 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

A-Liga: SV Sickenhofen marschiert, FC Ober-Ramstadt dreht die Partie

In der A-Liga Dieburg bleibt Sickenhofen weiter ungeschlagen +++ Aufsteiger PSV Groß-Umstadt ist chancenlos +++ Der FC Ober-Ramstadt jubelt in der A-Liga Darmstadt dank Torjäger Gashi

von Stephan Stähler · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser
Gian Luca Pertosa, hier noch im Trikot der SG Langstadt/Babenhausen gegen Daniel Simoes (li, TSV Höchst), tirfft für Sickenhofen.
Gian Luca Pertosa, hier noch im Trikot der SG Langstadt/Babenhausen gegen Daniel Simoes (li, TSV Höchst), tirfft für Sickenhofen. – Foto: Guido Schiek

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Ober-Ramstadt. Zum Auftakt in der Kreisliga A Darmstadt setzte sich der FC Ober-Ramstadt gegen die TSG Wixhausen mit 2:1-Toren durch. Wixhausen war zunächst besser und führte durch Yannik Eckert (6.). Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Ober-Ramstadt und setzte sich nach Treffern von Milo Fleck (63.) und Egson Gashi (77./Foulelfmeter) durch.

Heute, 15:00 Uhr
FC Ober-Ramstadt
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Mit einem sicheren 7:1-Erfolg über Aufsteiger PSV Groß-Umstadt bleibt der SV Sickenhofen mit dem dritten Sieg Erster in der Fußball-Kreisliga A Dieburg. Tore: Haberkorn (30., 43.), Pertosa (18.), Schmidt-Koch (47.), Saphir (53.), Bravia (82.) und Scheuermann (89.). Für Groß-Umstadt war Cunha (90.+2) erfolgreich.

Gestern, 15:00 Uhr
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