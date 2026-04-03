A-Liga: SV Nauheim verliert Verfolgerduell Spitzenreiter Türk Gücü Rüsselsheim muss sich gegen RW Walldorf III am Ende mit einem Unentschieden zufrieden geben. Der SV Nauheim muss im Verfolgerduell ein 0:3 hinnehmen. von Gabi Wesp-Lange · 03.04.2026, 08:00 Uhr · 0 Leser

Liam Delano Bozikovic (links) muss sich mit dem SV Nauheim dem SSV Raunheim um Adin Hajdarbegovic mit 0:3 beugen. Foto: Uwe Krämer

Groß-Gerau. Führung verspielt: Mit 3:1 vorn, musste sich Türk Gücü Rüsselsheim gegen RW Walldorf III am Ende mit einem Unentschieden zufrieden geben. Doch bleibt der Titelanwärter weiter an der Spitze der A-Liga, da der SV 07 Nauheim im Verfolgerduell mit der SSV Raunheim ein 0:3 hinnehmen musste. Die SG Dornheim hat ihr Heimspiel gegen die SG Leeheim/Wolfskehlen wegen zu vieler Ausfälle auf den 7. Mai verlegt.

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„Das war ein Spiel auf ein Tor. Wir hatten sehr viele Chancen und hätten zur Halbzeit schon klar führen können. Aber wir waren nicht ruhig vor dem Tor“, sah Türk-Coach Özden Celik seine Mannschaft erneut mit Abschlussproblemen kämpfen. Nach zwei Treffern von Joel Trbojevic lag sie zwar Mitte der zweiten Halbzeit mit 3:1 vorn und war auf Kurs. Nur drei Minuten später kam Walldorf aber durch Max Schubert zum Anschlusstreffer. Kurz darauf erhielt Trbojevic nach seinem zweiten Foul die Gelb-Rote Karte. Und Rot-Weiß erzielte mit einem weiteren Kopfballtreffer, diesmal von Marlon Ohl, den Ausgleich. „Beide Tore haben wir nicht gut verteidigt“, ärgerte sich Celik. Trotz weiterer guter Chancen, unter anderem ein Lattentreffer, reichte es nicht mehr zum Sieg. Tore: 1:0 Koc (3.), 1:1 Afonso (13.), 2:1, 3:1 Trbojevic (50., 65.), 3:2 Schubert (68.), 3:3 Ohl (77.). Gelb-Rot: Trbojevic (Türk/71.).

Vor rund 200 Zuschauern brachte Oualid Kadi die Raunheimer schon nach sechs Minuten in Führung. Nauheim musste kurz nach Wiederanpfiff das 0:2 hinnehmen und kam auch nach einer Roten Karte für die Gäste nicht mehr heran. In der Schlussphase gelang dem SSV-Team um Trainer Jörg Nowka noch ein drittes Tor. „Raunheim hat verdient gewonnen. Wir sind nicht gut reingekommen und haben uns den Schneid abkaufen lassen“, meinte SV-Coach Alex Stumm. Bei der SSV freute sich Mohamed Assaidi über eine starke Mannschaftsleistung: „Wir waren gut eingestellt und haben alles reingeworfen.“ Tore: 0:1 Kadi (6.), 0:2 Demirel (50.), 0:3 Rahhaoui (82.). Rot: Abbou (SSV/55.).

Nach zehn Minuten lag Gernsheim durch einen Doppelschlag von Pascal Sattler schon 2:0 vorn und gab die Führung nicht mehr aus der Hand. Marcel Eckhardt erzielte dann allein noch vier Tore. „Wir haben so gespielt, wir wir uns das vorstellen“, sah Concordia-Coach Hamza Elezovic vor rund 100 Zuschauern einen guten Auftritt seines Teams. Mörfelden kam zwar auf 3:2 heran, war in der zweiten Halbzeit durch zwei Gelb-Rote Karten geschwächt. Tore: 1:0 , 2:0 Sattler (6./10.), 3:0 Eckhardt (15.), 3:1 Schreiber (19.), 3:2 Hamim (39.), 4:2 Eckhardt (43., 88. 90.+1), 6:3 Hamim (90.+2). Gelb-Rot: Sahin (SKV/76.), Meise (SKV/90.).

Trotz des klaren Sieges mit einem Vierer-Pack von Ilias Syah haderte VfB-Spielertrainer Fatih Baser mit der Chancenverwertung: „Wir haben sehr viel liegen lassen. Nach acht Minuten hätte es schon 3:0 stehen können.“ Neben Pfosten- und Lattentreffern vergab seine Mannschaft immer wieder frei vorm Tor. Gegen die bis zum Schluss kämpfenden Klein-Gerauer war die Partie aber schon zur Halbzeit entschieden. Tore: 1:0, 2:0 Syah (22., 27.), 3:0 Kawada (45.), 4:0 Ruder (45.+2), 5:0 Syah (57.), 6:0 Houmami (59.), 7:0 Syah (75.), 7:1 Alomerovic (76.), 8:1 Streim (78.), 8:2 Maouch (88. FE).

In der torreichen Anfangsphase ging Bauschheim in Führung. Hellas gelang ein schneller Doppelschlag zum 2:1. Im Gegenzug glich Thorben Feiler aus rund 30 Metern für die SKG aus. Dann gab Hellas Gas und zog bis zur Pause auf 5:2 davon. „Danach haben wir viel gewechselt. Bauschheim hatte noch einen Pfostenschuss. Aber wir haben nichts mehr zugelassen“, meinte Trainer Theo Symeonakis zufrieden. Tore: 0:1 Diesel (7.), 1:1 Chali (12.), 2:1 Jabari (14.), 2:2 Feiler (15.), 3:2 Jabari (25.), 4:2 Koukoulis (36. FE), 5:2 Bayraktaroglu (44.), 6:2 Velitsianos (81.).