A-Liga: SV Sickenhofen marschiert, FC Ober-Ramstadt dreht die Partie

Gian Luca Pertosa, hier noch im Trikot der SG Langstadt/Babenhausen gegen Daniel Simoes (li, TSV Höchst), tirfft für Sickenhofen. – Foto: Guido Schiek

Ober-Ramstadt. Zum Auftakt in der Kreisliga A Darmstadt setzte sich der FC Ober-Ramstadt gegen die TSG Wixhausen mit 2:1-Toren durch. Wixhausen war zunächst besser und führte durch Yannik Eckert (6.). Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Ober-Ramstadt und setzte sich nach Treffern von Milo Fleck (63.) und Egson Gashi (77./Foulelfmeter) durch.