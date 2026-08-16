Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
A-Liga: SV Sickenhofen marschiert, FC Ober-Ramstadt dreht die Partie
In der A-Liga Dieburg bleibt Sickenhofen weiter ungeschlagen +++ Aufsteiger PSV Groß-Umstadt ist chancenlos +++ Der FC Ober-Ramstadt jubelt in der A-Liga Darmstadt dank Torjäger Gashi
von Stephan Stähler · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser
Gian Luca Pertosa, hier noch im Trikot der SG Langstadt/Babenhausen gegen Daniel Simoes (li, TSV Höchst), tirfft für Sickenhofen. – Foto: Guido Schiek
Ober-Ramstadt. Zum Auftakt in der Kreisliga A Darmstadt setzte sich der FC Ober-Ramstadt gegen die TSG Wixhausen mit 2:1-Toren durch. Wixhausen war zunächst besser und führte durch Yannik Eckert (6.). Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Ober-Ramstadt und setzte sich nach Treffern von Milo Fleck (63.) und Egson Gashi (77./Foulelfmeter) durch.
Mit einem sicheren 7:1-Erfolg über Aufsteiger PSV Groß-Umstadt bleibt der SV Sickenhofen mit dem dritten Sieg Erster in der Fußball-Kreisliga A Dieburg. Tore: Haberkorn (30., 43.), Pertosa (18.), Schmidt-Koch (47.), Saphir (53.), Bravia (82.) und Scheuermann (89.). Für Groß-Umstadt war Cunha (90.+2) erfolgreich.