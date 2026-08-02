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Ligabericht
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A-Liga: SV Herborn verliert Punkte
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Fußball-A-Ligist SV Herborn startet mit drei Zählern Abzug in die Saison 2026/2027. Das steckt dahinter +++
Herborn. Fußball-A-Ligist SV Herborn startet mit drei Zählern Abzug in die Saison 2026/2027. Wie Kreisadministrator Bruno Misamer am Sonntag mitteilte, werde er den Punktabzug unmittelbar nach Abschluss des ersten Spieltags in die Tabelle einarbeiten. Was war geschehen?