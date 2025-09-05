A-Liga: Spielabbruch nach heftigen Regenfällen in Wallau

Main-Taunus. Spielabbruch in der A-Liga: Das Kellerduell der bis dato noch punktlosen Schlusslichter TV Wallau und FV 08 Neuenhain wurde nach rund 70 Minuten durch den Schiedsrichter vorzeitig beendet, beim Stand von 1:0 für die Gastgeber. Nachdem sich über knapp zehn Minuten sintflutartige Regenfälle über dem Wallauer Sportplatz ergossen hatten, unterbrach der Referee zunächst das Spiel. Später brach der Schiedsrichter das Spiel dann ab, offenbar, weil die Gäste nicht mehr für eine Fortführung des Spiels bereitstanden. Wie das Spiel nun gewertet wird, dürfte sich vor dem Sportgericht entscheiden.

"Nach der Unterbrechung ist Neuenhain nicht mehr aus der Kabine gekommen. Für mich ist das unverständlich, schließlich war nach rund 20 Minuten das Wasser so weit abgelaufen, dass der Platz wieder vollständig bespielbar war. Wir haben uns bereits wieder zum Weiterspielen bereit gemacht und aufgewärmt. Zumal der Schiedsrichter in keinem Moment erwähnt hatte, dass er das Spiel abbrechen will", sagte TVW-Abteilungsleiter Maurice Jung.

Auch Kreisfußballwart Karl-Heinz-Reichert war am Donnerstagabend auf dem Sportplatz des TVW zugegen. Reichert war mit dem Schiedsrichter im Austausch. Er sagt: "Der Schiedsrichter hat entschieden, dass der Platz bespielbar war, bevor die halbe Stunde Wartezeit abgelaufen war. Dieser Entscheidung kann ich nur zustimmen", erklärt Reichert seine Beobachtungen.

Im Lager des FV Neuenhain sieht man die Situation anders. "Der Platz stand phasenweise knöcheltief unter Wasser. Der Schiedsrichter hat uns dann in die Kabinen geschickt. Dann gab es eine Platzbegehung mit den Kapitänen, in deren Anschluss der Schiedsrichter zu uns meinte, dass er das Spiel abbricht. Daraufhin haben sich meine Spieler umgezogen und sind duschen gegangen. Dann kam vom Schiedsrichter die Info, es wäre nur unterbrochen worden und dass jetzt weitergespielt würde. Da waren aber unsere Spieler schon weg oder noch unter der Dusche", sagte Neuenhains sportlicher Leiter Angel Ocon. Die Wertung der Partie landet nun vor dem Kreissportgericht. Zentral dürften dabei die Ausführungen im Sonderbericht des Schiedsrichters werden.

SG Hoechst nun allein an der Spitze

Aber es gab auch Partien, die zu Ende gespielt wurden: Die SG Hoechst übernahm mit einem 5:0-Erfolg bei C.R.E.U. die Tabellenführung und profitierte vom Remis des VfB Unterliederbach II in Flörsheim. Eine makellose Bilanz kann weiterhin der SV 09 Hofheim vorweisen, der in Schwanheim mit 5:0 siegte. Die SG Kelkheim fand mit einem 3:1 gegen Weilbach II wieder in die Erfolgsspur. Die SG Oberliederbach II und der FC Lorsbach lieferten sich am Dienstagabend ein packendes Remis.

Die weiteren Partien im Überblick: