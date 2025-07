A-Liga: SV 07 Bischofsheim traut sich gute Rolle zu

Bischofsheim . In einem spannenden Zweikampf holte sich die SV 07 Bischofsheim vor der SSV Raunheim die Meisterschaft in der Kreisliga B Groß-Gerau und feierten den direkten Aufstieg. „Jetzt wollen wir uns in der A-Liga etablieren und eine gute Rolle spielen“, betont Frank Schock. Dabei traut der Vorstandssprecher seiner angriffsstarken Mannschaft durchaus einen Platz „im oberen Tabellendrittel“ zu.