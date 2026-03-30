A-Liga: Spielabbruch nach rassistischer Beleidigung und Rudelbildung

Die Partie zwischen Polonia Wiesbaden und Hellas Schierstein wurde abgebrochen. – Foto: Timo Babic

Wiesbaden. Die A-Liga-Partie zwischen dem SC Polonia und dem FSV Hellas Schierstein fand in der Nachspielzeit beim Stand von 3:2 für Polonia ein frühzeitiges Ende.

Hellas-Spielertrainer Burak Bozbiyik schilderte das Geschehen: „Es war ein insgesamt hitziges Spiel, aber definitiv alles noch im Rahmen. Es gab zwei Gelb-Rote Karten und eine Rote Karte nach einer Tätlichkeit. Kurz vor Spielende gab es dann eine rassistische Beleidigung eines Polonia-Akteurs. Er hat zu meinem Spieler "Scheiß Afrikaner" gesagt. Darüber müssen wir sicher keine Worte verlieren. Es ist beschämend. Mein Spieler war daraufhin entsprechend aufgebracht und es gab im Nachgang eine heftige Rudelbildung. Der Schiedsrichter hat das Spiel dann abgebrochen.“

Polonias sportlicher Leiter Jarek Wosko bestätigte den Vorfall: "Das Spiel war sehr hitzig, ist aber bis in die Nachspielzeit zu keinem Zeitpunkt eskaliert. Leider gab es bei uns einen Schienbeinbruch nach einem Foul. Hellas hat das Spiel über immer wieder provoziert, insbesondere ein Spieler. Unser Spieler wurde dann von ihm gegen den Kopf geschlagen und er hat ihn daraufhin mit "Afrika" rassistisch beleidigt. Das geht natürlich nicht, auch die Provokationen sind keine Entschuldigung. Als ich davon erfahren habe, habe ich sofort ihn unsere Vorstandsgruppe bei WhatsApp geschrieben, dass derjenige, der das war sofort seine Sachen bei uns packen kann. Wir werden nochmal mit ihm sprechen und dann final schauen, wie wir mit ihm umgehen. Danach gab es eine Rudelbildung und der Schiedsrichter hat das Spiel dann abgebrochen." Es ist nach den Vorkommnissen beim KOL-Spiel zwischen Gräselberg und Delkenheim der nächste Rassismus-Vorfall, mit dem sich das Sportgericht beschäftigen muss.

Sportlich lässt im Keller der FC Albania weiter aufhorchen. Beim FC Naurod II feierte man ein souveränes 2:0. Die Cousins Durim und Erion Rashica erzielten die Tore des Tages. "Wir hatten über weite Strecken die Spielkontrolle und der Sieg geht absolut in Ordnung für uns. Wir holen langsam unsere Punkte und werden uns da unten rausschaffen", kündigt der Vorsitzende "Naki" Axhija an, der sich zuvor beim Spiel der Zweiten den Fuß gebrochen hatte. Der Türkische SV II feierte im Topspiel beim SC Klarenthal ein 4:1 und grüßt weiter von der Tabellenspitze.

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick: