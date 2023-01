A-Liga-Spitzenreiter SVG Weißenberg plant großen Wurf Kann der Aufsteiger in die Kreisliga A Grevenbroich-Neuss aus dem vergangenen Sommer gleich in die Bezirksliga durchmarschieren? Trainer Dirk Schneider und seine Jungs wollen alles versuchen.

A-Liga-Aufsteiger SVG Neuss-Weißenberg hat in der Hinrunde die neue Liga unglaublich gefordert - und steht so nach 17 Partien mit sagenhaften 44 Zählern an der Tabellenspitze. Nur der SV Uedesheim und die SVG Grevenbroich können dem Neuling noch einigermaßen folgen. Doch auch der SVÜ hat bereits acht Punkte Rückstand, ebenso wäre es bei den Grevenbroichern, wenn sie ihr noch ausstehendes Spiel gewinnen.

Bei dieser Tabellenkonstellation erklärt sich von selbst, wie die Zielsetzung für die 13 noch verbliebenden Partien aussieht. "Natürlich wollten wir schon oben dabei sein, und das ist natürlich gut gelaufen. Es gibt aber immer noch Dinge, die zu verbessern sind. Überlegen waren wir am Ende oft auch deshalb, weil wir viel an der Fitness gearbeitet haben. Aber es ist klar, dass wir jetzt die Gejagten sind, jeder gegen uns gewinnen will. Wir wollen natürlich alles tun, dass das nicht passiert", erklärt Trainer Dirk Schneider und fügt an: "Wir wollen den Vorsprung mit allem, was wir haben, auch verteidigen. Wenn man die Ziele dann in gewissen Abständen neu definiert, kann man jetzt natürlich niemandem mehr klar machen, dass wir Zweiter werden wollen. Jetzt wollen wir natürlich auch durch - das aber, ohne dass wir irgendwie auf die Pauke hauen. Wir wissen, dass das noch schwer wird."

Personell hat sich im Kader des Spitzenreiters im Winter wenig verändert, warum auch. Mit Michael Hausdörfer haben die Weißenberger lediglich einen Spieler reaktiviert, der 35-Jährige verstärkt das Mittelfeld. "Natürlich nehmen wir das gerne an, wenn ein so erfahrener Spieler seinen Beitrag leisten möchte", erklärt Schneider zu der Personalie. Verlassen hat das Team mit Kevin Pfaff einer der Keeper. Ihn zieht es nach einem halben Jahr zum Bezirksligisten TuS Gerresheim, gekommen war er vom Rather SV.