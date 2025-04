A-Liga: SSC Burg II ist Meister

Dillenburg. Der SSC Burg II steht als Meister der Fußball-A-Liga Dillenburg fest und steigt in die Kreisoberliga West auf. Bei Verfolger TuS Driedorf gewann die Gruppenliga-Reserve 3:1. Der Tabellenzweite SV Herborn verlor daheim 1:2 gegen die SG Eschenburg II, die ebenso wie die SG Roth/Simmersbach (3:7 gegen Aartal) nun fünf Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz aufweist. Im Kampf um den Klassenerhalt feierten der FC Merkenbach (6:1 in Breitscheid) und der FC Niederroßbach (1:0 gegen Ballersbach) wichtige Siege. Rückschläge gab es dagegen für die SG Sinn/Hörbach (2:3 in Fellerdilln) und den SV Eisemroth (3:4 gegen Donsbach). Im Kellerduell behielt der TSV Eibach 4:2 die Oberhand gegen den SV Oberscheld.