 2026-07-30T07:56:49.385Z

Ligabericht

A-Liga: SV Herborn verliert Punkte

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Fußball-A-Ligist SV Herborn startet mit drei Zählern Abzug in die Saison 2026/2027. Das steckt dahinter +++

von Redaktion · Heute, 19:12 Uhr · 0 Leser
Symbolbild. © AdobeStock
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SV Herborn

Herborn. Fußball-A-Ligist SV Herborn startet mit drei Zählern Abzug in die Saison 2026/2027. Wie Kreisadministrator Bruno Misamer am Sonntag mitteilte, werde er den Punktabzug unmittelbar nach Abschluss des ersten Spieltags in die Tabelle einarbeiten. Was war geschehen?

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