Bester Torschütze: Rober Janosch (vorne, hier im Zweikampf mit Sinisa Pitlovic von der FSG Riedrode II) hat in dieser Saison bisher zehn Treffer für die TG Jahn Trösel in der Fußball-Kreisliga A erzielt. Archivfoto: Dagmar Jährling

A-Liga: TG Trösel hat ihr Ziel bisher erreicht TG spielt erneut oben mit +++ Auf die Abwehr Verlass, der Angriff könnte stärker sein

Trösel. Bodenständige Vereinsarbeit leisten, guten Fußball spielen und sich dabei vorzustellen, dass es auch eine Klasse höher reichen könnte. Mit diesen Attributen spielt die TG Jahn Trösel schon seit geraumer Zeit eine gute Rolle in der Kreisliga A Bergstraße und mischt dort oben mit. Das ist auch in der aktuellen Saison der Fall, in der die Mannschaft von Trainer Uwe Engert ihren Platz im oberen Drittel der Liga als Tabellenvierter fest behauptet hat.

Anspruch und Wirklichkeit: „Oben mitspielen", so lautete das Ziel des 1924 gegründeten Vereins vor Beginn der Saison. „Das ist uns auch ganz gut gelungen", sagt Trainer Uwe Engert zur bislang erfüllten Aufgabe. Der Coach hat im Übrigen seinen Vertrag bei der TG verlängert und geht im Sommer in seine neunte Runde. Ehe sein Verein in der laufenden Saison allerdings in die Spur kam, bedurfte es nach drei Unentschieden zu Saisonbeginn einer gewissen Anlaufzeit.

Was war gut? Zweifelsohne die Defensive. Und so haben die Tröseler mit nur 21 Gegentoren die beste Abwehr der Liga. Auch die Bilanz, die die Mannschaft in den Monaten Oktober und November aufwies, verdient bei fünf Siegen gewürdigt zu werden. „Lediglich die 1:4-Niederlage in Aschbach hat uns da nicht in den Kram gepasst. Ansonsten haben wir geliefert“, sagt der Trainer. Auch die Tatsache, dass sich mit Luca Hassel, Marvin Sommer und Luis Werner Talente gut entwickelt haben, kann sich Engert sicherlich auf seine Fahne schreiben. Überhaupt ist die Tröseler Mannschaft sehr jung und hat gute Perspektiven. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit guten jungen Spielern aus dem Gorxheimertal zu arbeiten und sie nach vorne zu bringen. So ist es für mich immer eine Herzensangelegenheit, jungen Akteuren so viel Einsatzmöglichkeiten wie möglich zu geben. Nur so können sie lernen und kommen fußballerisch voran“, legt Engert großen Wert auf gute Basisarbeit und weiß, dass der Anhang der TG Jahn Trösel ihm dies immer wieder dankt.