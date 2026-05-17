A-Liga: SG Ueberau macht ihr Meisterstück

Darmstadt/Dieburg. Mit einem 3:2-(2:2)-Erfolg beim FSV Groß-Zimmern sicherte sich die SG Ueberau um Trainer Johnny Conner in der Kreisliga A Dieburg die Meisterschaft und hat den Aufstieg in die Kreisoberliga erreicht. Bereits in der ersten Halbzeit war die Mannschaft die bessere und führte durch Philipp Beck (3.) und Sebastian Kurz (17.), ehe Groß-Zimmern noch vor der Pause durch Zinar Bagatur (17./24.) ausgleichen konnte. Im zweiten Abschnitt sorgte Baris Can Kiraz (90.) für den entscheidenden dritten Treffer, der den Aufstieg bedeutete. Viktoria Dieburg (4:1 gegen SpVgg Groß-Umstadt) wird die Relegationsspiele für den Aufstieg bestreiten.
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Mit einem 4:1 (3:0)-Erfolg über den FCA Darmstadt II bleibt Aufsteiger FTG Pfungstadt in der A-Liga Darmstadt weiterhin im Rennen um die Aufstiegsrelegation. Mit den Treffern durch Ingo Haas (9.), Jonas Mark Breiner (12.) und Noah Collisani (25.) war die Partie bereits entschieden. Auch nach der Pause war Pfungstadt überlegen, erzielte aber durch Daniel Houde (75.) nur noch einen Treffer. Für den FCA Darmstadt II verkürzte Zaalouki Bilal (78.). Die Partie zwischen SV Croatia Griesheim und SC Viktoria Griesheim wurde verlegt, da der Rasenplatz gesperrt ist. Die Spiele FC Ober-Ramstadt gegen SV Traisa II und SC Türk Gücü Darmstadt gegen SKG Ober-Beerbach fielen aus, da die Gäste nicht antraten. Messel siegte 4:3 gegen GW Darmstadt.
Hier die weiteren Ergebnisse im Überblick:
Spieltext Groß-Zimmern - SG Ueberau