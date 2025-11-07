Daniel Fuchs ist nicht mehr Trainer des A-Ligisten TSV Auerbach II. Foto: EDM_Photos18/fupa

A-Liga: Trainer des TSV Auerbach II tritt zurück

Auerbach (kar/niwa/ü). Die Unruhe wächst im Tabellenkeller der A-Liga Bergstraße. Nach Schlusslicht FC Ober-Abtsteinach, wo dieser Tage Jan Schörling von seinen Aufgaben entbunden wurde, meldet nun auch die TSV Auerbach II eine Veränderung auf dem Trainerposten. Beim Vorletzten ist Daniel Fuchs zurückgetreten. Der Fünfunddreißigjährige hatte die TSV mit Patrick Maeße erst zu Saisonbeginn übernommen. Das Duo kam von B-Liga-Aufsteiger SV Zwingenberg und war, so sagte damals der Sportliche Leiter Aiad Al-Jumaili, die Wunschlösung.

Der negative Saisonverlauf sei der Rücktrittsgrund gewesen. „Daniel hat von sich aus erklärt, dass er aufhört", bedauert der bisherige Co Maeße die Entscheidung seines Freundes. Maeße ist wieder in der gleichen Situation wie zum Ende der Vorsaison, als er das Traineramt von Ben Talib übernahm.