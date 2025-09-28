Während Hellas Rüsselsheim um Kapitän Rafael Baumgärtner (rechts) aus einem 1:4-Rückstand in Walldorf einen 5:4-Sieg machte, kam Lokalrivale und Spitzenreiter Türk Gücü Rüsselsheim gegen Raunheim über ein 2:2 nicht hinaus (Archiv). Foto: Andre Dziemballa

A-Liga: Strauchelnde Spitzenteams Primus Türk Gücü und Verfolger Concordia Gernsheim holen jeweils nur einen Punkt +++ Hellas siegt nach 1:4-Rückstand Verlinkte Inhalte KLA Groß-Gerau SG Trebur/Astheim Klein-Gerau SKV Mörfeld. Bauschheim + 13 weitere

Kreis Groß-Gerau. Kein gutes Wochenende für die Spitzenteams der A-Liga. Tabellenführer Türk Gücü Rüsselsheim musste sich gegen Aufsteiger SSV Raunheim mit einem 2:2 begnügen. Verfolger Concordia Gernsheim kam beim Vorletzten SC Opel Rüsselsheim nicht über ein 3:3 hinaus. So konnte die SKV Mörfelden auf Platz drei durch einen 2:0-Sieg über Ginsheim dicht aufschließen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. In der Abstiegszone setzte sich die SG Leeheim/Wolfskehlen klar mit 4:0 gegen Schlusslicht SV Klein-Gerau durch und reichte den drittletzten Platz an die dritte Mannschaft von RW Walldorf weiter, die gegen Hellas Rüsselsheim eine 4:1-Führung noch aus der Hand gab. Hellas ist nun unter den Top Vier.

Gestern, 12:30 Uhr Sportfreunde Bischofsheim SF Bischofs. SG Trebur/Astheim SG Trebur/Astheim - - § Urteil Die Sportfreunde Bischofsheim mussten ihr Heimspiel gegen Trebur-Astheim absagen. Wie SF-Vorsitzender Selvin Golos mitteilte, fehlten sieben Spieler wegen Schichtdienst. „Des weiteren haben wir Erkrankte, Verletzte und Urlauber.“

Nach 37 Minuten lag der Tabellenführer 0:2 hinten. „Raunheim war spielerisch stark. Wir hatten nicht die richtige Ordnung und waren zu weit weg von den Gegenspielern“, monierte Türk-Coach Özden Celik. Doch kurz vor der Halbzeit gelang Joel Trbojevic der Anschlusstreffer. Und kurz danach unterlief den Gästen ein Eigentor zum 2:2. „Dann waren wir am Drücker, machen aber zwei dumme Fouls und kriegen zwei Gelb-Rote Karten. Total unnötig“, ärgerte sich Celik über die Platzverweise. Doch trotz doppelter Unterzahl braachte sein Team das Remis mit starker Physis ins Ziel. „Die Jungs haben alles gegeben.“ Tore: 0:1 Kadir (7.), 0:2 Sinis (32.), 1:2 Trbojevic (45.), 2:2 Eren (47. ET). – Gelb-Rote Karte: Erdinc (Türk/50.), Micon Rodriguez (Türk/63.).

„Das war ein gutes Spiel von uns“, sah Opel-Coach Özkan Alik seine Elf stark Paroli bieten gegen den Tabellenzweiten. In der torreichen ersten Halbzeit hätten beide Mannschaften noch „ein, zwei hundertprozentigen Chancen“ besessen. Mitte der zweiten Hälfte standen die Rüsselsheimer dann kurz vor dem 4:3. Doch Fabio Polizzi scheiterte aus zwei Metern an Gästekeeper Erik Felsmann. „Am Ende ein gerechtes Unentschieden“, fand Alik. Tore: 1:0 Gül (5.), 1:1 Montino (20.), 2:1 Lorenz (24.), 2:2, 2:3 Eckhardt (25., 37.), 3:3 Karabulut (41.).

Mit 4:1 lag Walldorf nach 66 Minuten vorn. „Dabei hätten wir in der ersten Halbzeit schon 5:0 führen müssen“, meinte Trainer Giovanni Bruno. „Aber nach dem 4:1 verlieren wir die Grundordnung. Hut ab vor Hellas, dass sie das mit guter Mentalität gedreht haben.“ Vier Tore erzielten die Gäste noch. In der Schlussphase traf Ender Kahraman zum 4:4 und 5:4. Trainer Theo Symeonakis, der schon früh die Rote Karte wegen angeblicher Beleidigung erhielt – „was nicht stimmt“, wie er betonte -, erklärte nach dem furiosen Turnaround: „Bei uns kamen am Anfang fünf Spieler zu spät. In der Halbzeit habe ich zweimal gewechselt und nach dem 4:1 noch dreimal. Dann haben wir uns zusammengerissen und eine gute Mannschaftsleistung gezeigt.“ Tore: 1:0 Likakis (6.), 2:0 Izumi (42.), 2:1 Kerstan (52.), 3:1 Kara (60.), 4:1 Likakis (66.), 4:2 Velitsianos (67.), 4:3 Kerstan (75.), 4:4, 4:5 Kahraman (86., 90.+1). – Rot: Trainer Symeonakis (Hellas/18.).

Das SKV-Team war zu Hause wieder nicht zu schlagen. Aber Trainer Saha Maau, der auf mehrere Stammkräfte verzichten musste, sah kein gutes Spiel. „Auch von Ginsheim nicht.“ Am Ende fand er den Sieg allerdings nicht unverdient. „Ginsheim hat das Spiel gemacht, aber wir hatten die besseren Chancen, gehen früh durch ein Freistoßtor von Luigi Scollo in Führung und legen nach der Pause durch Tayfun Yilmaz nach.“ Mehrmals habe seine Mannschaft gute Kontermöglichkeiten liegen lassen. Bei der besten wurde ein Schuss von Scollo in der ersten Halbzeit auf der Linie geklärt. Tore: 1:0 Scollo (5.), 2:0 Yilmaz (50.).