A-Liga: Später Siegtreffer für Türk Gücü

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DARMSTADT. it einer starken Leistung verdiente sich Spitzenreiter Türk Gücü Darmstadt im Spitzenspiel gegen Croatia Griesheim den 1:0 (0:0)-Erfolg. Gegen die Griesheimer, die zuletzt fünf Siege in Serie errangen, erzielte Deniz Karaca (89.) aber erst spät das Tor des Tages. Darmstadt war spielbestimmend, scheiterte aber immer wieder an Torhüter Henrik Metzger. Griesheim agierte defensiv und blieb ohne Einschussmöglichkeiten. Mit einem 5:2-Erfolg bei der SKG Ober-Beerbach bleibt auch die TSG Wixhausen im Rennen um den Aufstieg.