A-Liga: Spachbrücken und Schaafheim siegen In der Kreisliga A Dieburg gibt Viktoria Schaafheim dem TSV Lengfeld das Nachsehen. Erfolgreich ist auch der FSV Groß-Zimmern, der nun ebenfalls vier Punkte hat. von Stephan St�hler · Gestern, 20:15 Uhr · 0 Leser

Spitzenfußball: Viktoria Schaafheim sicherte sich in der Fußball-Kreisliga A Dieburg einen 3:1-Erfolg gegen den TSV Lengfeld. (Symbolfoto) Foto: Joaquim Ferreira

LENGFELD. Mit einem 3:1-Erfolg beim ehemaligen Gruppenligisten TSV Lengfeld verbesserte sich Viktoria Schaafheim in der Kreisliga A Dieburg auf den ersten Rang. Ebenfalls vier Punkten haben der FSV Groß-Zimmern (2:1 gegen SV Heubach) und die Spvgg Groß-Umstadt (2:2 beim SV Münster II).

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Gestern, 15:00 Uhr TSV 1909 Lengfeld TSV Lengfeld FC Viktoria Schaafheim Schaafheim 1 3 Abpfiff Gegen gut spielende Gastgeber sorgten Aaron Geiss (42.) und Kevin da Silva Novais Ribeiro (44./Foulelfmeter) für die Pausenführung der Viktoria. Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Schaafheim das Spiel und sorgte mit dem dritten Treffer durch Alessio D’Angelo (48.) für die Vorentscheidung. Lengfeld bemühte sich, kam durch Philipp Luke Tina (77.) aber nur noch zum Anschlusstreffer.

FSV macht schon vor der Pause alles klar Mit zwei Treffern in den ersten 45 Minuten entschied die FSV Spachbrücken die Partie beim PSV Groß-Umstadt mit 2:0 für sich. Bereits nach 16 Minuten erzielte Jonas Reining den Führungstreffer der Gäste. Spachbrücken war weiterhin spielbestimmend und erzielte nach 33 Minuten durch Louis Trautmann den zweiten Treffer. Nach der Pause kontrollierte der FSV das Geschehen. Die Gastgeber wurden in der Offensive aktiver, konnten aber den verdienten Sieg der Gäste aus dem Reinheimer Stadtteil nicht mehr in Gefahr bringen. Trotz der Niederlage wusste Groß-Umstadt aber zugefallen, auch, wenn die Leistung nicht belohnt wurde. FSV Groß-Zimmern steigert sich und gewinnt noch