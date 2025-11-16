Auf und davon: Laurenz Bender (am Ball) von der SG Dornheim enteilt hier Christian Wolsiffer vom SV Concordia Gernsheim und sorgt mit seinem zweiten Treffer am Ende auch für den 4:2-Endstand gegen den Favoriten. Foto: Uwe Krämer

A-Liga: SKV Mörfelden verteidigt Rang zwei Sportfreunde-Sieg im Bischofsheimer A-Liga-Duell +++ Dornheim ärgert Gernsheim +++ SV 07 Nauheim nutzt das aus

Kreis Groß-Gerau. Mit einem klaren 4:0 in Klein-Gerau verteidigte die SKV Mörfelden den zweiten Platz hinter Tabellenführer Türk Gücü Rüsselsheim, der bereits am Donnerstag ein 4:2 im Derby bei Hillal vorgelegt hatte. Gernsheim unterlag dagegen auf Platz drei in Dornheim mit 2:4 und musste den SV 07 Nauheim, der einen 7:0-Kantersieg über Bauschheim feierte, bis auf einen Punkt herankommen lassen. Vor mehr als 150 Zuschauern entschieden die Sportfreunde Bischofsheim das Stadtduell gegen die SV 07 mit 6:3 für sich.

Zur Pause lag die SKV durch zwei Tore von Mustafa Sahin und einem Treffer von Tayfun Yilmaz schon 3:0 vorn. „Dann war es schwer zurückzukommen, aber wir haben nicht aufgegeben, und in der zweiten Halbzeit lief es besser bei uns", fand SV-Coach Marcel Heuer. Doch keine Frage: „Mörfelden hat verdient gewonnen und war das klar bessere Team." Tore: 0:1 Sahin (18.), 0:2 Yilmaz (38.), 0:3 Sahin (44.), 0:4 Altoe (66.).

„Der Sieg war hochverdient. Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung“, konnte SG-Trainer Tom Schmuck seiner Mannschaft nur ein Kompliment machen. Nach einem Fehlpass lag sie zwar anfangs 0:1 hinten. „Aber dann haben wir das Spiel dominiert und sind in der zweiten Halbzeit verdient 3:1 in Führung gegangen.“ Kam Gernsheim mit einem Freistoßtor durch Pascal Sattler nochmal gefährlich auf 3:2 heran (89.), machte Laurenz Bender kurz danach alles klar. Tore: 0:1 Sattler (2.), 1:1 Astheimer (22.), 2:1 Bender (58.), 3:1 Djawi (78.), 3:2 Sattler (89.), 4:2 Bender (90.+1).

Auch wenn Hellas nach einer 3:1-Führung in der langen Nachspielzeit noch zwei Tore kassierte, konnte Trainer Theo Symeonakis seiner Mannschaft „überhaupt keinen Vorwurf machen. Wir waren das bessere Team und haben ein Topspiel abgeliefert.“ Trebur habe aber „gut gekämpft und nicht unverdient einen Punkt geholt“. Dabei hatte die SG kurz nach dem 2:1 und 3:1 zweimal den Pfosten getroffen, kam dann besser ins Spiel und durch Jan Feth und Yannik Fuchs am Ende noch zum umjubelten Ausgleich. Tore: 0:1 Sohn (27.), 1:1 Safis (37.), 2:1 Kerstan (58.), 3:1 Baumgärtner (60.), 3:2 Feth (90.+3), 3:3 Fuchs (90.+4). Sieben Treffer in Bischofsheim nach ruhenden Bällen

In dem torreichen Derby fielen sieben der neun Treffer nach Freistößen. Bei zunehmend starkem Nebel entwickelte sich kein gutes Spiel. Bis Mitte der zweiten Halbzeit stand es 3:3. „Aber dann haben wir noch mal einen Schub gekriegt und gut nach vorne gespielt“, freute sich Selvin Golos von den Sportfreunden noch über drei Tore zum Sieg. „Die Jungs haben bis zum Schluss gekämpft und guten Teamgeist gezeigt.“ Tore: 1:0 Kapucu (15.), 2:0, k.A. (18.), 2:1 Bonicke (19.), 3:1 Modric (39.), 3:2 Smakolli (45.+2), 3:3 Capan (49.), 4:3 Kurtboz (63.), 5:3 Modric (67.), 6:3 Kapucu (90.+1).

„Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt, machen aber das 2:0 nicht und kommen dann nicht gut aus der Pause“, musste VfB-Spielertrainer Fatih Baser gleich nach Wiederanpfiff den Ausgleich mit seiner Elf hinnehmen. Raunheim ging durch einen Standard und nach einem individuellen Fehler der Gastgeber bis zur 69. Minute mit 3:1 in Führung. Der VfB schaffte noch den Anschlusstreffer – kurz vor Ende zu spät. Tore: 1:0 Akodad (27.), 1:1 Hamza El Messaoudi (49.), 1:2 Demirel (66.), 1:3 Mohamed Messaoudi (69.), 2:3 Akodad (90.). Bei SV 07 Nauheim „hätten es noch mehr sein können“

Eine klare Sache für die Gastgeber, die zwar keine Glanzleistung ablieferten, aber viele Tore erzielten. Wie Spielertrainer Alex Stumm meinte, der selbst das 5:0 erzielte, „hätten es auch noch mehr sein können. Wir haben mehrmals eins gegen eins vergeben.“ Tore: 1:0 Pfeifer (25.), 2:0 Bozikovic (42.), 3:0, 4:0 Deanovic (44., 51.), 5:0 Stumm (60.), 6:0 Deanovic (66.), 7:0 Pfeifer (71.).