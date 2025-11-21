A-Liga: SV/BSC Mörlenbach hat die Kurve gekriegt

Die Analyse hat geholfen: Der SV/BSC Mörlenbach (Zweiter von rechts Trainer Thorsten Bartmann, Dritter von rechts Abteilungsleiter Uli Guschelbauer) hat die Rote Laterne in der Fußball-A-Liga abgegeben. Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße. Nachdem er am 13. Spieltag auf den letzten Platz der Fußball-A-Liga abgerutscht war, gewann der SV/BSC Mörlenbach zuletzt dreimal in Folge. Für Trainer Thorsten Bartmann hatte die sportliche Misere angesichts der Tatsache, dass ihm manchmal lediglich elf Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft zur Verfügung standen, rein personelle Gründe: „Da hat die Qualität eben gefehlt.“

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. So., 23.11.2025, 15:00 Uhr SV/BSC Mörlenbach Mörlenbach SG Hammelbach/Scharbach SG HaScha 15:00 PUSH Doch seine Elf habe in dieser schwierigen Phase den Abstiegskampf angenommen und ein steile Lernkurve verzeichnet. „Das Zweikampfverhalten ist deutlich besser geworden, das taktische Verständnis und das Selbstbewusstsein“, sieht Bartmann seine Spieler für weitere Aufgaben wie das Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen Aufsteiger Hammelbach/Scharbach gerüstet.

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr SV Affolterbach Affolterbach TSV Aschbach 1896 TSV Aschbach 15:00 PUSH