Ligabericht
Das Spiel zwischen dem TV Wallau und dem FV Neuenhain wurde nach Starkregen unter- und schließlich abgebrochen. Über die Umstände des Abbruchs gibt es bei beiden Vereinen unterschiedliche Meinungen.
– Foto: Jochen Haupt - Archiv

A-Liga: Spielabbruch nach heftigen Regenfällen in Wallau

Kellerduell wird wegen Starkregens erst unter- und dann abgebrochen +++ Unterschiedliche Sichtweisen auf die Umstände des Abbruchs +++ Hoechst und Hofheim feiern Siege an der Spitze

Main-Taunus. Spielabbruch in der A-Liga: Das Kellerduell der bis dato noch punktlosen Schlusslichter TV Wallau und FV 08 Neuenhain wurde nach rund 70 Minuten durch den Schiedsrichter vorzeitig beendet, beim Stand von 1:0 für die Gastgeber. Nachdem sich über knapp zehn Minuten sintflutartige Regenfälle über dem Wallauer Sportplatz ergossen hatten, unterbrach der Referee zunächst das Spiel. Später brach der Schiedsrichter das Spiel dann ab, offenbar, weil die Gäste nicht mehr für eine Fortführung des Spiels bereitstanden. Wie das Spiel nun gewertet wird, dürfte sich vor dem Sportgericht entscheiden.

"Nach der Unterbrechung ist Neuenhain nicht mehr aus der Kabine gekommen. Für mich ist das unverständlich, schließlich war nach rund 20 Minuten das Wasser so weit abgelaufen, dass der Platz wieder vollständig bespielbar war. Wir haben uns bereits wieder zum Weiterspielen bereit gemacht und aufgewärmt. Zumal der Schiedsrichter in keinem Moment erwähnt hatte, dass er das Spiel abbrechen will", sagte TVW-Abteilungsleiter Maurice Jung.

Gestern, 19:30 Uhr
TV Wallau
TV WallauTV Wallau
FV 08 Neuenhain
FV 08 NeuenhainFV Neuenhain
Abgebrochen

Auch Kreisfußballwart Karl-Heinz-Reichert war am Donnerstagabend auf dem Sportplatz des TVW zugegen. Reichert war mit dem Schiedsrichter im Austausch. Er sagt: "Der Schiedsrichter hat entschieden, dass der Platz bespielbar war, bevor die halbe Stunde Wartezeit abgelaufen war. Dieser Entscheidung kann ich nur zustimmen", erklärt Reichert seine Beobachtungen.

Im Lager des FV Neuenhain sieht man die Situation anders. "Der Platz stand phasenweise knöcheltief unter Wasser. Der Schiedsrichter hat uns dann in die Kabinen geschickt. Dann gab es eine Platzbegehung mit den Kapitänen, in deren Anschluss der Schiedsrichter zu uns meinte, dass er das Spiel abbricht. Daraufhin haben sich meine Spieler umgezogen und sind duschen gegangen. Dann kam vom Schiedsrichter die Info, es wäre nur unterbrochen worden und dass jetzt weitergespielt würde. Da waren aber unsere Spieler schon weg oder noch unter der Dusche", sagte Neuenhains sportlicher Leiter Angel Ocon. Die Wertung der Partie landet nun vor dem Kreissportgericht. Zentral dürften dabei die Ausführungen im Sonderbericht des Schiedsrichters werden.

SG Hoechst nun allein an der Spitze

Aber es gab auch Partien, die zu Ende gespielt wurden: Die SG Hoechst übernahm mit einem 5:0-Erfolg bei C.R.E.U. die Tabellenführung und profitierte vom Remis des VfB Unterliederbach II in Flörsheim. Eine makellose Bilanz kann weiterhin der SV 09 Hofheim vorweisen, der in Schwanheim mit 5:0 siegte. Die SG Kelkheim fand mit einem 3:1 gegen Weilbach II wieder in die Erfolgsspur. Die SG Oberliederbach II und der FC Lorsbach lieferten sich am Dienstagabend ein packendes Remis.

Die weiteren Partien im Überblick:

Di., 02.09.2025, 19:30 Uhr
SG Oberliederbach
SG OberliederbachOberliederb. II
1. FC Lorsbach
1. FC LorsbachFC Lorsbach
3
3
Abpfiff

Mi., 03.09.2025, 20:00 Uhr
C.R.E.U. Höchst
C.R.E.U. HöchstC.R.E.U.
SG Hoechst
SG HoechstSG Hoechst
0
5
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
FC Germania Schwanheim
FC Germania SchwanheimSchwanheim
SV 09 Hofheim
SV 09 HofheimSV Hofheim
0
5
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
1. FC Viktoria Sindlingen
1. FC Viktoria SindlingenVik. Sindl.
FV Alemannia Nied
FV Alemannia NiedAlem. Nied II
4
1
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SG Kelkheim
SG KelkheimSG Kelkheim
FC Germania Weilbach
FC Germania WeilbachGer.Weilbach II
3
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
SV 09 Flörsheim
SV 09 FlörsheimSV Flörsheim
VfB Unterliederbach
VfB UnterliederbachUnterliederb II
1
1
Abpfiff

