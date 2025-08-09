Brachte mit seinem Tor zum 3:2 den SV/BSC Mörlenbach gegen Gadernheim/Brandau auf die Siegerstraße: Julius Fries. Foto: SV/BSC Mörlenbach/fupa

A-Liga: SV/BSC krönt engagierte Leistung Starke zweite Halbzeit bringt 5:3-Heimsieg +++ Schon nach vier Minuten fliegt ISC-Torwart vom Platz Verlinkte Inhalte KLA Bergstraße KLB Bergstraße ISC Fürth Mörlenbach SG Brandau/Gadernheim + 5 weitere

Bergstraße (ki/atth). Saisonstart gelungen: A-Ligist SV/BSC Mörlenbach verdiente sich am Donnerstagabend den Heimsieg gegen die SG Brandau/Gadernheim aufgrund einer überlegenen zweiten Halbzeit.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Do., 07.08.2025, 19:30 Uhr SV/BSC Mörlenbach Mörlenbach SG Brandau/Gadernheim SG Brandau/Gadernheim 5 3 Abpfiff „Natürlich hatten wir in einigen Situationen auch ein bisschen Glück. Der Sieg geht aber in Ordnung“, freute sich Mörlenbachs Sprecher Helmut Baumgärtner. Kurios: Kurz vor der Halbzeit äußerte SV/BSC-Ersatzspieler Nikola Sapina seine Kritik am Unparteiischen zu heftig. Folge: Rot wegen Schiedsrichterbeleidigung. Mit Wiederanpfiff erhöhten die Gastgeber den Druck. „Beim 3:2 hatten wir auch ein bisschen Glück. Den Heber von Julius Fries hätte der SG-Torhüter aus meiner Sicht halten können“, erkannte Baumgärtner, der sich am Ende aber über den verdienten Heimerfolg freute. Tore: 1:0 Fries (1., Handelfmeter), 1:1 Julian Goderbauer (9., Eigentor), 2:1 Hepp (20.), 2:2 Knaup (31., Handelfmeter), 3:2 Fries (68.), 4:2 Seltenreich (73.), 5:2 Stephan (85.), 5:3 Böhm (89.). – Schiedsrichter: Sorg (Brensbach). – Zuschauer: 120. – Bes. Vork.: Rot für Sapina (SV/BSC) wegen Schiedsrichterbeleidigung (42.). – Beste Spieler: Kiessler, Seltenreich, Stephan/Simon Ritzert, Knaup.

„Haben wir uns bei der Tvgg Lorsch II zu leicht überspielen lassen, so hielt nun unsere Abwehr dicht. Gronau sorgte lediglich durch zwei Freistöße für Gefahr“, sprach Zotzenbachs Vorsitzender Roland Agostin von einer „sehr überzeugenden“ Vorstellung seiner Elf. Das einzige, was er ihr ankreidete war, dass sie lediglich vier Treffer erzielte. „Daran hatte aber auch Gronaus Torwart Alexander Westerhoff seinen großen Anteil, der vier hundertprozentige Chancen von uns vereitelte“, so Agostin. Tore: 1:0 Baur (19.), 2:0 Strubel (38.), 3:0 Durmaz (74.), 4:0 David Rauch (86.). – Zuschauer: 130. – Beste Spieler: Strubel, Jannik Rauch, Baur/Westerhoff.

Schon in der vierten Minute hätte das Unglück des ISC seinen Lauf nehmen können. Torwart Sükrü Kalin trat über den Ball und konnte sich gegen Ali Hodroj nur mit einer Notbremse helfen: Rot. „Das konnten wir leider nicht zu unseren Gunsten nutzen und das Spiel kontrollieren. Der ISC hat speziell in der zweiten Halbzeit gut gekämpft und sich so den Ausgleich verdient“, bedauerte Marco Knapp, der Sportliche Leiter des FC Fürth: „Vor der Begegnung wäre ich mit einem Punkt zufrieden gewesen, jetzt bin ich es nicht mehr.“ Tore: 1:0 Hanke (29.), 1:1 Kithuka (50.). – Schiedsrichter: Frühwein (SV Münster). – Zuschauer: 110. – Bes. Vorkommnis: Rot für Kalin (4., ISC) wegen Notbremse. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten. Bei Nordheim-Wattenheim geht’s heiß her