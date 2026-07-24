A-Liga: SSV Raunheim und SV 07 Nauheim Favoriten

SV 07 Nauheim: "Wir wollen möglichst bis zum Saisonende wieder im Aufstiegsrennen mitmischen", erklärt SV-Coach Alex Stumm. "Unsere Neuzugänge sollen den Kader gezielt verstärken und in der Breite noch variabler aufstellen. Mit fünf Eigengewächsen aus der Jugend setzen wir weiter auf den eigenen Nachwuchs." Goalgetter Pascal Deanovic fällt jedoch lange aus, da er sich gleich im ersten Testspiel bitter einen Sprunggelenks- und Wadenbeinbruch zuzog.

Zugänge: Eldin Alomerović, Omar Lamkadmi, Teoman Öztürk (alle SV Klein-Gerau), Deivis Jermain Castro Díaz, Ayoub Elarkoubi (beide Alemannia Königstädten), Luca Scherzer, Paul Buschmann, Lasse Krieger, Tim Giunta, Arda Yasar (alle eigene Jugend). Abgänge: Sabri El Funte (SV 07 Raunheim), Bugharan Özcelik (SKG Bauschheim), Alex Nuhn (konzentriert sich auf seine Aufgabe als Zweiter Vorsitzender). Favoriten: Ginsheim II, Gernsheim, Raunheim.

Concordia Gernsheim: Für Trainer Hamza Elezovic liegt der Fokus weiter auf der Entwicklung der jungen Spieler. Fünf Talente sind aus der Jugend dazugekommen. Weitere sollen während der Saison herangeführt werden. "Marcel Eckhardt und Jan Kleinjohann starten verletzungsbedingt später. Sonst ist der Kader gleich geblieben", berichtet Elezovic, der sich nach einem Jahr Verletzungspause auch über die Rückkehr von Yannik Peschke freut. "Als Saisonziel halten wir Platz drei bis fünf für realistisch."