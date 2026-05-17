 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

A-Liga: SG Ueberau macht ihr Meisterstück

Mit einem Last-Minute-Sieg steigt die SG Ueberau in die Kreisoberliga auf +++ Viktoria Dieburg geht in die Relegation +++ In der A-Liga Darmstadt finden nur drei Partien statt.

von Stephan St�hler · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Da geht’s lang: Trainer Johnny Conner und die SG Ueberau sind zurück in der Kreisoberliga. (Archiv) Foto: Jens Dörr
Da geht’s lang: Trainer Johnny Conner und die SG Ueberau sind zurück in der Kreisoberliga. (Archiv) Foto: Jens Dörr

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Kreisliga A Darmstadt
Kreisliga A Dieburg
TSG Messel
SKG Roßdorf
Griesheim II

Darmstadt/Dieburg. Mit einem 3:2-(2:2)-Erfolg beim FSV Groß-Zimmern sicherte sich die SG Ueberau um Trainer Johnny Conner in der Kreisliga A Dieburg die Meisterschaft und hat den Aufstieg in die Kreisoberliga erreicht. Bereits in der ersten Halbzeit war die Mannschaft die bessere und führte durch Philipp Beck (3.) und Sebastian Kurz (17.), ehe Groß-Zimmern noch vor der Pause durch Zinar Bagatur (17./24.) ausgleichen konnte. Im zweiten Abschnitt sorgte Baris Can Kiraz (90.) für den entscheidenden dritten Treffer, der den Aufstieg bedeutete. Viktoria Dieburg (4:1 gegen SpVgg Groß-Umstadt) wird die Relegationsspiele für den Aufstieg bestreiten.

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Heute, 15:00 Uhr
FSV Groß-Zimmern
FSV Groß-ZimmernGroß-Zimmern
SG Ueberau
SG UeberauSG Ueberau
2
3

Mit einem 4:1 (3:0)-Erfolg über den FCA Darmstadt II bleibt Aufsteiger FTG Pfungstadt in der A-Liga Darmstadt weiterhin im Rennen um die Aufstiegsrelegation. Mit den Treffern durch Ingo Haas (9.), Jonas Mark Breiner (12.) und Noah Collisani (25.) war die Partie bereits entschieden. Auch nach der Pause war Pfungstadt überlegen, erzielte aber durch Daniel Houde (75.) nur noch einen Treffer. Für den FCA Darmstadt II verkürzte Zaalouki Bilal (78.). Die Partie zwischen SV Croatia Griesheim und SC Viktoria Griesheim wurde verlegt, da der Rasenplatz gesperrt ist. Die Spiele FC Ober-Ramstadt gegen SV Traisa II und SC Türk Gücü Darmstadt gegen SKG Ober-Beerbach fielen aus, da die Gäste nicht antraten. Messel siegte 4:3 gegen GW Darmstadt.

Heute, 15:00 Uhr
FTG Pfungstadt
FTG PfungstadtFTG 1900
1. FCA 04 Darmstadt
1. FCA 04 Darmstadt1. FCA II
4
1
Abpfiff

Hier die weiteren Ergebnisse im Überblick:

Heute, 15:30 Uhr
SC Türk Gücü Darmstadt
SC Türk Gücü DarmstadtSC Türk Gücü
SKG Ober-Beerbach
SKG Ober-BeerbachOb.-Beerbach
Abgesagt

Heute, 15:30 Uhr
SV Croatia Griesheim
SV Croatia GriesheimSV Croatia
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim II
Abgesagt

Heute, 13:00 Uhr
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach II
TSV Nieder-Ramstadt
TSV Nieder-RamstadtNd.-Ramstadt
-
-
§ Urteil

Heute, 15:00 Uhr
SKG Roßdorf
SKG RoßdorfSKG Roßdorf
SG Modau
SG ModauSG Modau II
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Ober-Ramstadt
FC Ober-RamstadtOber-Ramst.
SV Traisa
SV TraisaSV Traisa II
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
TSG Messel
TSG MesselTSG Messel
Grün-Weiß Darmstadt
Grün-Weiß DarmstadtGW Darmstadt
4
3
Abpfiff

Spieltext Groß-Zimmern - SG Ueberau