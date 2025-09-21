A-Liga: Spätes Glück für den TSV Hambach

Bergstraße. Am späten Freitagnachmittag erreichte den TSV Aschbach die Nachricht. Der sonntägliche Gegner TSV Auerbach II hat Probleme, eine komplette Mannschaft für das A-Liga-Spiel zusammenzustellen. Das Spiel fiel aus. Die Aschbacher hätte n sich drei Punkte und 3:0 Tore ohne Arbeitsaufwand aus Konto schreiben lassen können, doch sie erklärten sich aus Fairnessgründen bereit, die Partie nachzuholen.

Mit seinem siebten Saisontor sicherte Nico Fetsch dem TSV in der Nachspielzeit den zweiten Heimsieg. „Ein Ende, mit dem ich nicht gerechtet habe“, gab Hambachs Abteilungsleiter Reinhard Wolff auch angesichts der zwölf Ausfälle zu. Aufsteiger Hammelbach war zweikampfstark, stand defensiv gut – bis auf zwei Momente in der Schlussphase, in der die Gastgeber den 1:2-Rückstand drehten. „Wir haben bis zuletzt an den Erfolg geglaubt“, freute sich Wolff über den „dreckigen Sieg“. Tore: 1:0 Ragaller (21.), 1:1 Rixecker (26.), 1:2 Steffen Impe (56.), 2:2 Leineweber (82.), 3:2 Nico Fetsch (88.). – Schiedsrichter: Kaymak (Stockstadt). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen beider Seiten.

Fast wäre der FSG der Heimsieg noch aus den Händen geglitten. „Letztlich war es ein verdienter Erfolg, bei dem wir auch etwas Glück hatten“, befand Riedrodes Vorstandsmitglied Fabian Kreiling. Der FSG half, dass sie schwungvoll aus der Halbzeit kam und gleich mit einem sehenswerten Treffer mit 2:1 in Führung ging. Hierzu leistete der Riedroder Bub Pascal Seigies eine schöne Vorarbeit, die Altmeister Sinisa Pitlovic vollendete. Als „fragwürdig“ erachtete Kreiling den Foulelfmeter in der 88. Minute, den Trösels Zugang Azizi sicher verwandelte. Tore: 1:0 Dietzel (17.), 1:1 Ole Schmitt (39.), 2:1 Pitlovic (50.), 3:1 Heiderich (54.), 4:1 Pitlovic (50.), 4:2 Azizi (88.. Foulelfmeter), 4:3 Jarosch (90.+5). – Schiedsrichter: Iqli (VfR Friesenheim). – Zuschauer: 90. – Beste Spieler: Seigies, Pitlovic/geschlossene Leistung.

Es war eine harte Nuss, die die Hofheimer knacken mussten. „Hauptsache gewonnen“, sagte da FVH-Trainer Maximilian von Dungen. Zwar sah es lange Zeit gut für die Heimelf aus, doch die Schlussphase hatte es in sich. Kaum gelang Mike Menges der Anschlusstreffer, setzte die SG a.les auf eine Karte und wäre fast mit dem Ausgleich belohnt worden. „Auch wenn wir in dieser Phase das ein oder andere Mal gefährlich gekontert haben, hatten die Gäste zwei Aluminiumtreffer. Das wäre fast ins Auge gegangen“, resümierte von Dungen. Tore: 1:0 Baunach (29.), 2:0 Blaser (47.), 2:1 Menges (76.). – Schiedsrichter: Ballweg (Heppenheim). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Menges.

Rodau setzt seinen Aufwärtstrend fort (sieben Punkte aus den letzten drei Spielen). Dabei sah es zunächst nicht nach einem klaren Erfolg aus, denn die Platzherren taten sich gegen kompakt stehende Mörlenbacher schwer. „Nach der Pause konnten wir uns aber freischwimmen und hätten sogar noch höher gewinnen können“, so Trainer Ludwig Brenner. Gerade Maik Müller hätte mehr als seinen Hattrick erzielen können, „aber das wäre des Guten wohl zu viel gewesen“, so Brenner: „Unser Sieg war jedenfalls aufgrund der Leistungssteigerung verdient“. Tore: 1:0 Löw (4.), 1:1 Walter (20.), 2:1 Mitsch (58.), 3:1, 4:1, 5:1 Maik Müller (60., 63., 67.). – Schiedsrichter: Mechler (Dielheim).

Es war das unterhaltsame gute Spiel mit vielen Toren, wie es Rimbachs Trainer Marcel Reibold vorab prognostiziert hatte. Die Freude lag allerdings mehr auf seiner Seite. Mit acht Siegen aus acht Spielen wird der Abstand vom FSV Rimbach zu seinen Verfolgern immer größer. Rimbachs Sprecher Roland Rettig räumte aber ein, dass die Gäste jeweils zu Beginn der Halbzeiten besser aus den Startlöchern kamen: „Wir gerieten förmlich unter Druck.“ So sah es auch Affolterbachs Trainer Sebastian Theobald: „Im Lauf der Spiels ch dann die individuelle Qualität von Rimbach durchgesetzt. Aber meine Jungs haben nie den Kopf hängen lassen.“ Am verdienten Sieg des FSV gab es aber nichts zu rütteln Tore: 0:1 Janis Schäfer (7.), 1:1 Janis Zielonkowski (10.), 2:1 Christian Kohl (27.), 3:1 Feller (33.), 4:1 Janis Zielonkowski (40.), 4:2 Marcel Eckert (44.), 5:2 Darius Zielonkowski (60.), 6:2 Proyer (76.). – Schiedsrichter: Burkard (Spvgg 1912 Seligenstadt). – Zuschauer: 120. – Beste Spieler: Janis Zielonkowski, Darius Zielonkowski, Feller/Eckert, Bender.

Wieder mal besser gespielt, aber am Ende hat sich der FCO wieder die Butter vom Brot nehmen lassen. Der Trend aber zeige klar nach oben, wie FCO-Sprecher Michael Döringer bestätigt. In der ersten Halbzeit hatten Tolga Erak, Jonas Jaap, Björn Hoppe, Lukas Fath extrem viel Pech mit Innenpfosten und knapp verfehlten Zielen. Der Gastgeber hätte gut und gern 4:0 führen können. In der Nachspielzeit war die FCO-Abwehr unaufmerksam. Nils Franck kam zum Kopfball und erzielte das 2:2. Tore: 1:0 Fath (22.), 1:1 Busch (69.), 2:1 Fath (88., Foulelfmeter), 2:2 Franck (90.+1). – Schiedsrichter: Schmidt (TuS Griesheim). – Zuschauer: 150. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Haas, Kamprath.





