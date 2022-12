A-Liga: Spitzenreiter Urberach souverän gegen Kleestadt 5:0 im Viktoria-Duell +++ Münster II siegt gegen Schaafheim +++ zahlreiche Partien abgesagt

Dieburg. In der A-Liga Dieburg setzte sich Spitzenreiter Viktoria Urberach souverän mit 5:0 gegen Viktoria Kleestadt durch. Der SV Münster II behauptete sich auf eigenem Platz mit 3:1 gegen Viktoria Schaafheim. Auch in dieser Klasse mussten am Sonntag zahlreiche Partien wegen der Witterungsbedingungen abgesagt werden.