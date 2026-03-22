A-Liga: SV Nauheim verkürzt Mit einem 2:0 bei den Sportfreunden Bischofsheim kann der SV seinen Rückstand zum Spitzenreiter Türk Gücü Rüsselsheim auf drei Punkte verkürzen von Gabi Wesp-Lange · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

In der A-Liga ist es wieder spannend geworden. (Symbolfoto) Foto: dpa

Kreis Groß-Gerau. Nun sind sie auf drei Punkte dran: Mit einem 2:0 bei den Sportfreunden Bischofsheim konnten die Fußballer des SV 07 Nauheim ihren Rückstand zum spielfreien Spitzenreiter Türk Gücü Rüsselsheim in der A-Liga weiter verkürzen. Allerdings hat Türk noch zwei Spiele in der Hinterhand. Auf Platz drei bleibt die SSV Raunheim den Nauheimern nach einem 3:0 beim Vorletzten in Klein-Gerau auf den Fersen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:30 Uhr Sportfreunde Bischofsheim SF Bischofs. SV 07 Nauheim SV Nauheim 0 2 Abpfiff „Wir haben uns 67 Minuten bis zum ersten Gegentor super geschlagen, hatten kurz vor der Halbzeit einen Lattentreffer und vor dem 0:1 eine Riesenchance durch Erdal Kurtboz“, sah Selvin Golos eine gute Leistung seiner Sportfreunde. „Aber nach der Führung hat Nauheim den Turbo eingelegt.“ Die Gäste hatten unter Leitung von Co-Trainer Kurt Heil nach der Pause erfolgreich auf ein 4:4:2-System umgestellt und konnten den Sieg dann klar machen. Tore: 0:1 Hamadouche (67.), 0:2 Özcelik (80.).

Wie SV-Coach Marcel Heuer bekannte, „war Raunheim die bessere Mannschaft und ging früh 2:0 in Führung. Aber dann haben wir Kampfgeist gezeigt und gut dagegen gehalten.“ Raunheim habe nach der Pause allerdings auch einen Gang heruntergeschaltet. Tore: 0:1 Abbou (2.), 0:2 Oualid Kadi (21. FE), 0:3 Nadir Kadi (82.).

„Das Ergebnis spiegelt nicht ganz den Spielverlauf wieder. Ich schätze, das waren 15:3 Torschüsse für uns“, sah Frank Schock viele Chancen für seine SV 07. „Aber das Tor war wie zugenagelt.“ Kurz vor Ende konnte jedoch Ihsan Celiker mit seinem zweiten Treffer noch den Sieg sichern. Tore: 0:1 Bayraktaroglu (28.), 1:1 El Youssfi (34.), 2:1 Celiker (42.), 2:2 Safis (56.), 3:2 Celiker (88.).

„Sehr unglücklich“ empfand RW-Coach Predrag Prodanovic die Last-Minute-Niederlage im Lokolderby. „In den letzten 25 Minuten waren wir am Drücker. Dann kassieren wir eine Gelb-Rote Karte und kriegen in der Nachspielzeit das 0:1. Danach hatten wir bei der letzten Aktion noch einen Pfostentreffer von Mo Belkaid.“ Tore: 0:1 Malinowski (90.+5). Gelb-Rot: Kadoglou (RW/83.).

Concordia-Coach Hamza Elezovic freute sich über drei Tore von Marcel Eckhardt und sprach von einer guten Leistung. „Das war auch in der Höhe verdient. Dabei haben wir noch zwei, drei Hundertprozentige liegen lassen. Aber Respekt vor den Bauschheimern, die sich zu keiner Sekunde aufgegeben haben.“ Kapitän Jan Kleinjohann gab nach acht Monaten Verletzungspause sein Comeback. Tore: 1:0 Eckhardt (19.), 2:0 Sattler (42.), 3:0 Eckhardt (61.), 3:1 Brix (69.), 4:1 Menier (76.), 5:1 Eckhardt (83.).

Auf Platz 14 kam der SCO gegen den Tabellensiebten zu einem Punktgewinn. „Wir lagen dreimal hinten, konnten aber immer schnell ausgleichen“, meinte Opel-Trainer Özkan Alik. Dabei traf Mehmet Gül aus spitzem Winkel gekonnt zum 3:3. „Ein ausgeglichenes Spiel und ein gerechtes Unentschieden“, fand Alik. Tore: 0:1 Bender (15.), 1:1 Langhans (18. ET), 1:2 Bender (21.), 2:2 Panasia (32.), 2:3 von Hagen (60.), 3:3 Gül (67.).

Hillal-Coach Samir Blaut sah seine Mannschaft anfangs „sehr gut im Spiel. Doch dann hat der Schiri für Ginsheim einen Foulelfmeter gegeben, der keiner war. Und wir haben zwei nicht bekommen.“ Direkt nach der Pause mit 0:2 hinten, erhielt der Tabellendrittletzte auch noch eine Gelb-Rote Karte und kam nicht mehr heran. Tore: 0:1 Attia (11. FE), 0:2 Bouazzati (47.), 0:3 Kawada (73.), 0:4 Houmami (86.), 0:5 Azouagh (87.). Gelb-Rot: Benali (Hillal/58.), Achibani (Hillal/88.).