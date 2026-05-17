A-Liga: SG Ueberau macht ihr Meisterstück Mit einem Last-Minute-Sieg steigt die SG Ueberau in die Kreisoberliga auf +++ Viktoria Dieburg geht in die Relegation +++ In der A-Liga Darmstadt finden nur drei Partien statt. von Stephan St�hler · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Da geht’s lang: Trainer Johnny Conner und die SG Ueberau sind zurück in der Kreisoberliga. (Archiv) Foto: Jens Dörr

Darmstadt/Dieburg. Mit einem 3:2-(2:2)-Erfolg beim FSV Groß-Zimmern sicherte sich die SG Ueberau um Trainer Johnny Conner in der Kreisliga A Dieburg die Meisterschaft und hat den Aufstieg in die Kreisoberliga erreicht. Bereits in der ersten Halbzeit war die Mannschaft die bessere und führte durch Philipp Beck (3.) und Sebastian Kurz (17.), ehe Groß-Zimmern noch vor der Pause durch Zinar Bagatur (17./24.) ausgleichen konnte. Im zweiten Abschnitt sorgte Baris Can Kiraz (90.) für den entscheidenden dritten Treffer, der den Aufstieg bedeutete. Viktoria Dieburg (4:1 gegen SpVgg Groß-Umstadt) wird die Relegationsspiele für den Aufstieg bestreiten.

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