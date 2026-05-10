 2026-05-06T12:44:31.715Z

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A-Liga: SG Ueberau peilt die Meisterschaft an

Die FTG Pfungstadt erkämpft sich ein Remis gegen den TSV Nieder-Ramstadt +++ In der A-Liga Dieburg steht die SG Ueberau vor dem Aufstieg.

von Stephan Stähler · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Beim 4:0 gegen Schaafheim platzte der Knoten für die SG Überau erst in der zweiten Halbzeit. Foto: David Inderlied/dpa
Beim 4:0 gegen Schaafheim platzte der Knoten für die SG Überau erst in der zweiten Halbzeit. Foto: David Inderlied/dpa

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Ueberau. Im Rennen um die Relegationsteilnahme zur Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau musste die FTG Pfungstadt in der Kreisliga A Darmstadt mit dem 1:1 beim TSV Nieder-Ramstadt einen Rückschlag hinnehmen. Die Platzherren verdienten sich den unerwarteten Punktgewinn durch den Ausgleichstreffer von Stefan Müller (75.), der die Führung von Marius Sperber ausglich. Mit 48 Punkten liegt Aufsteiger Pfungstadt zwei Punkte hinter dem punktgleichen Duo TSG Wixhausen und FC Ober-Ramstadt.

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SG Ueberau
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FC Viktoria Schaafheim
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Mit einem 4:0-Erfolg über den FC Viktoria Schaafheim steht die SG Ueberau in der A‑Liga Dieburg unmittelbar vor dem Aufstieg in die Kreisoberliga. Am kommenden Sonntag kann zudem die Meisterschaft im Gastspiel beim FSV Groß-Zimmern erreicht werden. Gegen Schaafheim platzte der Knoten für den überlegenen Spitzenreiter erst nach der Pause durch einen Doppelschlag von Jonas Herling (57., 59.). Zudem trafen Sidar Selen (65.) sowie Philipp Beck (74.).

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