A-Liga: Spitzenreiter stolpert über Ginsheim II

Kreis Groß-Gerau. Riesenjubel bei den Fußballern des VfB Ginsheim II: Mit einer starken kämpferischen Leistung brachten sie Türk Gücü Rüsselsheim trotz Unterzahl die zweite Niederlage bei und gehen stolz mit einem 4:1-Heimsieg in die Winterpause. Türk führt aber weiter souverän mit 14 Punkten die A-Liga an. Denn auf Platz zwei unterlag Mörfelden bei der SV 07 Bischofsheim 0:1. Und Nauheim spielte als Dritter nur 0:0 gegen Leeheim/Wolfskehlen. Dahinter entschied Gernsheim das Verfolgerduell bei Hellas Rüsselsheim 5:2 für sich und zog punktgleich mit Nauheim.

„Wir haben in der ersten Halbzeit ein Superspiel gemacht und insgesamt defensiv eine starke Leistung gezeigt“, konnte VfB-Spielertrainer Fatih Baser seinem Team nur ein Kompliment machen. Früh durch Louis Schollmayer in Führung und zur Pause nach einem Distanzschuss von Amir Azouagh 2:1 vorn, gerieten die Gastgeber vor rund 100 Zuschauern zwar in der 68. Minute in Unterzahl. „Aber wir haben sehr gut verteidigt und am Ende noch zwei Kontertore erzielt“, freute sich Baser. Auch Türk-Trainer Özden Celik sah „eine starke kämpferische Leistung“ der Ginsheimer. „Sie haben wenig zugelassen. Wir haben zweimal geschlafen in der ersten Halbzeit bei den Gegentoren und kamen auch nach der Roten Karte nur zu wenigen Chancen.“ Tore: 1:0 Schollmayer (5.), 1:1 Erdogan (9.), 2:1 Azouagh (19.), 3:1 Attia (90.+4), 4:1 Newton (90.+9). Rot: Houmami (VfB/68.).

„Wir hatten das Spiel komplett im Griff. Von den Chancen her hätte das noch höher ausgehen können“, freute sich RWW-Coach Predrag Prodanovic über den achten Saisonsieg – unter seiner Leitung holte die dritte Mannschaft 20 Punkte in den letzten acht Spielen. „Wir haben gegen Hillal vier A-Jugendliche eingesetzt“, hob Prodanovic hervor. Davon gelangen seinem Sohn Adrian sowie Erion Ramaj je ein Tor. Tore: 1:0 Adrian Prodanovic (23.), 2:0 Izumi (48.), 3:0 Ramaj (72.), 3:1 Zaim (77.).

SV 07 Bischofsheim ist der „glückliche Gewinner“

„Nach einem intensiven Spiel gehen wir als glücklicher Gewinner vom Platz“, zeigte sich Frank Schock von der SV 07 erleichtert. Durch ein Eigentor von Mörfelden lag seine Mannschaft zur Pause 1:0 vorn. Die Führung hielt. In der Nachspielzeit vergab Elyas El Youssfi noch einen Foulelfmeter zum 2:0. SKV-Coach Saha Maau dazu: „Das war zu wenig von uns. Ein glücklicher Punkt für Bischofsheim. Das war ein typisches 0:0-Spiel.“ Tor: 1:0 Dickhaut (38./ET).

SV Nauheim „hat Chancen für zwei Spiele“ – 0:0

SV-Trainer Alex Stumm trauerte zwei verlorenen Punkten hinterher: „Wir haben kaum etwas zugelassen und hatten Chancen für zwei Spiele.“ Doch mehrmals scheiterte seine Elf alleinstehend vor dem Tor. Zudem traf Selcuk Karadeniz in der zweiten Halbzeit nur die Latte.

Geschlossene Teamleistung bringt Concordia den Sieg

Bis zum 2:4 (74.) war es für Hellas-Coach Theo Symeonakis „ein Fifty-Fifty-Spiel. Wir haben in der zweiten Halbzeit gedrückt, mussten aber nach dem 2:3 aufmachen und haben noch zwei Kontertore gefangen.“ Concordia-Trainer Hamza Elezovic sah eine starke Leistung: „Wir haben das diesmal als Mannschaft sehr gut gemacht.“ Tore: 1:0 Loderer (6.), 1:1 Eberling (9.), 1:2 Montino (40.), 1:3 Eckhardt (53.), 2:3 Loderer (66./FE), 2:4 Montino (74.), 2:5 Balaban (83.).

SG-Trainer Philipp Jöst sah kein schlechtes Spiel seiner Mannschaft: „Nur hat uns der letzte Biss gefehlt. Wir haben drei gute Chancen, machen aber nur ein Tor. Raunheim hat zweimal eiskalt verwertet und gewinnt verdient.“ Bei den Gästen, als Siebter lediglich vier Punkte von Platz zwei entfernt, traf Nadir Kadi doppelt. Tore: 0:1, 0:2 Kadi (16., 58.), 1:2 Behnke (90.+2/FE). Gelb-Rot: Behnke (SG/90.+3).

SKG-Aufholjagd wird gegen SC Opel nicht belohnt

Zweimal holte die SKG zwei Tore auf, doch ging sie leer aus. „Wir haben uns die ersten drei Gegentreffer durch Fehler selbst zuzuschreiben. Aber wir haben gute Chancen kreiert und konnten sie auch gut verwerten. Kämpferisch und spielerisch waren wir Opel ebenbürtig“, fand Trainer Hamed Faten und hätte sich einen Punkt gewünscht. Tore: 0:1 Hassfeld (1.), 0:2 El Ouasdi (7.), 1:2 Chirico (11.), 1:3 El Ouasdi (22.), 2:3 Latsch (27.), 3:3 Diefenbach (57.), 3:4 Demir (60.), 4:4 Diefenbach (62.), 4:5 Celikkol (76.). Gelb-Rot: Chirico (SKG/80.).





