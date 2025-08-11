A-Liga: SV 09 Hofheim siegt torreich, SG Hoechst-Debüt

Zweikampfstark zum ersten Dreier

Marko Pfob, Trainer des SV 09 Hofheim, sagt: "Zu Beginn war es ein Spiel auf ein Tor, denn Kelkheim kam zu keinen eigenen Abschlüssen und war von unserer Herangehensweise sichtlich überrascht". Gegen eine junge Kelkheimer Mannschaft habe der SV auf eine intensive Zweikampfführung und einen kühlen Kopf gesetzt. Belohnt wurde das Team erstmals in der 20. Minute, als Tim Schimmer nach Vorlage von Mustafa Tutay das 1:0 erzielte. Nach einem Foul an Schimmer erhöhte Tutay selbst per Strafstoß auf 2:0 (36.). "Danach haben wir die Kontrolle verloren, und Kelkheim wurde deutlich stärker", sagt Pfob. So verkürzte Geron Meding (45.+2) nach einer Flanke aus dem Halbfeld auf 1:2. Auch wenn der Treffer aus Sicht des SV unglücklich zustande gekommen sei, habe sich der Gegner das Tor in dieser Phase durchaus verdient. Wie Pfob berichtet, habe sich auch nach dem Wiederanpfiff zunächst wenig an den Kräfteverhältnissen geändert und in der 59. Minute konnte Marlon Hilz nach einem Eckball für die SG Kelkheim ausgleichen. "Erst im Anschluss konnten wir die Kontrolle wiedergewinnen", sagt Pfob. Der erneute Führungstreffer durch SV-Spieler Moritz Gamm (71.) sei zwar mit etwas Glück gefallen, doch danach habe Kelkheim das Spiel geöffnet und auf den Ausgleich gedrängt. "Wir haben es cleverer gespielt und noch einen sehr schönen Treffer gemacht", sagt Pfob. So setzte Michel Marx (88.) den Schlusspunkt zum 4:2-Endstand, als er einen Querpass von Julius Roemer mit einem satten Abschluss im Tor unterbringen konnte.

Taktisches Vorgehen und alte Baustellen des SV 09 Hofheim

"Wir haben bewusst nicht schon zur Halbzeit gewechselt, weil wir uns bei 30 Grad die Wechseloptionen für später aufsparen mussten", erklärt Pfob. In den ersten 45 Minuten sei das Zentrum seiner Mannschaft offensiv ausgerichtet gewesen – eine Ausrichtung, die er im Verlauf des Spiels angepasst habe. "Uns war wichtig, die Zweikämpfe im Zentrum zu gewinnen, denn dort hat Kelkheim starke Spieler", erläutert der Coach. Das Gegnerteam sei eine junge Mannschaft, vergleichbar mit dem SV 09 Hofheim der Vorsaison, und befinde sich in einem Lernprozess, den der SV bereits gegangen sei. Pfob sieht jedoch auch eigenen Verbesserungsbedarf: "Die Chancenverwertung, die in der vergangenen Saison eine unserer Schwachstellen war, war auch gegen Kelkheim ein Thema". Trotz der vier Treffer habe seine Mannschaft gute Chancen nicht verwandelt. Pfob sagt: "Wir müssen definitiv weiter daran arbeiten, aber was uns stärker macht, ist die Erfahrung, die wir bisher sammeln konnten". Er sei zuversichtlich, dass dieser Faktor zu einer reicheren Ausbeute an Punkten führen könnte.

Der Blick auf das kommende Wochenende beim FC Eddersheim III und die Saison

"Das ist ebenfalls eine junge Truppe, und es wird für uns ein Kracher-Spiel", sagt Pfob mit Blick auf das bevorstehende Duell beim FC Eddersheim III. Er gehe davon aus, dass die dritte Mannschaft sich – soweit möglich – durch Spieler aus der zweiten Mannschaft verstärken werde. Auf dem kleinen Spielfeld des FC sei der Gegner zudem schwer zu bespielen. "Ich denke, dass es wieder sehr auf Mentalität und Leidenschaft ankommen wird", ordnet der SV-Coach ein. Unter Berücksichtigung der vergangenen Spielzeiten wolle der SV 09 Hofheim für sich keine Favoritenrolle in Anspruch nehmen und halte sich deshalb bei Fragen rund um die Meisterschaft bedeckt. Unter die Gruppe der besten fünf Mannschaften zu kommen, sei jedoch das anvisierte sportliche Ziel. Alles, was darüber hinausgehe, sei ein gern gesehener, wenn auch ungeplanter Bonus.