A-Liga-Spieltag beginnt Donnerstag in Erdhausen

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Der Spieltag der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf beginnt Donnerstag in Erdhausen, wenn die Dreier-SG Endbach/Günterod zu Gast hat. Samstag begrüßt Vatanspor die SG Hörlen/Lixfeld +++
Marburg-Biedenkopf. In der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf beginnt das Fußball-Wochenende bereits am Donnerstag in Erdhausen. Die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen empfängt den Nachbarn SSV Endbach/Günterod. Beide sind am Sonntag erneut gefordert. Am Samstag begrüßt indes Vatanspor Dautphe die SG Hörlen/Lixfeld.