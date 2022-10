A-Liga-Topspiel: Nach Büttelborns roter Karte wird es spannend Aus 5:1 wird 5:4: SKV Büttelborn II verteidigt Führung im Verfolgerduell gegen Alemania Königstädten erfolgreich

Gleich nach der Pause waren es Robin Bender und erneut Hallstein, die mit ihren Treffern Büttelborn bis zur 55. Minute mit 5:1 in Führung brachten.

Die Sache schien durch? Mitnichten. Frust staute sich bei den Königstädtern auf, Trainer Ned Kostro war immer wieder deutlich zu hören. Büttelborn schien das Spiel im Griff zu haben und das Ergebnis zu verwalten, jedenfalls bis zur 69. Minute. Einen Kommentar vom Gegenspieler in seiner Muttersprache beantwortete Eldin Alomerovioc auf Deutsch und bekam vom 15 Jahre alten Schiedsrichter Timo Forster dafür die Rote Karte. Die einzige Situation, die für den jungen Referee knifflig war. Denn Forster hätte sicher auch den auslösenden Spruch ahnden können.

Alomerovic, Stabilisator der Büttelborner Defensive und einer der besten SKV-Spieler an diesem Nachmittag fehlte nun den Gastgebern, die geschockt wirkten. Verunsichert, zögerlich, ja fast ängstlich ging die SKV fortan zur Sache und machte so die Alemannia wieder stark. Königstädten witterte seine Chancen und drängte.

Einige Büttelborner Aktionen spielten den Gästen zudem in die Karten. So versuchte der sonst gute Schlussmann Rimon Sultan mit schnellen Abschlägen, Konter einzuleiten – vergeblich. Auch Einwürfe führte SKV schnell aus, anstatt sich selbst und das Spiel einmal zu beruhigen. So verkürzten die Gäste Paul Weller, Daniel Akmadzic und Tim Gimmnich binnen zehn Minuten auf 4:5. Die Alemannia ging auf den Ausgleich, was Büttelborn Konterchancen eröffnete. Doch Hallstein schoss Alemannia-Torwart Steven Schmidt an, auch Christian Kissel vergab zwei hochkarätige Chancen. Dennoch, es reichte. Entsprechend glücklich waren die Gastgeber, als der Schlusspfiff ertönte. „Das war 70 Minuten lang ein bärenstarkes Spiel von uns, dann kam die Rote Karte. Man kann sowas auch überhören, zumal es von beiden Seiten kam und in solchen Spielen immer mal was gesagt wird. Ich denke, in unseren Köpfen steckt durch die torreichen und engen Spiele gegen Eintracht und Gernsheim ein kleines Trauma, das müssen wir rausbekommen“, sagte SKV-Trainer Michael Allers.