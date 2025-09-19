Die SSV Raunheim setzte sich in der A-Liga souverän gegen Hellas Rüsselsheim durch. – Foto: Dominik Claus - Archiv

A-Liga: SSV Raunheim mit Ausrufezeichen Die SSV Raunheim siegte am Mittwoch deutlich gegen Hellas Rüsselsheim in der A-Liga +++ Der starke Yunus Kurnaz leitete den Sieg ein +++ Mohamed El Messaoud traf doppelt Verlinkte Inhalte KLA Groß-Gerau FV Hellas SSV Raunheim Mohamed El Messaoudi Yunus Kurnaz

Raunheim. Das war deutlich: Vor mehr als 100 Zuschauern setzten sich die Fußballer der SSV Raunheim am Mittwoch gegen Hellas Rüsselsheim zuhause klar mit 5:0 durch und bleiben in der A-Liga an den Top Fünf dran. Zudem kann der Aufsteiger bei zwei Nachholspielen aus eigener Kraft noch weiter nach vorne klettern. Hellas steht auf Platz acht.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Wir haben nichts anbrennen lassen. Die Abwehr stand gut. Unser Torwart Yusuf Isik hat den Kasten sauber gehalten“, freute sich Mohamed Assaidi, Sportlicher Leiter, über den fünften Saisonsieg der SSV und hob auch Yunus Kurnaz hervor. Obwohl Hellas-Keeper Serhat Yalcin einige Male stark parieren konnte, führte Raunheim zur Pause 2:0 und zog in der zweiten Halbzeit auf 5:0 davon.

Mi., 17.09.2025, 19:00 Uhr SSV Raunheim SSV Raunheim FV Hellas Rüsselsheim FV Hellas 5 0 Abpfiff Auf Rüsselsheimer Seite meinte Trainer Theo Symeonakis: „Das Spiel hat nicht schlecht angefangen, wir hatten gleich zwei gute Chancen. Aber wir haben einiges liegen lassen. Und der Gegner war sehr stark. Muss man anerkennen, dass er besser war.“