 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligabericht

A-Liga: SG Versbachtal schnürt Zehnerpack

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Fußball-Kreisliga A Biedenkopf: Zehn Tore schenkt die SG Versbachtal der Kreisoberliga-Reserve in Silberg ein. Wallau knöpft Buchenau ein Remis ab. Caldern besteht den TuSpo-Test +++

von Redaktion · Heute, 20:22 Uhr · 0 Leser
Jubeltraube nach dem Tor des Tages durch Jan Niklas Heck. Die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohausen setzt sich gegen den FC Angelburg (li., Torwart Björn Hartmann) 1:0 durch. © Jens Schmidt
Jubeltraube nach dem Tor des Tages durch Jan Niklas Heck. Die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohausen setzt sich gegen den FC Angelburg (li., Torwart Björn Hartmann) 1:0 durch. © Jens Schmidt

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KLA BID
TSV Caldern
FSV Buchenau
Versbachtal
Breidenbach II

Marburg-Biedenkopf. Die SG Versbachtal dreht in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf immer mehr auf. Bei Silberg/Eisenhausen II gewann die SG, die in der Hinrunde wie ein sicherer Absteiger aussah, ein munteres Scheibenschießen mit 10:2. Der FSV Buchenau kam in Wallau nicht über ein 0:0 hinaus, während Primus Caldern den TuSpo Breidenstein mit 2:1 schlug.

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