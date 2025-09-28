 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Einen Schritt schneller: Die TSG Messel siegt.
Einen Schritt schneller: Die TSG Messel siegt. – Foto: Norbert Kaus (Archiv)

A-Liga: Spätes Galinski-Tor lässt Messel jubeln

Routinier trifft kurz vor dem Abpfiff für A-Ligisten gegen die SKG Roßdorf +++ FCO nur mit einem Punkt

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Darmstadt
Kreisliga A Dieburg
TSG Messel
SKG Roßdorf
Griesheim II

Messel. Erst zwei Minuten vor Spielende sicherte der eingewechselte Routinier Fabian Galinski (88.) der TSG Messel in der Kreisliga A Darmstadt gegen die SKG Roßdorf den dritten Saisonerfolg. Messel zeigte über 90 Minuten einen großen kämpferischen Einsatz und errang einen nicht unverdienten Dreier. Roßdorf verpasste mit der 0:1-Niederlage dagegen, weiteren Boden zu den Aufstiegsrängen gutzumachen, zumal der Tabellenzweite FC Ober-Ramstadt (3:3 bei der SKG Ober-Beerbach) patzte. Für Kreisoberliga-Absteiger Messel dagegen war der Erfolg wichtig, um sich vom Tabellenende zu entfernen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

SG Ueberau klettert auf den zweiten Rang

Mit einem 3:1 (1:1)-Erfolg beim SV Sickenhofen verbesserte sich die SG Ueberau in der Kreisliga A Dieburg auf den zweiten Rang hinter Spitzenreiter Germania Ober-Roden II (zwei Punkte mehr). Vor allem nach dem Seitenwechsel waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft und setzten sich verdient durch. Vor der Pause konnte Sickenhofen die Partie noch ausgeglichen gestalten und kam ebenfalls zu einigen guten Möglichkeiten. Für den verdienten Sieger waren Jonas Hering (13., 77.) und Finn Schütz (62.) erfolgreich, während Yannick Kock (34.) den Ausgleichstreffer erzielt hatte. Sickenhofen steckte auch nach dem Rückstand nicht auf, konnte die Partie nicht mehr wenden.

Die weiteren Partien im Überblick:

Heute, 15:30 Uhr
SKG Ober-Beerbach
SKG Ober-BeerbachOb.-Beerbach
FC Ober-Ramstadt
FC Ober-RamstadtOber-Ramst.
3
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSG Messel
TSG MesselTSG Messel
SKG Roßdorf
SKG RoßdorfSKG Roßdorf
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Nieder-Ramstadt
TSV Nieder-RamstadtNd.-Ramstadt
1. FCA 04 Darmstadt
1. FCA 04 Darmstadt1. FCA II
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSG Wixhausen
TSG WixhausenWixhausen
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim II
4
2
Abpfiff

Do., 16.10.2025, 19:00 Uhr
SG Modau
SG ModauSG Modau II
SV Croatia Griesheim
SV Croatia GriesheimSV Croatia
19:00

Heute, 13:00 Uhr
SV Traisa
SV TraisaSV Traisa II
FTG Pfungstadt
FTG PfungstadtFTG 1900
0
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Grün-Weiß Darmstadt
Grün-Weiß DarmstadtGW Darmstadt
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach II
-
-
§ Urteil


Aufrufe: 028.9.2025, 22:00 Uhr
Stephan St�hlerAutor