A-Liga: Trainerwechsel beim TSV Hambach Beim Vorletzten ist Andreas Davidowicz zurückgetreten +++ Sein Nachfolger Christopher Becker sollte erst im Sommer ran, sein Einstand geht schief +++ SV/BSC Mörlenbach klaut Trösel einen Punkt. von kar/atth/kim/ maz/ü · Heute, 20:19 Uhr · 0 Leser

Die helle Freude: Soeben hat Felix Ritter das 1:0 für die TSV AuerbachII im Duell der Kellerkinder gegen den TSV Hambach (in blau) erzielt. Am Ende behielt das Schlusslicht mit 3:0 über den Vorletzten die Oberhand. Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße. Das Trainerkarussell beim A-Ligisten TSV Hambach hat überraschend eine weitere Umdrehung hingelegt. Andreas „Davo“ Davidowicz trat Anfang vergangener Woche von seinem Amt zurück, dass er erst Ende März von Marco John übernommen hatte. John war ebenfalls überraschend zurückgetreten. Bis zum Rundenende steht nun ein Hambacher Spieler-Duo, Christopher Becker, unterstützt von Andre Gehrig, in der Verantwortung. Der 37 Jahre alte Becker soll den aktuell abstiegsbedrohten TSV auch 2026/27 betreuen – Liga-unabhängig, wie Abteilungsleiter Reinhard Wolff sagt. Der TSV ist Beckers erste Trainerstation im Seniorenbereich. Zuvor stand er beim Nachwuchs des FC Starkenburgia Heppenheim an der Bande.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. "Wir hatten uns entschieden, für die neue Saison einen neuen Weg zu gehen, einen Neustart machen", begründete Wolff die Entscheidung pro Becker, die "nicht leicht" gefallen sei. Nachdem dies Davidowicz ("Er war immer mit vollem Herzen bei der Sache") mitgeteilt wurde, zog er die Konsequenz und trat zurück. "Schade", wie der Abteilungsleiter findet: "Wir hatten gehofft, dass er die Runde fertig macht."

Das wiederum wollte Davidowicz nicht. Es wäre doch kurios gewesen, weiter Trainer zu sein, wenn der Neue schon da sei und die Fußballschuhe anhabe: "Warum soll er nicht sofort starten?“ Gründe, „warum sie sich für ihn oder gegen mich" entschieden hätten, seien ihm vom Verein nicht genannt worden: "Da kam nicht wirklich etwa." Am Sportlichen, so Davidowicz, könne es nicht gelegen haben. Seine Bilanz beim Vorletzten: sechs Spiele, acht Punkte. Heute, 12:45 Uhr TSV Rot-Weiss Auerbach TSV Auerbach II TSV Hambach TSV Hambach 3 0 Abpfiff Die erste Bewährungsprobe des neuen Trainers Christopher Becker geriet nicht nach Wunsch. Der Tabellenletzte Auerbach, der gegenüber dem 2:6 in Affolterbach eine auf sechs Positionen veränderte Startelf auf den Platz brachte, war in Halbzeit eins klar stärker und legte da den Grundstein zum ersten Dreier nach fünf sieglosen Spielen. Nach der Pause kam der TSV besser ins Spiel, nutzte aber seine Chancen nicht.

Die Affolterbacher gingen nach einer schönen Kombination über Jakob Steffan schon in der siebten Minute durch Janis Schäfer in Führung. Doch kaum war diese erzielt, bauten sie merklich ab. "Wir können uns bei unserem Schlussmann Toni Cosic bedanken, dass er uns im Spiel hielt", sagte Affolterbachs Sprecherc Arne Wilhelms. So gelang den Platzherren nach einer deutlichen Leistungssteigerung nach dem Wechsel ein letztlich verdienter Erfolg.

Jetzt hat der FCO auch rechnerisch alles klar gemacht, die Klasse erhalten. Zweifacher Torschütze war Veselin Georgiev, der aufgrund der Ausfälle von Gärtner, Müller und Fath von Anfang an spielte. Gegen Ende hin leistete sich der FCO den Luxus, gute Chancen nach Kontern auszulassen.

Noch zu einem hochverdienten Punktgewinn kam der bedrohte SV/BSC. Die Gäste hatten nach einer effektiven Chancenverwertung in der ersten Hälfte 2:1 geführt, obwohl sich die Mörlenbacher in der ersten Hälfte jede Menge Chancen herausspielten. Den 2:2-Ausgleich besorgte Leon Renzland mit einem Dropkick aus 15 Metern ins lange Eck. Für Mörlenbach kann dieser Punktgewinn noch einmal von Bedeutung sein, während Trösel im Zweikampf um Platz zwei wichtige Punkte eingebüßt hat. Die Trainer Thorsten Bartmann und Uwe Engert zeigten sich unterm Strich auch zufrieden. Engert: "Mörlenbach ist kein Fallobst. Wir nehmen den Punkt gern mit."