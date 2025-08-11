A-Liga: SV 09 Hofheim siegt torreich, SG Hoechst-Debüt

Main-Taunus-Kreis. In der Kreisliga A Main-Taunus hat der SV 09 Hofheim sich zum Saisonauftakt mit einer starken Leistung einen 4:2-Erfolg und den ersten Dreier gesichert. Gegen die SG Kelkheim überzeugte die Mannschaft vor allem mit Zweikampfstärke und taktischer Anpassungsfähigkeit – trotz zwischenzeitlicher Unsicherheiten und eines 2:2-Ausgleichs. Für die SG Hoechst ging es zum Derby beim VfB Unterliederbach II, doch trotz großer Vorfreude lag die Mannschaft zur Pause mit 0:2 zurück. Ein Dreifachwechsel brachte den nötigen Schwung und am Ende reichte ein Treffer in der Nachspielzeit noch zu einem 2:2-Unentschieden. Wie sich die Begegnungen gestaltet, welche sportlichen Ziele sich der SV 09 Hofheim und die SG Hoechst für die neue Saison gesetzt haben und was sie mit Blick auf den kommenden Spieltag erwarten, haben wir die Trainer beider Teams gefragt.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Marko Pfob, Trainer des SV 09 Hofheim, sagt: "Zu Beginn war es ein Spiel auf ein Tor, denn Kelkheim kam zu keinen eigenen Abschlüssen und war von unserer Herangehensweise sichtlich überrascht". Gegen eine junge Kelkheimer Mannschaft habe der SV auf eine intensive Zweikampfführung und einen kühlen Kopf gesetzt. Belohnt wurde das Team erstmals in der 20. Minute, als Tim Schimmer nach Vorlage von Mustafa Tutay das 1:0 erzielte. Nach einem Foul an Schimmer erhöhte Tutay selbst per Strafstoß auf 2:0 (36.). "Danach haben wir die Kontrolle verloren, und Kelkheim wurde deutlich stärker", sagt Pfob. So verkürzte Geron Meding (45.+2) nach einer Flanke aus dem Halbfeld auf 1:2. Auch wenn der Treffer aus Sicht des SV unglücklich zustande gekommen sei, habe sich der Gegner das Tor in dieser Phase durchaus verdient. Wie Pfob berichtet, habe sich auch nach dem Wiederanpfiff zunächst wenig an den Kräfteverhältnissen geändert und in der 59. Minute konnte Marlon Hilz nach einem Eckball für die SG Kelkheim ausgleichen. "Erst im Anschluss konnten wir die Kontrolle wiedergewinnen", sagt Pfob. Der erneute Führungstreffer durch SV-Spieler Moritz Gamm (71.) sei zwar mit etwas Glück gefallen, doch danach habe Kelkheim das Spiel geöffnet und auf den Ausgleich gedrängt. "Wir haben es cleverer gespielt und noch einen sehr schönen Treffer gemacht", sagt Pfob. So setzte Michel Marx (88.) den Schlusspunkt zum 4:2-Endstand, als er einen Querpass von Julius Roemer mit einem satten Abschluss im Tor unterbringen konnte.
"Wir haben bewusst nicht schon zur Halbzeit gewechselt, weil wir uns bei 30 Grad die Wechseloptionen für später aufsparen mussten", erklärt Pfob. In den ersten 45 Minuten sei das Zentrum seiner Mannschaft offensiv ausgerichtet gewesen – eine Ausrichtung, die er im Verlauf des Spiels angepasst habe. "Uns war wichtig, die Zweikämpfe im Zentrum zu gewinnen, denn dort hat Kelkheim starke Spieler", erläutert der Coach. Das Gegnerteam sei eine junge Mannschaft, vergleichbar mit dem SV 09 Hofheim der Vorsaison, und befinde sich in einem Lernprozess, den der SV bereits gegangen sei. Pfob sieht jedoch auch eigenen Verbesserungsbedarf: "Die Chancenverwertung, die in der vergangenen Saison eine unserer Schwachstellen war, war auch gegen Kelkheim ein Thema". Trotz der vier Treffer habe seine Mannschaft gute Chancen nicht verwandelt. Pfob sagt: "Wir müssen definitiv weiter daran arbeiten, aber was uns stärker macht, ist die Erfahrung, die wir bisher sammeln konnten". Er sei zuversichtlich, dass dieser Faktor zu einer reicheren Ausbeute an Punkten führen könnte.
