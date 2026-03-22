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A-Liga: Später Siegtreffer für Türk Gücü
Türk Gücü Darmstadt reichte ein spätes Tor zum Sieg im Spitzenspiel gegen Croatia Griesheim +++ In der Dieburger A-Klasse bleibt die SG Ueberau auf Kurs.
DARMSTADT. it einer starken Leistung verdiente sich Spitzenreiter Türk Gücü Darmstadt im Spitzenspiel gegen Croatia Griesheim den 1:0 (0:0)-Erfolg. Gegen die Griesheimer, die zuletzt fünf Siege in Serie errangen, erzielte Deniz Karaca (89.) aber erst spät das Tor des Tages. Darmstadt war spielbestimmend, scheiterte aber immer wieder an Torhüter Henrik Metzger. Griesheim agierte defensiv und blieb ohne Einschussmöglichkeiten. Mit einem 5:2-Erfolg bei der SKG Ober-Beerbach bleibt auch die TSG Wixhausen im Rennen um den Aufstieg.
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