 2026-08-13T12:20:01.944Z

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A-Liga: TG Jahn Trösel übernimmt die Tabellenführung

Die TG Jahn Trösel schlägt Mörlenbach in der Kreisliga A mit einem Last-Minute-Treffer +++ FSV Eintracht Zotzenbach lässt dem FC Ober-Absteinach keine Chance

von Lutz Reubold · Heute, 19:53 Uhr · 0 Leser
Umut Yildiz (links) musste sich mit dem TSV Hambch gegen Fabrizzio Locritani (ISC Fürth), der ein Tor erzielte, geschlagen geben.
Umut Yildiz (links) musste sich mit dem TSV Hambch gegen Fabrizzio Locritani (ISC Fürth), der ein Tor erzielte, geschlagen geben. – Foto: Dagmar Jährling

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TG Trösel

Bergstraße. In der Kreisliga A hat die TG Jahn Trösel mit einem 3:2 gegen den SV/BSC Mörlenbach die Tabellenführung übernommen. Der FC Ober-Abtsteinach muss der Heimstärke des FSV Zotzenbach Tribut zollen.

Zotzenbach macht vor der Pause alles klar

Heute, 15:30 Uhr
FSV Zotzenbach
FSV ZotzenbachZotzenbach
FC Ober-Abtsteinach
FC Ober-AbtsteinachOber-Abtst.
4
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Abpfiff

Ab der 15. Minute nach einer ausgeglichenen Eröffnung drehte Aufsteiger FSV Zotzenbach auf und ließ zu Hause (wie auch schon vor 14 Tagen gegen Mörlenbach) auch dem zuletzt stark auftretenden FC Ober-Abtsteinach kaum eine Chance. Zotzenbach führte schon zur Pause mit 3:0, erzielte unmittelbar nach der Pause das 4:0 und gewann das Spiel schließlich mit 4:1. „Die Kräfte ließen etwas nach“, versuchte FSV-Sprecher Roland Agostin zu entschuldigen.

Mit dem Anschlusstor von Maximilian Gärtner (65.) bekam der FCO wieder Auftrieb, machte noch mehr Druck und hatte auch noch gute Chancen zur Ergebniskorrektur. Die Zeit vor dem Pausenpfiff aber gehörte dem FSV. Luca Strubel per Kopf nach Flanke von Albin Mecini die Führung (38.). Wenige Minuten später bediente Spielertrainer David Rauch den Torschützen Nico Vollrath zum 2:0. Und noch vor dem Wechsel erzielte Rauch selbst mit Kopf nach Freistoß von Emre Gözübüyük das 3:0. Einen Konter über Mecini schloss Rauch mit seinem zweiten Tor zum 4:0 ab. FCO-Sprecher Sebastian Trenkwald: „Am Sieg gibt es nichts zu rütteln. Zotzenbach spielte stark auf.“

Heute, 15:00 Uhr
TG Jahn Trösel
TG Jahn TröselTG Trösel
SV/BSC Mörlenbach
SV/BSC MörlenbachMörlenbach
3
2
Abpfiff

In letzter Sekunde und mit Ach und Krach hat die TG Jahn Trösel gegen den SV/BSC Mörlenbach das Spiel noch gedreht und gewonnen. Dabei haben die Gäste lange mitgehalten. Sie gingen durch das zweite Tor von Julius Fries sogar mit 1:2 in Führung. Doch das wurde wenige Minuten später durch ein Freistoßtor von Maurice Engert wieder egalisiert.Das 2:2 hatte lange Bestand. Hektisch gestaltete sich die Schlussphase. Mörlenbach verlor alles, Trösel gewann. Zunächst ging der Mörlenbacher Julian Goderbauer wegen einer angeblichen Notbremse mit Rot vom Platz. In der fünften Minute der Nachspielzeit köpfte Dominik Arnold sein zweites Tor zum 3:2 für die TG Jahn ins Netz. Trösels Trainer Uwe Engert: „Mörlenbach war von Beginn an besser als wir. Es war kein verdienter Sieg.“ Und Mörlenbachs Trainer Thorsten Bartmann konnte sich nicht trösten: „Gut gespielt, aber keine Punkte geholt. Das bringt uns nix.“

ISC Fürth schlägt Hambach

Heute, 15:00 Uhr
ISC Fürth
ISC FürthISC Fürth
TSV Hambach
TSV HambachTSV Hambach
4
1
Mohamed Hodroj (29., 45.) brachte die Fürther bereits in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße. Fabrizzio Locritani (48.) und Ali Hodroj (61.) stellten schnell auf 4:0. Hambach gelang durch Florian Schäfer nur noch der Ehrentreffer.

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