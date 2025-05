A-Liga: St. Stephan setzt sich klar durch

Südhessen. In der Kreisliga A Darmstadt hat Tabellenführer SV St. Stephan das Spitzenspiel gegen Verfolger FC Ober-Ramstadt unerwartet deutlich mit 4:0 für sich entschieden und somit beste Aussichten auf die Meisterschaft. Der FCO musste gar die siegreiche Darmstädter TSG 1846 an sich vorbeiziehen lassen und fiel auf Rang drei zurück.

Von Beginn an machten die Gastgeber vor etwa 250 Zuschauern Druck. Vor allem die schnellen Stürmer sorgten immer wieder für Gefahr vor dem Gästetor. So hatte Wilfer bereits in der fünften Spielminute eine Riesenchance, die Ober-Ramstadts Keeper Papperitz im kurzen Eck stehend parierte. Der fulminante Nachschuss von Root wurde von der FCO-Abwehr abgeblockt.

Kurz nach der Pause ist alles klar für den SV St. Stephan

Erst in der 18. Minute hatten die Gäste durch Mudrak so etwas wie eine Halbchance. Da hatte aber St. Stephans Root (17.) bereits per Foulelfmeter für das 1:0 für die stets torgefährlichen Griesheimer gesorgt. Der FCO mühte sich zwar weiterhin, Linie und Struktur in das Spiel nach vorne zu bekommen. Doch Griesheim war körperlich und geistig beweglicher und erarbeitete sich weitere Chancen. Vogelwild wurde es kurz vor dem Halbzeitpfiff, als Wilfer (41.) auf 2:0 erhöhte und Dean in der Nachspielzeit gar das 3:0 markierte. Damit war die Sache eigentlich schon gelaufen.

Nach dem 0:4 resigniert der FC Ober-Ramstadt

Als Root (55.) nach der Pause auf 4:0 erhöhte, resignierten die Ober-Ramstädter. In der Folge hatte Griesheim noch einige Chancen, die jedoch nicht genutzt wurden. Am Ende stand ein in dieser Deutlichkeit nicht erwarteter Erfolg des SVS, der nun den Aufstieg fest im Blick hat.

Metin Pektas war sprachlos: „Wir hatten nie eine Chance. St. Stephan war uns in allen Belangen überlegen. Ich bin schon ziemlich enttäuscht.“ St. Stephans Pressesprecher Thomas Peking meinte: „Dass es so deutlich wurde, hat uns alle schon sehr überrascht. Aber das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung.“

Darmstädter TSG 1846 – Türk Gücü Darmstadt 6:0 (2:0). Tore: 1:0, 6:0 Voglis (45.+2, 89.), 2:0 Grafe (45.+3), 3:0 Horst (61.), 4:0 Akin Türk (66., Eigentor), 5:0 Shire (88.), Rote Karten: Akin Türk (78./Türk Gücü), Aldin Kalic (79./Türk Güüc).

TSG Wixhausen – FC Alsbach II 4:2 (2:1). Tore: 1:0, 4:2 Eckert (4., 72.), 2:0, 3:1 Do Vale Lopez (7., 53.), 2:1 Grosch (30.), 3:2 Behrens (60.).

SKG Ober-Beerbach – SC Viktoria Griesheim II 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Aykir (90.), 0:2 Egri (90.+1).

SKG Roßdorf – TSV Nieder-Ramstadt 5:6 (2:2). Tore: 1:0, 3:4, 4:4 Helfmann (23., 54./Foulelfmeter, 68.), 1:1, 1:2, 2:4, 5:6 Plit (28., 34., 52., 90.+1), 2:2 Wieland (40.), 2:3 Schreck (47.), 4:5 Centari (75.), 5:5 Ossable (81.).

SV Traisa II – FCA 04 Darmstadt II 2:2 (1:1). Tore: 1:0 Reeg (2.), 1:1 Volkmann (17.), 2:1 Heller (74./Eigentor), 2:2 Faruqui (90.).