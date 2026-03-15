A-Liga: Spitzenteams feiern Kantersiege SG Sandbach und SV Hummetroth II fahren klare Erfolge ein +++ Norman Besler erlöst FV Mümling-Grumbach von Thomas Nikella · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Luca Wirth (blaues Trikot) und die SG Sandbach marschieren weiter vorneweg in der A-Klasse Odenwald. Archivfoto: Herbert Krämer

ODENWALDKREIS. Die SG Sandbach baut an der Tabellenspitze der Kreisliga A ihre Führung aus. Mit einem 7:1-Kantersieg gegen den KSV Reichelsheim unterstrich der Titelanwärter seine Meisterschaftsambitionen. Dahinter jetzt der SV Hummetroth II und VfL Michelstadt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 13:00 Uhr TSV Höchst TSV Höchst II TSV Seckmauern Seckmauern II 2 1 Abpfiff Jens Kretschmer von den Platzherren beobachtete einen guten Vortrag von beiden Teams, die viele Chancen herausspielten. Unter anderem scheiterte Yannick Muth am Gäste-Schlussmann David Schäfer. Dustin Hofmann (6.) hatte die Höchster in Führung gebracht, Ruslan Parokonnyi (33.) egalisierte, ehe Nicklas Kirsch (40.) erneut für die Führung der Gastgeber sorgte. Nach der Pause gestaltete Seckmauern die Partie offener und erarbeitete sich die Chance zum Ausgleich – der aber nicht fiel. „Wir hatten ein Chancen-Übergewicht, von daher war der Heimsieg absolut verdient“, meinte Kretschmer.

Nach 25 Minuten geriet der SVG durch Sebastian Serba in den Rückstand, doch die Freiensteiner kämpften sich zurück und Marvin Schneider (36.) egalisierte. Als Gammelsbach in der 75. Minute durch einen Standard von Moritz Ondruch in Führung ging, hielt Vielbrunn stark dagegen und drängte auf den Ausgleich. Ein Gammelsbacher Konter, den Tom Jahn (85.) zum 3:1 abschloss, entschied das Spiel.

„Nur anfänglich haben wir uns schwer getan“, sagte Gästecoach Odysseas Floros. Dann aber nahm das Spiel der Hessenliga-Reserve Fahrt auf. Bereits zum Seitenwechsel führten überlegene Gäste 3:0. Nach der Pause spielte der Aufstiegskandidat die Kreisstädter an die Wand. Die Hummetröther Tore schossen: Waios Floros, Zameer Noor, Morton Gräf (2), Rohat Ucar und Leon Raitz (2).

„Das Ergebnis hätte auch leicht höher lauten können“, befand Patrick Löffler. Türk Beerfelden spielte keine einzige nennenswerte Chance heraus. Nach der klaren Pausenführung habe der FC die zweite Hälfte souverän runtergespielt. Die FC-Tore markierten Jan Schörling (9.), Christoph Wermann (25., 60.), Marlon Wermann (37., 51., 85.), Rouven Laumann (71.) und Jonas Weichel (90.).

„Das sah lange Zeit nicht so deutlich aus, wie es sich letztlich entwickelte“, stellte Gerhard Achatzi (SGS) seinem Bericht voran. Die Reichelsheimer besaßen gleich gute Tormöglichkeiten und glichen auch die frühe Sandbacher Führung aus. Ein völlig anderes Bild zu Beginn der zweiten Hälfte, als Sandbach Einbahnstraßenfußball zeigte. Vom Gast kam wenig bis gar nichts, während Sandbach strukturiert und zielstrebig von hinten herausspielte. Dazu kam die gnadenlose Sandbacher Effektivität, die das Ergebnis in die Höhe schnellen ließ. Torfolge: 1:0 Hallstein (4.), 1:1 Kocahal (15.), 2:1 Colayir (30.), 3:1 Nikolas Lauermann (45.+2), 4:1 Hallstein (59.), 5:1 Colayir (79.), 6:1 Mocanu (80.), 7:1 Uhrig (87.). SG Nieder-Kainsbach feiert Heimsieg gegen VfL Michelstadt

Patrick Besler (67.) drosch aus 25 Meter einen Freistoß direkt in das Sensbachtaler Tor und war damit der Mann des Nachmittags am Wiesenweg. „Insgesamt waren es schwierige Bedingungen, weil unser Platz schlecht bespielbar war“, monierte Marcel Winkler (FV). Mümling-Grumbach war über die Gesamtdistanz einen Ticken besser, was auch daran lag, dass der Gast zu keiner hochkarätigen Torchance kam. „Wichtiger Sieg für uns im Kampf um den Klassenerhalt.“

Gleich zwei Paukenschläge, jeweils auf beiden Seiten eröffneten das Spiel: „Engagierter Auftritt unserer Mannschaft, die gerade in der ersten Hälfte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung überzeugte und verdient mit 4:1 führte“, übermittelte Fabian Daum von der SG. Doch der VfL gab nie auf, drückte, während Kainsbach auf Konter setzte. Dominik Neff setzte beispielsweise einen Konter an die Unterkante der Latte. Es wäre das vorentscheidende 5:1 gewesen. Bis zum Schluss warf Michelstadt alles nach vorn, aber mehr als der zweite Treffer wollte den Gästen nicht gelingen. Tore: 1:0 Dominik Neff (2.), 1:1 Jason Wins (4.), 2:1 Simon Adelsberger (30.), 3:1 und 4:1 Neff (32., 37., Handelfmeter), 4:2 Christopher Hörr (72.).