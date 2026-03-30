A-Liga: SV Flörsheim setzt Erfolgsserie bei Oberliederbach II fort Formstark: SV 09 Flörsheim gewinnt 3:0 bei der SG Oberliederbach II +++ Tabellennachbar SV Ruppertshain feiert 2:1-Erfolg gegen den FC Germania Weilbach II von Ruben Solms · Heute, 12:55 Uhr · 0 Leser

Vierter Sieg in Folge: SV 09 Flörsheim lässt der SG Oberliederbach II keine Chance. – Foto: Jörg Schulz(Archiv)

Main-Taunus-Kreis. Nach zwei Aufstiegen in Folge setzt der SV 09 Flörsheim seinen Erfolgskurs auch in der A-Liga fort. Mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg bei der SG Oberliederbach II unterstrich das Team seine aktuell starke Form und baute seine Serie auf nun acht ungeschlagene Pflichtspiele in Folge aus. Über die Gründe für den Erfolg und den weiteren Verlauf der Saison haben wir mit Teammanager Zafer Kurban gesprochen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Defensiv stabil, offensiv effizient: Flörsheim triumphiert Zafer Kurban, Teammanager des SV 09 Flörsheim, sagte: "Wir standen kompakt, wodurch der Gegner gezwungen war, das Spiel zu übernehmen". So habe das Team auf Lücken in der Defensive des Gastgebers SG Oberliederbach II gelauert und kam erstmals durch Abdul Kadir Ergül (24.) zum Torerfolg, der die 1:0-Pausenführung bedeutete. "Wir hatten nie das Gefühl, dass der Sieg in Gefahr geraten könnte", berichtete Kurban. Dies sei insbesondere auf die stabile Defensive des SV zurückzuführen gewesen. Gleichzeitig habe die Mannschaft unter Beweis gestellt, dass sie in der Offensive stets gefährlich werde, auch wenn der SV auf Leistungsträger Burak Yazici habe verzichten müssen. In der zweiten Hälfte erhöhte zunächst Emre Koc (57.) auf 2:0, bevor Jonas Schleich (89.) den Treffer zum 3:0-Endstand erzielte.