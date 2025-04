A-Liga: SV 07 Nauheim fertigt Hillal ab

Rüsselsheim. Klare Sache für den SV 07 Nauheim: Bei Hillal Rüsselsheim fuhr der A-Liga-Vierte am Donnerstag einen 8:2 (5:1)-Kantersieg ein. „Wir haben unsere Chancen konsequent genutzt und hätten auch mal zweistellig gewinnen können“, wirkte Trainer Alex Stumm sichtlich zufrieden.

„Leider hat sich unser Tormann Kaan Karacan in der 60. Minute an der Schulter verletzt. Da musste dann mit Marvin Bojand ein Feldspieler ins Tor.“ Hillal-Coach Samir Blaut sagte: „Bis zur Halbzeit hätten wir drei, vier Tore schießen müssen, als wir mehrmals alleine aufs Tor zuliefen. Nauheim hat dagegen jede Chance eiskalt ausgenutzt und war kaltschnäuziger. Irgendwann haben wir uns in der zweiten Halbzeit aufgegeben.“ Als Elfter hat Hillal weiter fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.