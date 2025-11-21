A-Liga: SV/BSC Mörlenbach hat die Kurve gekriegt

Bergstraße. Nachdem er am 13. Spieltag auf den letzten Platz der Fußball-A-Liga abgerutscht war, gewann der SV/BSC Mörlenbach zuletzt dreimal in Folge. Für Trainer Thorsten Bartmann hatte die sportliche Misere angesichts der Tatsache, dass ihm manchmal lediglich elf Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft zur Verfügung standen, rein personelle Gründe: „Da hat die Qualität eben gefehlt.“
Ein Spiel zweier Tabellennachbarn und noch dazu ein Derby: Der Tabellendritte SV Affolterbach empfängt den Zweiten TSV Aschbach. „Die haben uns schon beim Hinspiel das Leben schwer gemacht. Wir haben das 3:1 gerade mal so über die Runden gebracht“, erinnert sich Aschbachs Trainer Thomas Baucsek an eine spannende Begegnung gegen einen starken Gegner zurück. „Ich will jetzt nicht tiefstapeln, aber ich könnte auch mit einem Punkt leben“, sagt Baucsek vor einer Begegnung, die „kompliziert werden könnte.“
Wenn es nun zum Tabellenführer FSV Rimbach geht, ist sich von Maximilian von Dungen der Außenseiterposition seines FV Hofheim bewusst: „Wenn wir aber da unsere Leistung abrufen und in der Defensive gut stehen, können wir auch in Rimbach etwas holen. Wir fahren jedenfalls nicht hin, um drei Punkte abzuliefern.“ Im „Bonusspiel“ muss er allerdings auf Colin Mitsch und Marc Blaser verzichten, die beim 0:1 gegen Ober-Abtsteinach des Platzes verwiesen wurden.
Hambach und Fehlheim bitten um Spielverlegung
Aufgrund seiner personellen Misere wird der TSV Hambach sein Spiel bei der FSG Riedrode II nicht austragen. „Dem Wunsch nach einer Spielverlegung sind wir gerne entgegenkommen“, sagt FSG-Sprecher Fabian Kreiling. Nachholtermin ist der 26. März 2026. Auch der VfR Fehlheim II hat personelle Probleme; Gegner TV Lampertheim stimmte einer Verlegung zu. Der neue Termin ist noch offen.