"Das ist ebenfalls eine junge Truppe, und es wird für uns ein Kracher-Spiel", sagt Pfob mit Blick auf das bevorstehende Duell beim FC Eddersheim III. Er gehe davon aus, dass die dritte Mannschaft sich – soweit möglich – durch Spieler aus der zweiten Mannschaft verstärken werde. Auf dem kleinen Spielfeld des FC sei der Gegner zudem schwer zu bespielen. "Ich denke, dass es wieder sehr auf Mentalität und Leidenschaft ankommen wird", ordnet der SV-Coach ein. Unter Berücksichtigung der vergangenen Spielzeiten wolle der SV 09 Hofheim für sich keine Favoritenrolle in Anspruch nehmen und halte sich deshalb bei Fragen rund um die Meisterschaft bedeckt. Unter die Gruppe der besten fünf Mannschaften zu kommen, sei jedoch das anvisierte sportliche Ziel. Alles, was darüber hinausgehe, sei ein gern gesehener, wenn auch ungeplanter Bonus.
"Aufgrund der guten Vorbereitung sind wir mit großer Vorfreude nach Unterliederbach gefahren, und Derbystimmung gab es natürlich auch", berichtet SG-Hoechst-Trainer Thomas Gräf. Dennoch habe seine Mannschaft zunächst keinen Zugang in die Begegnung gefunden und musste nach einem Ballverlust den Gegentreffer zum zwischenzeitlichen 0:1-Rückstand durch VfB-Angreifer Celal Yesil (24.) wegstecken. Auch beim zweiten Tor für den VfB Unterliederbach II durch Caner Yesil (36.), der den Ball sehenswert mit dem Außenriss ins lange Eck schieben konnte, habe die Mannschaft nicht konsequent verteidigt. Auf der anderen Seite sei die SG selbst nicht in der Lage gewesen, gute Möglichkeiten wie von Timo Iannetti in etwas Zählbares umzuwandeln. "In der Pause haben wir umgestellt und die Jungs an ihre gute Vorbereitung erinnert", sagt Gräf und merkt an: "Wir haben früh dreifach gewechselt und Nahom Berhe, Amin Akachach und Ivan Dzijan ins Spiel gebracht. Das war für uns eine Art Gamechanger". So konnte zunächst Ufuk Kertel (62.) den Anschlusstreffer für die Gäste von der SG Hoechst erzielen. Im weiteren Verlauf habe zwar auch der VfB Chancen auf die Entscheidung gehabt, letztlich konnte die Abwehr des VfB Unterliederbach II dem anhaltenden Druck jedoch nicht standhalten, und Tayfun Gürsoy erzielte in der Nachspielzeit per Kopfball den Ausgleich zum 2:2-Endstand.
Angesichts der Ergebnisse aus den Testspielen könne Gräf mit dem Spiel gegen den VfB Unterliederbach II und dem Leistungseinbruch, der den Trainer durchaus überrascht habe, nicht zufrieden sein. Er sagt: "Am kommenden Sonntag gilt es für uns, ein anderes Gesicht zu zeigen, auch wenn Ruppertshain ein schwerer Gegner ist." Das Ziel seien ganz klar die ersten drei Punkte. Zur neuen Saison insgesamt sagt der Trainer: "Wir haben uns keine großen Saisonziele gesetzt, aber wir wollen unter den oberen fünf Mannschaften spielen, denn das muss mit unserer Mannschaft der Anspruch sein." Wichtig sei es, dass die Mannschaft nach dem Rückzug aus der Gruppenliga in der A-Liga zusammenfinde – ein Prozess, der Zeit brauche. "Es gab im Verein einen großen Umbruch, und wir befinden uns in einer Entwicklung und gehen Schritt für Schritt vor", sagt Gräf abschließend.