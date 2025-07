Du wirst automatisch weitergeleitet...

In der Schlussphase drehten die SSG Breitscheid und Simon Schwehn in Eisemroth ein 1:2 noch in einen 4:2-Sieg. © Lorenz Pietzsch

A-Liga: SSG Breitscheid plant einstellig Teaser KLA DILLENBURG: +++ Was hat sich bei der SSG Breitscheid getan? Der Fußball-A-Ligist verjüngt sein Team abermals und gibt einen nicht alltäglichen Meistertipp ab +++ Verlinkte Inhalte KLA Dillenburg Breitscheid Breitscheid. Nach Rang zehn in der Saison 2024/2025 darf es für Fußball-A-Ligist SSG Breitscheid nun ruhig etwas mehr sein. Trainer Simon Schwehn und seine Mannschaft streben eine Platzierung in der vorderen Tabellenhälfte an: Platz acht oder besser. Der Titelgewinn dürfte nach Ansicht der Westerwälder allerdings zugunsten des TuS Driedorf entschieden werden. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.