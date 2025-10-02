 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligavorschau
Michael Giritschew (l.) und die SG Wommelshausen/Dernbach haben am Sonntag den FV Breidenbach II zu Gast, während Lukas Stark und der VfL Biedenkopf II in Frohnhausen antreten. © Jens Schmidt
A-Liga-Spieltag beginnt Donnerstag in Erdhausen

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Der Spieltag der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf beginnt Donnerstag in Erdhausen, wenn die Dreier-SG Endbach/Günterod zu Gast hat. Samstag begrüßt Vatanspor die SG Hörlen/Lixfeld +++

Marburg-Biedenkopf. In der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf beginnt das Fußball-Wochenende bereits am Donnerstag in Erdhausen. Die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen empfängt den Nachbarn SSV Endbach/Günterod. Beide sind am Sonntag erneut gefordert. Am Samstag begrüßt indes Vatanspor Dautphe die SG Hörlen/Lixfeld.

