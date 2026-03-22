 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

A-Liga: Später Siegtreffer für Türk Gücü

Türk Gücü Darmstadt reichte ein spätes Tor zum Sieg im Spitzenspiel gegen Croatia Griesheim +++ In der Dieburger A-Klasse bleibt die SG Ueberau auf Kurs.

von Stephan St�hler · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: mara wolf

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Kreisliga A Darmstadt
TSG Messel
SKG Roßdorf
Griesheim II
Wixhausen

DARMSTADT. it einer starken Leistung verdiente sich Spitzenreiter Türk Gücü Darmstadt im Spitzenspiel gegen Croatia Griesheim den 1:0 (0:0)-Erfolg. Gegen die Griesheimer, die zuletzt fünf Siege in Serie errangen, erzielte Deniz Karaca (89.) aber erst spät das Tor des Tages. Darmstadt war spielbestimmend, scheiterte aber immer wieder an Torhüter Henrik Metzger. Griesheim agierte defensiv und blieb ohne Einschussmöglichkeiten. Mit einem 5:2-Erfolg bei der SKG Ober-Beerbach bleibt auch die TSG Wixhausen im Rennen um den Aufstieg.

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Hier geht's zu den Ergebnissen:

Heute, 15:30 Uhr
SC Türk Gücü Darmstadt
SC Türk Gücü DarmstadtSC Türk Gücü
SV Croatia Griesheim
SV Croatia GriesheimSV Croatia
1
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Grün-Weiß Darmstadt
Grün-Weiß DarmstadtGW Darmstadt
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim II
1
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Traisa
SV TraisaSV Traisa II
1. FCA 04 Darmstadt
1. FCA 04 Darmstadt1. FCA II
3
4
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SG Modau
SG ModauSG Modau II
TSV Nieder-Ramstadt
TSV Nieder-RamstadtNd.-Ramstadt
2
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SKG Ober-Beerbach
SKG Ober-BeerbachOb.-Beerbach
TSG Wixhausen
TSG WixhausenWixhausen
2
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Ober-Ramstadt
FC Ober-RamstadtOber-Ramst.
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach II
-
-
§ Urteil

Heute, 15:00 Uhr
TSG Messel
TSG MesselTSG Messel
FTG Pfungstadt
FTG PfungstadtFTG 1900
1
1
Abpfiff