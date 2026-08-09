A-Liga: Spachbrücken und Schaafheim siegen

LENGFELD. Mit einem 3:1-Erfolg beim ehemaligen Gruppenligisten TSV Lengfeld verbesserte sich Viktoria Schaafheim in der Kreisliga A Dieburg auf den ersten Rang. Ebenfalls vier Punkten haben der FSV Groß-Zimmern (2:1 gegen SV Heubach) und die Spvgg Groß-Umstadt (2:2 beim SV Münster II).
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Gegen gut spielende Gastgeber sorgten Aaron Geiss (42.) und Kevin da Silva Novais Ribeiro (44./Foulelfmeter) für die Pausenführung der Viktoria. Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Schaafheim das Spiel und sorgte mit dem dritten Treffer durch Alessio D’Angelo (48.) für die Vorentscheidung. Lengfeld bemühte sich, kam durch Philipp Luke Tina (77.) aber nur noch zum Anschlusstreffer.
Mit zwei Treffern in den ersten 45 Minuten entschied die FSV Spachbrücken die Partie beim PSV Groß-Umstadt mit 2:0 für sich. Bereits nach 16 Minuten erzielte Jonas Reining den Führungstreffer der Gäste. Spachbrücken war weiterhin spielbestimmend und erzielte nach 33 Minuten durch Louis Trautmann den zweiten Treffer. Nach der Pause kontrollierte der FSV das Geschehen. Die Gastgeber wurden in der Offensive aktiver, konnten aber den verdienten Sieg der Gäste aus dem Reinheimer Stadtteil nicht mehr in Gefahr bringen. Trotz der Niederlage wusste Groß-Umstadt aber zugefallen, auch, wenn die Leistung nicht belohnt wurde.
Mit einem 2:1-Erfolg über den SV Heubach bleibt der FSV Groß-Zimmern weiterhin ungeschlagen. Heubach war zunächst besser im Spiel und führte durch Nils Weber (24.) nicht unverdient. Im weiteren Spielverlauf steigerte sich Groß-Zimmern und erspielte sich gute Möglichkeiten. Nachdem Zinar Bagatur (38.) den Ausgleich erzielte, traf Emre Yildirim (88.) spät zum Sieg. Durch die Steigerung verdiente sich Groß-Zimmern den Erfolg. Das Team steckte auch nach dem Rückstand nicht auf. Beide Mannschaften mussten jeweils schon in der ersten Halbzeit eine Hinausstellung hinnehmen. Rote Karte: Tobias Gehling (38./Heubach). Gelb-Rote Karte: Yazan Odeh (27./Groß-Zimmern).