A-Liga: SG Versbachtal schnürt Zehnerpack

Jubeltraube nach dem Tor des Tages durch Jan Niklas Heck. Die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohausen setzt sich gegen den FC Angelburg (li., Torwart Björn Hartmann) 1:0 durch. © Jens Schmidt

Marburg-Biedenkopf. Die SG Versbachtal dreht in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf immer mehr auf. Bei Silberg/Eisenhausen II gewann die SG, die in der Hinrunde wie ein sicherer Absteiger aussah, ein munteres Scheibenschießen mit 10:2. Der FSV Buchenau kam in Wallau nicht über ein 0:0 hinaus, während Primus Caldern den TuSpo Breidenstein mit 2:1 schlug.