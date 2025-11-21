 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligavorschau
Die Analyse hat geholfen: Der SV/BSC Mörlenbach (Zweiter von rechts Trainer Thorsten Bartmann, Dritter von rechts Abteilungsleiter Uli Guschelbauer) hat die Rote Laterne in der Fußball-A-Liga abgegeben. Foto: Dagmar Jährling
A-Liga: SV/BSC Mörlenbach hat die Kurve gekriegt

Im Kampf um den Klassenerhalt macht der SV/BSC Mörlenbach positiv auf sich aufmerksam

Bergstraße. Nachdem er am 13. Spieltag auf den letzten Platz der Fußball-A-Liga abgerutscht war, gewann der SV/BSC Mörlenbach zuletzt dreimal in Folge. Für Trainer Thorsten Bartmann hatte die sportliche Misere angesichts der Tatsache, dass ihm manchmal lediglich elf Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft zur Verfügung standen, rein personelle Gründe: „Da hat die Qualität eben gefehlt.“

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr
SV/BSC Mörlenbach
SV/BSC MörlenbachMörlenbach
SG Hammelbach/Scharbach
SG Hammelbach/ScharbachSG HaScha
15:00
Doch seine Elf habe in dieser schwierigen Phase den Abstiegskampf angenommen und ein steile Lernkurve verzeichnet. „Das Zweikampfverhalten ist deutlich besser geworden, das taktische Verständnis und das Selbstbewusstsein“, sieht Bartmann seine Spieler für weitere Aufgaben wie das Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen Aufsteiger Hammelbach/Scharbach gerüstet.

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr
SV Affolterbach
SV AffolterbachAffolterbach
TSV Aschbach 1896
TSV Aschbach 1896TSV Aschbach
15:00

Ein Spiel zweier Tabellennachbarn und noch dazu ein Derby: Der Tabellendritte SV Affolterbach empfängt den Zweiten TSV Aschbach. „Die haben uns schon beim Hinspiel das Leben schwer gemacht. Wir haben das 3:1 gerade mal so über die Runden gebracht“, erinnert sich Aschbachs Trainer Thomas Baucsek an eine spannende Begegnung gegen einen starken Gegner zurück. „Ich will jetzt nicht tiefstapeln, aber ich könnte auch mit einem Punkt leben“, sagt Baucsek vor einer Begegnung, die „kompliziert werden könnte.“

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr
FSV Blau-Weiß Rimbach
FSV Blau-Weiß RimbachFSV Rimbach
FV Hofheim
FV HofheimFV Hofheim
15:00

Wenn es nun zum Tabellenführer FSV Rimbach geht, ist sich von Maximilian von Dungen der Außenseiterposition seines FV Hofheim bewusst: „Wenn wir aber da unsere Leistung abrufen und in der Defensive gut stehen, können wir auch in Rimbach etwas holen. Wir fahren jedenfalls nicht hin, um drei Punkte abzuliefern.“ Im „Bonusspiel“ muss er allerdings auf Colin Mitsch und Marc Blaser verzichten, die beim 0:1 gegen Ober-Abtsteinach des Platzes verwiesen wurden.

Do., 26.03.2026, 19:30 Uhr
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode II
TSV Hambach
TSV HambachTSV Hambach
19:30

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr
TV Lampertheim
TV LampertheimLampertheim
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim II
Abgesagt

Hambach und Fehlheim bitten um Spielverlegung

Aufgrund seiner personellen Misere wird der TSV Hambach sein Spiel bei der FSG Riedrode II nicht austragen. „Dem Wunsch nach einer Spielverlegung sind wir gerne entgegenkommen“, sagt FSG-Sprecher Fabian Kreiling. Nachholtermin ist der 26. März 2026. Auch der VfR Fehlheim II hat personelle Probleme; Gegner TV Lampertheim stimmte einer Verlegung zu. Der neue Termin ist noch offen.

So., 23.11.2025, 13:00 Uhr
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach II
SG Brandau/Gadernheim
SG Brandau/GadernheimSG Brandau/Gadernheim
13:00

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr
FC Ober-Abtsteinach
FC Ober-AbtsteinachOber-Abtst.
SC Rodau
SC RodauSC Rodau
15:00

Matthias BährAutor