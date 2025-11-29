Da kommt Freude auf: Die SG Sandbach ist derzeit das Maß aller Dinge in der Fußball-A-Liga Odenwald. Klares Ziel der Lagator-Elf ist der Aufstieg in die Kreisoberliga. Archivfoto: Joaquim Ferreira

A-Liga: SGS will zehn Punkte Vorsprung Primus SG Sandbach will im Heimspiel gegen den SV Gammelsbach seine Serie weiter ausbauen Verlinkte Inhalte Kreisliga A Odenwald SG Sandbach Mü.-Grumbach Michelstadt Nied.-Kains. + 12 weitere

ODENWALDKREIS. Schon längst ist die SG Sandbach Herbstmeister der Kreisliga A und führt die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung vor dem VfL Michelstadt an. Doch bleibt die SGS auch im 16. Spiel hintereinander ungeschlagen? Die Antwort auf diese Frage gibt es am Sonntag (14.30 Uhr), wenn Abstiegskandidat SV Gammelsbach zu Gast sein wird.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Zunächst einmal ist unser Ziel, mit zehn Punkten Vorsprung vor den Verfolgern in die Winterpause zu gehen“, sagt Tino Lagator, Trainer der SGS. Das wäre möglich, wenn Sandbach selbst gewinnt und Michelstadt stolpert.

Morgen, 14:30 Uhr SG Sandbach SG Sandbach SV Gammelsbach Gammelsbach 14:30 PUSH „Wir stehen erst am Anfang einer Entwicklung, wollen in die Kreisoberliga aufsteigen. Das ist das erklärte Ziel des Vereins und meines Trainerteams“, macht der Coach klar. Die Mannschaft verfüge über die Struktur, jeder wisse, was er auf dem Platz zu tun habe. Wie stark das Team aufspielt, habe es bewiesen, als Torgarant und Co-Trainer Dennis Uhrig wochenlang ausgefallen sei. Wie stark Lagator selbst auf seine Schützlinge einwirkt, zeigt das Beispiel Altin Gashi: Ein junger Mann aus der Nachwuchsschmiede, der eigentlich im Kader der Reserve stand und jetzt als Leistungsträger wichtige Tore für den Kreisoberliga-Absteiger schießt.

Auch die jüngsten Ergebnisse zeigen in die richtige Richtung: Beim FC Finkenbachtal siegte das Lagator-Ensemble mit 6:1. „Das war von Beginn an eine klare Angelegenheit.“ Schnell führte die SGS 2:0, und damit war auch schon sehr früh die Luft raus. „Das war unser Spiel, mit gefühlt 80 Prozent Ballbesitz. Dadurch gelang es uns immer wieder, die Linien des Gegners aufzubrechen.“ Stark war auch die Leistung gegen die KSG Vielbrunn: „Da haben wir ein richtig gutes Spiel hingelegt, das auch höher hätte ausgehen können.“ Am Ende siegte die SGS erneut 6:1. Weil sie auch defensiv kaum etwas zuließ. Nun snd diese Tugenden wieder gefordert. „Vom SV Gammelsbach erwartete ich mehr, als es der Rang in der Abstiegszone derzeit aussagt. Wir haben dort zwar 4:2 zum Saisonanfang gewonnen, aber auch 0:1 zurückgelegen und das 2:2 hinnehmen müssen. Das Spiel war nicht so einfach für uns, die Gammelsbacher haben es richtig gut gemacht“, blickt Lagator aufs Hinspiel zurück. Der Sandbacher Wille sei jedoch ausgeprägt genug, um auch diese Hürde am Sonntag erfolgreich zu nehmen. Verfolger Michelstadt gastiert in Seckmauern

Morgen, 12:30 Uhr TSV Seckmauern Seckmauern II VfL Michelstadt Michelstadt 12:30 PUSH

Sandbachs Verfolger VfL Michelstadt tritt beim TSV Seckmauern II (12.30 Uhr) an. Der TSV II ist in der Tabelle etwas abgerutscht, aber nach wie vor ist das Team von Trainer Edurard Fuchs eine starke Gemeinschaft, die auf dem Platz zusammenhält. Eine schwere Aufgabe also für den VfL.

Morgen, 14:00 Uhr Türkiyemspor Breuberg Breuberg Türkspor Beerfelden Türkspor 14:00 PUSH

Das türkische Derby in Rai-Breitenbach sollte Türk Beerfelden (14.30) für sich entscheiden, weil Schlusslicht Breuberg derzeit zu wenig Substanz anzubieten hat.

Am Wiesenweg kommt es zu einem reizvollen Duell, wenn am Sonntag der FV Mümling-Grumbach die KSG Vielbrunn (14.30 Uhr) empfängt. Die SG Nieder-Kainsbach war zuletzt ohne ihre nominellen Angreifer ins Straucheln gekommen, jetzt gastiert Aufstiegskandidat SV Hummetroth II (14.30 Uhr) im Gersprenztal und wird die defensive Struktur der Kainsbacher wohl mächtig fordern.

Morgen, 14:30 Uhr SG Rothenberg Rothenberg TSV Höchst TSV Höchst II 14:30 PUSH