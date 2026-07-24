A-Liga: SSV Raunheim und SV 07 Nauheim Favoriten

Groß-Gerau. Mit diesmal nur 15 Mannschaften geht es in der A-Liga Groß-Gerau am übernächsten Sonntag (2. August) in die neue Spielrunde. Als die großen Favoriten werden vor allem die SSV Raunheim und der SV 07 Nauheim genannt, die sich letzte Saison hinter Meister Türk Gücü Rüsselsheim einen harten Kampf um den Relegationsplatz geliefert haben – wobei Raunheim hier dann den KOL-Aufstieg verpasst.
Im ersten Teil stehen neben den beiden Titelkandidaten die Teams im Vordergrund, die vergangene Runde Platz vier bis sieben belegt haben.
SSV Raunheim: "Wir möchten wieder oben mitspielen", betont Mohamed Assaidi, sportlicher Leiter bei der SSV. "Wir waren die beste Rückrundenmannschaft. Daran wollen wir anknüpfen." Der Kader ist größtenteils zusammengeblieben. Zudem hat sich das Team um Trainer David Schmelz noch mal deutlich verstärkt, vor allem durch Ilias Syah, der zuletzt Kapitän beim VfB Ginsheim in der Gruppenliga war.
Zugänge: Ilias Syah, Allesio Fiore (beide VfB Ginsheim), Mohamed Lamkadmi (SG Dornheim), Soufiane El Boualati (Spanien), Sergen Ouzoun (SKV Büttelborn), Kevin Böhm (SV 07 Raunheim), Ahmet Erol (eigene Jugend). Abgänge: Sadik Hafidi (SV 07 Raunheim), Oussama Alhaddouti (SV 07 Bischofsheim). Favoriten: Nauheim, Ginsheim II, Stockstadt.
SV 07 Nauheim: "Wir wollen möglichst bis zum Saisonende wieder im Aufstiegsrennen mitmischen", erklärt SV-Coach Alex Stumm. "Unsere Neuzugänge sollen den Kader gezielt verstärken und in der Breite noch variabler aufstellen. Mit fünf Eigengewächsen aus der Jugend setzen wir weiter auf den eigenen Nachwuchs." Goalgetter Pascal Deanovic fällt jedoch lange aus, da er sich gleich im ersten Testspiel bitter einen Sprunggelenks- und Wadenbeinbruch zuzog.
Zugänge: Eldin Alomerović, Omar Lamkadmi, Teoman Öztürk (alle SV Klein-Gerau), Deivis Jermain Castro Díaz, Ayoub Elarkoubi (beide Alemannia Königstädten), Luca Scherzer, Paul Buschmann, Lasse Krieger, Tim Giunta, Arda Yasar (alle eigene Jugend). Abgänge: Sabri El Funte (SV 07 Raunheim), Bugharan Özcelik (SKG Bauschheim), Alex Nuhn (konzentriert sich auf seine Aufgabe als Zweiter Vorsitzender). Favoriten: Ginsheim II, Gernsheim, Raunheim.
Concordia Gernsheim: Für Trainer Hamza Elezovic liegt der Fokus weiter auf der Entwicklung der jungen Spieler. Fünf Talente sind aus der Jugend dazugekommen. Weitere sollen während der Saison herangeführt werden. "Marcel Eckhardt und Jan Kleinjohann starten verletzungsbedingt später. Sonst ist der Kader gleich geblieben", berichtet Elezovic, der sich nach einem Jahr Verletzungspause auch über die Rückkehr von Yannik Peschke freut. "Als Saisonziel halten wir Platz drei bis fünf für realistisch."
Zugänge: Nico de Cesare (SV Stephan/U19), Francesco Vogel, Julius Baumgärtner, Lenard Mück. Deon Lohse, Kevin Perykasca (alle eigene Jugend). Abgänge: Falco Eberling (TSV Wolfskehlen). Favoriten: RW Walldorf lll.
VfB Ginsheim II: Nach einer starken Rückrunde mit zehn Siegen in Folge "wollen wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben und würden jetzt gerne unter die Top Vier kommen", blickt Spielertrainer Fatih Baser zusammen mit Co-Trainer Ilyasse Attia optimistisch der neuen Saison entgegen. "Wir sind im Kern zusammengeblieben, haben uns noch punktuell verstärkt und ein paar talentierte Jugendspieler dazugewonnen."
Zugänge: Simon Hailu, Efe Sahin, Elyesa Sahan (alle Alemannia Königstädten), Hamza Zairou, Bilal Elhammouti (beide Hassia Bingen/U19), Emircan Gülbenat (SF Bischofsheim), Joel Debrah (Königstein/Jugend), Jonah Friedrich, Mohamed Trabelsi (eigene Jugend). Abgänge: Adis Salibasic, Abdessamad Houmami (beide Hochheim), Louis Schollmayer, Eren Gül, Mouhamadou Wade (alle SV 07 Bischofsheim), Dimitrios Orgianelis (Hellas Rüsselsheim), Eren Toraman (Gencler Bischofsheim), Prince Asamoah, Nassim Jabari, Anas Hauas (alle unbekannt). Favoriten: Raunheim.
SG Dornheim: "Letztes Jahr haben wir die Mannschaft nach dem KOL-Abstieg komplett neu aufgestellt und eine gute Saison gespielt mit Platz sechs. Jetzt wollen wir so weit wie möglich nach oben kommen", hofft SG-Coach Rino Bauso mit Tom Schmuck im Trainergespann auf eine Top-Fünf-Platzierung. "Wir haben in der Breite eine gute Qualität und haben drei A-Jugendspieler hochgezogen, die sehr vielversprechend sind."
Zugänge: Kimian Sotoodeh Nia (Bickenbach), Paul Mücke, Emil Landau und Len Chiacchio (alle eigene Jugend). Abgänge: Nils Elsinger (Viktoria Griesheim II), Vincenzo Pino (Opel Rüsselsheim). Favoriten: Raunheim, Nauheim.
SV 07 Bischofsheim: "Wir haben einen Umbruch. Etliche ältere Spieler hören auf", berichtet Vorstandssprecher Frank Schock von großen Veränderungen. "Es sind neue Spieler dazu gekommen, auch junge. Wir brauchen aber noch einen Torwart. Ziel ist ein gesicherter Mittelfeldplatz." Trainer Florian Bernard bleibt und geht bereits in seine sechste Saison in Bischofsheim.
Zugänge: Oussama Alhaddouti (SSV Raunheim), Diego Cuttitta (Kostheim 05), Hamza El Amen Tahmant, Louis Schollmayer, Moustapha Wade, Niklas Kröller (alle VfB Ginsheim), Tugay Genc, Nevio Serago (beide Italia Mainz), Alessio Nobile (Eintracht Rüsselsheim). Abgänge: Ihsan Celiker (SV Raunheim), Adem Cakir, Dersim Kanko (beide SF Bischofsheim), Abdullah Bajwa (Auslandsstudium), Paissios Papadopoulos (unbekannt), Hatim Chennouf, Patrick Deboben, Max Esposito, Baycan Euphraimidis, Niklas Görtz, Marcel Karau, Thomas Kropp, Jonas Ringel, Jannik Saemann (alle Laufbahn beendet). Favoriten: Raunheim.