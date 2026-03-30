A-Liga: SV Flörsheim setzt Erfolgsserie bei Oberliederbach II fort

Main-Taunus-Kreis. Nach zwei Aufstiegen in Folge setzt der SV 09 Flörsheim seinen Erfolgskurs auch in der A-Liga fort. Mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg bei der SG Oberliederbach II unterstrich das Team seine aktuell starke Form und baute seine Serie auf nun acht ungeschlagene Pflichtspiele in Folge aus. Über die Gründe für den Erfolg und den weiteren Verlauf der Saison haben wir mit Teammanager Zafer Kurban gesprochen.
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Zafer Kurban, Teammanager des SV 09 Flörsheim, sagte: "Wir standen kompakt, wodurch der Gegner gezwungen war, das Spiel zu übernehmen". So habe das Team auf Lücken in der Defensive des Gastgebers SG Oberliederbach II gelauert und kam erstmals durch Abdul Kadir Ergül (24.) zum Torerfolg, der die 1:0-Pausenführung bedeutete. "Wir hatten nie das Gefühl, dass der Sieg in Gefahr geraten könnte", berichtete Kurban. Dies sei insbesondere auf die stabile Defensive des SV zurückzuführen gewesen. Gleichzeitig habe die Mannschaft unter Beweis gestellt, dass sie in der Offensive stets gefährlich werde, auch wenn der SV auf Leistungsträger Burak Yazici habe verzichten müssen. In der zweiten Hälfte erhöhte zunächst Emre Koc (57.) auf 2:0, bevor Jonas Schleich (89.) den Treffer zum 3:0-Endstand erzielte.
"Bereits in der Hinrunde wussten wir, dass wir eine gute Mannschaft haben, aber es hat noch nicht alles gepasst", sagte Kurban. So habe das Team wiederholt Spiele aus der Hand gegeben und eine bessere Tabellenposition verpasst. "Wir arbeiten daran bis zum Ende der Saison, und unsere Mannschaft macht gute Arbeit", ordnete Kurban ein. In der Rückrunde sei die Mannschaft näher an die Spielstärke herangerückt, die sie in der Vergangenheit ausgezeichnet habe. "Wir machen unsere Hausaufgaben, kennen unsere Stärken und bereiten uns auf unsere Gegner vor, deshalb funktioniert es aktuell gut", erläuterte der Teammanager.
Die Stärke in der Rückrunde liege vor allem in der Defensive. Zur Stabilität trage auch die Rückkehr von Torwart Hamed Mohammadi bei, der dem Team in der Hinrunde kaum zur Verfügung stand. Dass die Mannschaft nach zwei Aufstiegen hintereinander ohne größere Kaderveränderungen aktuell unter den ersten zehn Teams stehe, gebe keinen Anlass zur Kritik. "Wir wollten eine stabile Saison spielen, ein weiterer direkter Aufstieg war nie Teil unserer Planungen", erläuterte Kurban. Ziel sei es gewesen, unter die Top fünf zu kommen – ein Vorhaben, das nach wie vor erreichbar sei.
Wie der Teammanager berichtete, plane der Verein derzeit die Gründung einer D-Jugend und einer A-Jugend. Für diese Teams suche der SV weitere Kinder. "Unser Intention ist es nicht, ein Leistungsverein zu sein, sondern ein Verein für Jedermann in Flörsheim und dem Main-Taunus-Kreis", sagte Kurban und fügte hinzu: "Auch wenn wir erfolgreich sind, bleiben wir bodenständig".