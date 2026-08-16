A-Liga: TG Jahn Trösel übernimmt die Tabellenführung

Mit dem Anschlusstor von Maximilian Gärtner (65.) bekam der FCO wieder Auftrieb, machte noch mehr Druck und hatte auch noch gute Chancen zur Ergebniskorrektur. Die Zeit vor dem Pausenpfiff aber gehörte dem FSV. Luca Strubel per Kopf nach Flanke von Albin Mecini die Führung (38.). Wenige Minuten später bediente Spielertrainer David Rauch den Torschützen Nico Vollrath zum 2:0. Und noch vor dem Wechsel erzielte Rauch selbst mit Kopf nach Freistoß von Emre Gözübüyük das 3:0. Einen Konter über Mecini schloss Rauch mit seinem zweiten Tor zum 4:0 ab. FCO-Sprecher Sebastian Trenkwald: „Am Sieg gibt es nichts zu rütteln. Zotzenbach spielte stark auf.“

In letzter Sekunde und mit Ach und Krach hat die TG Jahn Trösel gegen den SV/BSC Mörlenbach das Spiel noch gedreht und gewonnen. Dabei haben die Gäste lange mitgehalten. Sie gingen durch das zweite Tor von Julius Fries sogar mit 1:2 in Führung. Doch das wurde wenige Minuten später durch ein Freistoßtor von Maurice Engert wieder egalisiert.Das 2:2 hatte lange Bestand. Hektisch gestaltete sich die Schlussphase. Mörlenbach verlor alles, Trösel gewann. Zunächst ging der Mörlenbacher Julian Goderbauer wegen einer angeblichen Notbremse mit Rot vom Platz. In der fünften Minute der Nachspielzeit köpfte Dominik Arnold sein zweites Tor zum 3:2 für die TG Jahn ins Netz. Trösels Trainer Uwe Engert: „Mörlenbach war von Beginn an besser als wir. Es war kein verdienter Sieg.“ Und Mörlenbachs Trainer Thorsten Bartmann konnte sich nicht trösten: „Gut gespielt, aber keine Punkte geholt. Das bringt uns nix.“