Entschlossen: Nieder-Kainsbachs Torwart Nico Müller (links) faustet vor Sandbachs Luca Wirth den Ball weg. Foto: Herbert Krämer

A-Liga: SGS baut Remis Vorsprung aus SG Sandbach kommt nur zu 0:0 gegen Nieder-Kainsbach +++ Verfolger SV Hummetroth II und VfL Michelstadt patzen Verlinkte Inhalte Kreisliga A Odenwald SG Sandbach Mü.-Grumbach Michelstadt Nied.-Kains. + 12 weitere

ODENWALDKREIS. Es war der Spieltag der Überraschungen in der Kreisliga A: Zuerst kam Spitzenreiter SG Sandbach nicht über ein torloses Unentschieden hinaus, und schließlich verloren die beiden Verfolger SV Hummmetroth II (3:4 in Beerfelden) und der VfL Michelstadt 3:5 am Sensbachtaler Buckelweg. Damit konnte die SGS ihren Vorsprung sogar noch ausbauen.

Heute, 15:00 Uhr TSV Sensbachtal Sensbachtal VfL Michelstadt Michelstadt 5 3 Abpfiff

„Unser Einsatz war überzeugend“, so Carsten Deppe (TSV). Der VfL fand nur schwer ins Spiel und hatte auch Schwierigkeiten mit den Platzverhältnissen. Es soll das bislang beste Spiel des TSV in dieser Spielzeit gewesen sein. Auch nach dem Seitenwechsel stimmte die kämpferische Vorstellung und der disziplinierte Auftritt von der Elf von Trainer Ralf Beisel. Tore: 1:0 Dino Topolovic (4.), 1:1 Fabian Hörr (18.), 2:1 Marcel Baumann (27.), 2:2 Nisha Wagner (28.), 3:2 Ahmet Delicali (36.), 4:2 Noah Ulrich (37., Foulelfmeter), 5:2 Topolovic (46.), 5:3 Hamza Batu (84.).

Breuberg war nach Ansicht von Ilija Rupcic (FC) noch gut bedient, mit den happigen zwölf Gegentoren: „Das Resultat hätte auch leicht höher lauten können, wir haben noch etliche Chancen liegengelassen.“ Die FC-Tore markierten Patrick Löffler (4., 20., 55.), Julian Walz (42., 48., 71., 81.) Ilija Rupcic (51., 75., 85.), Stefan Walther (60.) und Benedikt Hering (90.) Das Gästetore erzielte Cem Dogan (6.) zum 1:1.

Bei Türkspor fehlten vier Korsettstangen, dennoch lieferte die Elf eine kämpferisch ganz starke Vorstellung. Die Akteure der Gäste kamen mit den schwierigen Platzverhältnissen überhaupt nicht zu Recht und so auch nie wirklich in einen Spielrhythmus. Nach dem Seitenwechsel war der Aufsteiger aus Hummetroth besser im Spiel, aber Beerfelden wuchs kämpferisch über sich hinaus, verteidigte sehr engagiert und verdiente sich den Heimsieg. Torfolge: 1:0 Arda Öztürk (15.), 1:1 Mario Barusic (25.), 2:1 Öztürk (32.), 2:2 Barusic (36.), 3:2 Fatih Sevindik (42.), 3:3 Odysseas Floros (50.), 4:3 Öztürk (70.).

In einem hektisch geführten Spiel brachten Lukas Beutel (23.) und Niklas Lechner (37./Foulelfmeter) die Gruppenliga-Reserve in Führung. „Uns fehlte etwas das Selbstvertrauen“, sagte Thomas Gruber (SVG). In der zweiten Hälfte gelang Elias Ulrich (53.) der so wichtige Anschlusstreffer, doch Gammelsbach blieb in der anschließenden Chancenverwertung glücklos: Marvin Schneider, Nils Schneider und auch Spielertrainer Kevin Ihrig besaßen die Chancen zum möglichen Ausgleich oder mehr. „Ein Punkt hätten wir uns heute schon verdient.“

„Die Gäste haben von Beginn an sehr kompakt gestanden und erzwangen so ein ausgeglichenes Spiel in der ersten Hälfte“, sagte Gerhard Achatzi (SGS). Es fehlte dem Spiel die ganz klaren Chancen. Lediglich Luca Wirth (28.) und Eddy Mocano (67.) hätten aus ihren Möglichkeiten ein Sandbacher Tor produzieren können, vielleicht sogar müssen. Die Gerprenztaler waren ohne nennenswerte Chance, verdienten sich den Punkt wegen ihres Engagementes und taktischer Cleverness absolut.

Der KSV schießt sich mit einem Erfolg aus der Ergebniskrise. Reichelsheim war über die gesamte Dauer überlegen. Ein Ballverlust brachte den KSV zunächst in Rückstand. „Wir haben kämpferisch dagegen gehalten und wurden dafür belohnt“, sagte Norbert Leist vom KSV. Die Tore fielen spät: Janis Fink (55.) mit der Gästeführung, dann aber drehten Edwin Untereiner(58.), Thomas Denzel (81.) und Noah Bechtel (87.) das Spiel komplett um. Das 2:3 Nils Volk (90.+3) hatte nur noch kosmetischen Einfluss.

Dreimal Kai Oliver Heckler (5., 22., 28.) schoss die Gäste komfortabel in Führung. Jannis Höxter (50.) sowie Patrick Besler (65.) brachten den FV wieder heran. Marc Schickling (90.+3) machte den Höchster Sieg perfekt. „Wir besaßen die Gelegenheiten zum 3:3, aber der Ball wollte nicht reingehen“, so Marcel Winkler (FV). „Zum Schuss haben wir alles riskiert, woraufhin Höchst entscheidend konterte.“