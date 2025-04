A-Liga: SV St. Stephan grüßt von ganz oben

Südhessen . Mit einem klaren 5:1 (2:0)-Erfolg bei Nachbar Viktoria Griesheim II übernahm der SV St. Stephan in der Kreisliga A Darmstadt die Tabellenführung. Das Team um Trainer Florian Funk war über die gesamte Spielzeit hinweg die überlegene Mannschaft und setzte sich auch in dieser Deutlichkeit verdient durch. In beiden Halbzeiten war der neue Spitzenreiter dominant und hätte sogar noch höher gewinnen können. Die Gastgeber müssen derweil weiterhin um den Klassenerhalt bangen.