Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
A-Liga: SG Versbachtal schnürt Zehnerpack
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Fußball-Kreisliga A Biedenkopf: Zehn Tore schenkt die SG Versbachtal der Kreisoberliga-Reserve in Silberg ein. Wallau knöpft Buchenau ein Remis ab. Caldern besteht den TuSpo-Test +++
Marburg-Biedenkopf. Die SG Versbachtal dreht in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf immer mehr auf. Bei Silberg/Eisenhausen II gewann die SG, die in der Hinrunde wie ein sicherer Absteiger aussah, ein munteres Scheibenschießen mit 10:2. Der FSV Buchenau kam in Wallau nicht über ein 0:0 hinaus, während Primus Caldern den TuSpo Breidenstein mit 2:1 schlug.