Der SSV Raunheim (links: Hamza El Messaoudi) und der SV 07 Bischofsheim (Jona Vonderlind) trennten sich im Aufsteigerduell der Fußball-A-Liga 1:1. Foto: Andre Dziemballa/Vollformat

A-Liga: Spitzenreiter Türk Gücü lässt nichts anbrennen Rüsselsheim festigt mit 7:0 in Klein-Gerau die Tabellenführung in der -A-Liga +++ Kein Sieger im Aufsteigerduell in Raunheim

Kreis Groß-Gerau. Da ließ der Spitzenreiter nichts anbrennen beim Schlusslicht: Mit einem 7:0 kehrte Türk Gücü Rüsselsheim am Sonntagnachmittag gut gelaunt vom SV Klein-Gerau zurück und baute die Tabellenführung auf die spielfreie Concordia Gernsheim wieder auf drei Punkte aus. Auch drei andere Begegnungen endeten mit hohen Siegen am Wochenende in der Fußball-A-Liga. Dabei schob sich der VfB Ginsheim II durch ein 4:0 zu Hause über den SC Opel Rüsselsheim auf Platz vier vor. Die SG Trebur-Astheim schlug Hillal Rüsselsheim mit 5:1. Und die Sportfreunde Bischofsheim konnten bei der SKG Bauschheim sogar über neun Tore jubeln. Die SSV Raunheim und die SV 07 Bischofsheim trennten sich dagegen im Aufsteigerduell 1:1-unentschieden.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr SV Klein-Gerau Klein-Gerau FC Türk Gücü Rüsselsheim FC Türk Gücü 0 7 Abpfiff Auch wenn die Niederlage für die noch ohne Punktgewinn dastehenden Klein-Gerauer deutlich ausfiel, konnte Trainer Marcel Heuer positiv festhalten: "Die erste Halbzeit war in Ordnung." Zwar geriet seine Mannschaft durch einen individuellen Fehler früh in Rückstand. "Aber dann verpasste Emre Kanmaz bei einem Weitschuss an die Latten-Unterkante nur knapp den Ausgleich." Bis zur Pause sah Heuer noch zwei gute Chancen. Gleichwohl war die Partie mit dem 3:0 von Türk zum Seitenwechsel vorzeitig entschieden. In der zweiten Hälfte schraubte der Spitzenreiter das Ergebnis noch mit vier Toren in die Höhe. Für Trainer Özden Celik war es "ein Pflichtsieg. Wir haben was fürs Torverhältnis getan und konnten noch einiges ausprobieren."

Tore: 0:1 Götz, 0:2 Trbojevic, 0:3 Celik, 0:4, 0:5 beide Trbojevic, 0:6 Baytemür, 0:7 Bouazzati (FE).

"Da war mehr drin", fand SSV-Coach Onur Gömbel. "Wir hatten das Spiel 90 Minuten unter Kontrolle und waren die bessere Mannschaft. Durch einen Sonntagsschuss kriegen wir aber vor der Pause das 0:1. In der zweiten Halbzeit haben wir dann leider zweimal nur die Latte getroffen." Nach 83 Minuten konnte Oualid Kadi mit einem Freistoßtor aus 25 Metern immerhin noch für den Ausgleich sorgen. Bei Bischofsheim meinte Vorstandssprecher Frank Schock: "Wir haben ohne Torwart Niklas Görtz, ohne Elyas El Youssfi, Andreas Bonicke und Adem Cakir gespielt, die alle im Urlaub sind. Da können wir mit dem 1:1 zufrieden sein." Tore: 0:1 Schock (40.), 1:1 Kadi (83.). Heute, 13:00 Uhr VfB Ginsheim VfB Ginsheim II SC Opel Rüsselsheim SC Opel 4 0 Am Ende ein klarer Sieg für den VfB. "Aber bis zur 75. Minute war es ein echt hartes und umkämpftes Spiel. Opel hat eine starke Mannschaft", zollte Ginsheims Spielertrainer Fatih Baser den Gästen Respekt, die mit einem respektablen 3:3 gegen Gernsheim angereist waren. "Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen, aber als wir in der zweiten das 2:0 gemacht haben, kam Opel nicht mehr ins Spiel", sah Baser seine Elf dann obenauf. Selbst konnte er mit einem erneut sehenswerten Freistoßtor aus 40 Metern auf 3:0 erhöhen. "Wir kamen dann noch zu vielen Chancen und hätten zum Schluss auch höher gewinnen können." Tore: 1:0 Kawada (40.), 2:0 Neuberger (61.), 3:0 Baser (83.), 4:0 Kawada (85.).

"Das war von der ersten Minute an eine Topleistung", freute sich Co-Trainer Lukas Langenstein über einen endlich mal wieder klaren Sieg für seine SG. "Ich hoffe, das ist jetzt ein Hallo-Wach-Erlebnis." Hatte es seiner Mannschaft in den letzten Wochen an Mentalität und Zusammenhalt gefehlt, trat sie diesmal sehr geschlossen auf und präsentierte sich von Beginn an souverän. "Wir sind gleich hoch angelaufen und haben gutes Pressing gespielt", so Langenstein. In der zweiten Halbzeit sei zwar „aus dem Nichts“ das 1:1 gefallen. "Aber wir haben weiter gedrückt und dann noch vier Tore gemacht." Tore: 1:0 Fuchs (45.), 1:1 Zaim (60.), 2:1 Opoku (72.), 3:1 Traupel (75.), 4:1 Opoku (79.), 5:1 Traupel (90.).