A-Liga: Spannender Kampf um Platz zwei

Kreis Groß-Gerau. Spannung pur: Das Verfolgerfeld in der Kreisliga A Groß-Gerau ist groß wie selten. Platz zwei und acht trennen nur sechs Punkte. Hinter Spitzenreiter Türk Gücü Rüsselsheim, der schon auf 14 Zähler weggezogen ist, kann sich die halbe Liga Hoffnung auf die Aufstiegsrelegation machen. Die zweite Saisonhälfte dürfte zu einem echten Krimi werden.

Erster Verfolger von Türk ist die spielstarke SKV Mörfelden mit 35 Punkten. „Auch wenn wir offensiv noch etwas mehr hätten herausholen können, sind wir sehr zufrieden, vor allem was die Auswärtsbilanz angeht. Unsere Heimstärke ist geblieben“, freut sich der langjährige SKV-Coach Saha Maau. Zudem konnten Ausfälle durch den breiten Kader individuell besser aufgefangen werden. Der Abgang von Tayfun Yilmaz (Umzug nach Frankfurt) tut weh. Doch sind Topscorer Ilias Baroudi und Kapitän Samuel Linares nach langer Verletzungspause wieder dabei. Lars Beckmann kehrt im März aus Asien zurück. Und die Neuzugänge Metahan Solmaz und Ahmad Mohamad werden die Offensive bereichern. „Ich bin sicher, wir können in der Rückrunde noch stärker sein und wollen natürlich den zweiten Platz verteidigen“, betont Maau.

Mit nur einem Punkt und dazu einem Spiel weniger ist der SV 07 Nauheim der SKV dicht auf den Fersen. „Wir wollen oben dran bleiben und nicht mehr so viele Punkte abgeben wie in der Hinrunde“, erklärt Spielertrainer Alex Stumm, dem die Niederlagen gegen Bauschheim, Opel und Leeheim/Wolfskehlen nachhängen. Doch habe sich seine junge Mannschaft, im Schnitt erst 23, gut weiter entwickelt. Und da mit Mateo Gamulin noch Verstärkung von Kreisoberligist Hellas Darmstadt dazu kommt, ist dem SV 07 mit Topscorer Pascal Deanovic (24 Tore) der Wiederaufstieg in die Kreisoberligisten nach zwei Jahren durchaus zuzutrauen.

Punktgleich mit Nauheim liegt auch Concordia Gernsheim als Vierter gut im Rennen. „Wir wollen alles dafür tun, Zweiter zu werden“, bekräftigt Trainer Hamza Elezovic. „Aber wir müssen noch effizienter werden. Und wir wollen uns noch breiter aufstellen und weitere A-Jugendliche integrieren.“ Hat die Concordia mit Pascal Sattler (25 Tore) den besten Goalgetter der Liga in ihren Reihen, ist nun auch Kapitän Jan Kleinjohann nach monatelanger Verletzung wieder dabei. Ein großes Plus.

Als Aufsteiger mischt die SV 07 Bischofsheim unter den Top Fünf bei nur drei Punkten Rückstand auf Mörfelden gleichfalls munter mit im Kampf um den Relegationsplatz. „Es war aber noch mehr drin in der Hinrunde“, findet Vorstandssprecher Frank Schock. „Zweimal fünf Wochen Sperre für unseren Goalgetter Ilyas El Youssfi haben weh getan.“ Gab es bittere Niederlagen gegen Leeheim/Wolfskehlen und SF Bischofsheim, hat die SV 07 aber zuletzt Dornheim und Mörfelden zuhause geschlagen. Auf Maximilian Esposito und Thomas Kropp muss sie jedoch künftig verzichten. „Beide hören auf. Unser Ziel ist weiter das obere Tabellendrittel“, erklärt Schock.

Gleichauf mit der SV 07 hat auch Hellas Rüsselsheim bloß drei Zähler weniger als Mörfelden, dazu noch ein Spiel in der Hinterhand. „Wir wollen um Platz zwei kämpfen und jetzt nicht mehr so viele Punkte abgeben. In der Rückrunde sind wir wieder fast komplett“, freut sich Trainer Theo Symeonakis über die Rückkehr von Kapitän Cenk Mutlu und Yasser Mabruk nach langer Verletzung. Mit Steven Hardt kommt ein starker Torwart aus Ginsheim und mit Theo Chali ein junger Spieler aus Griechenland dazu. Mit Giovanni Bruno von RW Walldorf bildet Symeonakis nun ein Trainergespann.

Auch Hellas, die SSV und Dornheim im Spiel

Kann sich auch Aufsteiger SSV Raunheim als Tabellensiebter mit seinem neuen Trainer Jörg Nowka und durch Verstärkung vom aufgelösten Kreisoberliga-Team der SKG Walldorf Hoffnungen machen (wie berichtet), ist die SG Dornheim auf Rang acht mit sechs Punkten Rückstand auf Mörfelden, dazu einer Partie weniger, ebenfalls noch im Spiel um Platz zwei. „Nach unserem Neuaufbau im Sommer sind wir zufrieden. Das Team hat sich schnell gefunden, aber wir müssen effektiver vor dem Tor werden“, betont Rino Bauso, der das Team mit Tom Schmuck trainiert. Muss die SGe nun ohne Dylan Weijten (als Trainer zu Olympia Lorsch), Maurice Strasser (Olympia Biebesheim), Marco Schlosser (Viktoria Griesheim II) und Milki Effa Djawi (aufgehört) planen, stoßen Marcel Levy (SKV Büttelborn), Marco Gross und Dominik Ambrosch dazu. „Und Daniel Gappisch steigt nach längerer Verletzung wieder ein“, sagt Bauso. „Mal sehn, was noch drin ist für uns.“



