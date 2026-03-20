A-Liga: SV/BSC will gesamten Platz nutzen Mörlenbach baut gegen den TSV Hambach auf Heimvorteil +++ Mit Rimbach hat Riedrode II gute Erfahrungen – auch diesmal? von Matthias B�hr · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Reichlich Platz zum Fußballspielen bietet das Weschnitztalstadion in Mörlenbach. Foto: Archivfoto: Katja Gesche

Bergstraße. Über einen der größten Plätze in der A-Liga Bergstraße verfügt der SV/BSC Mörlenbach. Eine Größe, die dem TSV Hambach, wenn er dort zu Gast ist, möglicherweise nicht gelegen ist. Und genau da will Mörlenbachs Trainer Thorsten Bartmann den Hebel ansetzen. „Wir wollen die Fläche nutzen und die Hambacher so früh wie möglich unter Druck setzen“, so Bartmann, der in dieser Begegnung an der „tadellosen“ Leistung seiner Elf beim 1:1 gegen den Tabellenzweiten TSV Aschbach anknüpfen will. „In diesem wichtigen Spiel ist verlieren verboten“, bringt es Bartmann, der auf Simon Goderbauer, Jakob Hepp und möglicherweise weitere Spieler verzichten muss, auf den Punkt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SV/BSC Mörlenbach Mörlenbach TSV Hambach TSV Hambach 15:00 PUSH „Nicht zuletzt aufgrund der Mörlenbacher Heimstärke ist das ein sehr schweres Auswärtsspiel. Das sollte uns aber nicht davon abhalten, dort einen dreifachen Punktgewinn anzustreben“, will Hambachs Trainer Marco John nach Punkten mit dem SV/BSC gleichziehen. Lars Kittel, Silas Rettig, Sebastian Fetsch und Nico Fetsch fallen aus.

„Nach dem Patzer von Aschbach ist der FSV Rimbach nun auf dem besten Wege, die Meisterschaft einzutüten“, sagt Fabian Kreiling von der FSG Riedrode II, die am Sonntag den Klassenprimus empfängt. „Ich denke, die werden sich das nicht mehr nehmen lassen. Wäre ja auch hochverdient“, lobt Kreiling den Gast aus dem Odenwald, gegen den seine Elf in der nächsten Saison wohl nicht mehr spielen wird. Und dennoch wollen die Riedroder dem FSV ein Bein stellen. „Mit dem Gegner sind wir in der Vergangenheit eigentlich gut zurechtgekommen“, sagt Kreiling, der hofft, dass Manuel Betzga wieder in eine „positiv gestimmte“ Mannschaft zurückkehren wird.

Nach der 2:3-Heimniederlage gegen Brandau/Gadernheim war Thomas Baucsek, Trainer des TSV Aschbach, zwar extrem frustriert, doch so ganz überraschend kam die Pleite für ihn nicht. Denn zu der sehr schleppenden Vorbereitung kommen mit Dylan Bräse, Lennox Bräse und Florian Wagner studienbedingt drei langfristige Ausfälle. Wenn seine Elf nun im Derby bei der SG Hammelbach/Scharbach gastiert, übt sich Baucsek in Zurückhaltung. Zwar fallen jetzt auch noch Nils Helfrich und Tim Walz aus, doch immerhin hofft Baucsek auf die Rückkehr von Joris Krämer. „Und wenn wir dann immer noch zu wenige sind, müssen wir eben auf unsere zweite Mannschaft zurückgreifen. Das hat schon des Öfteren gut geklappt“, will Baucsek die Herausforderung annehmen. FC Ober-Abtsteinach: Mats Gärtner spielender Co-Trainer