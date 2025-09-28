A-Liga: Spätes Galinski-Tor lässt Messel jubeln

Messel. Erst zwei Minuten vor Spielende sicherte der eingewechselte Routinier Fabian Galinski (88.) der TSG Messel in der Kreisliga A Darmstadt gegen die SKG Roßdorf den dritten Saisonerfolg. Messel zeigte über 90 Minuten einen großen kämpferischen Einsatz und errang einen nicht unverdienten Dreier. Roßdorf verpasste mit der 0:1-Niederlage dagegen, weiteren Boden zu den Aufstiegsrängen gutzumachen, zumal der Tabellenzweite FC Ober-Ramstadt (3:3 bei der SKG Ober-Beerbach) patzte. Für Kreisoberliga-Absteiger Messel dagegen war der Erfolg wichtig, um sich vom Tabellenende zu entfernen.

SG Ueberau klettert auf den zweiten Rang

Mit einem 3:1 (1:1)-Erfolg beim SV Sickenhofen verbesserte sich die SG Ueberau in der Kreisliga A Dieburg auf den zweiten Rang hinter Spitzenreiter Germania Ober-Roden II (zwei Punkte mehr). Vor allem nach dem Seitenwechsel waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft und setzten sich verdient durch. Vor der Pause konnte Sickenhofen die Partie noch ausgeglichen gestalten und kam ebenfalls zu einigen guten Möglichkeiten. Für den verdienten Sieger waren Jonas Hering (13., 77.) und Finn Schütz (62.) erfolgreich, während Yannick Kock (34.) den Ausgleichstreffer erzielt hatte. Sickenhofen steckte auch nach dem Rückstand nicht auf, konnte die Partie nicht mehr wenden.