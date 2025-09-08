A-Liga: SV Schierstein 13 hat 6.500 Euro gesammelt

Wiesbaden. Mit großem Erfolg verlief der Spenden-Spieltag des SV Schierstein 13. Im Rahmen der beiden Heimspiele in der A- und C-Liga wurden stolze 6.500 Euro für das „ZWERG NASE-Zentrum“ in Wiesbaden gesammelt, das sich um Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen kümmert. „Der Tag war ein voller Erfolg. Vom Sportlichen, über kulinarische Angebote bis hin zu Musik wurde den über den Tag verteilt etwa 300 bis 400 anwesenden Gästen einiges geboten. Wir sind sehr froh, mit dieser Summe unterstützen zu können“, freute sich Schiersteins Carsten Müller. Auch Freudenbergs Felix Paulsen lobte: „Die 13er haben da eine tolle Aktion auf die Beine gestellt und waren wie immer hervorragende Gastgeber.“

Sportlich setzten die Schiersteiner dem Tag allerdings nicht die Krone auf, sondern mussten gegen den FCF eine 1:4-Niederlage hinnehmen.

„Der Sieg für Freudenberg war völlig verdient. Sie waren von Beginn an voll da und wir haben unser Maximum nicht abrufen können“, erklärte Müller. „Die Mannschaft hat sich nach den ersten unglücklichen Spielen erneut belohnt. Ich bin sehr stolz auf die Jungs“, hob Paulsen hervor.

Der SC Klarenthal bleibt nach dem 3:3 gegen Hellas Schierstein auch das dritte Spiel in Folge ohne Sieg. „Der Saisonstart hat uns gezeigt, dass auch in der A-Liga jedes Spiel erstmal gespielt werden muss. Ein paar Jungs haben sich es vielleicht leichter vorgestellt. Ich hatte gegen Hellas jetzt aber das Gefühl, dass wir verstanden haben, worum es geht. Wir haben ein gutes Spiel gemacht“, hofft Asmellash Woldemicael, mit seinen Jungs nun in Fahrt zu kommen.

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick: