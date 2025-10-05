Voller Einsatz: Beerfeldens Fatih Sevindik (links) im Zweikampf mit Reichelsheims Berdan Kocahal. Foto: Herbert Krämer

A-Liga: SG Sandbach weiter ungeschlagen Unbesiegt in der zehnten Partie: Die SGS gewinnt gegen Seckmauern souverän +++ Sechs-Tore-Remis in Breuberg Verlinkte Inhalte Kreisliga A Odenwald SG Sandbach Mü.-Grumbach Michelstadt Nied.-Kains. + 30 weitere

Odenwaldkreis. Auf Kurs: Die SG Sandbach bleibt in der Kreisliga A auch im zehnten Spiel hintereinander ungeschlagen. Der 3:1-Erfolg gegen den TSV Seckmauern II war ungefährdet und untermauert die Meisterschaftsambitionen des Kreisoberliga-Absteigers. Der SV Hummetroth II, derzeit erster Verfolger der Sandbacher, trat beim TSV Sensbachtal nicht an, und muss, vorbehaltlich eines Einzelrichterurteils, mit einer kampflosen 0:3-Spielwertung rechnen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Gestern, 16:00 Uhr SG Sandbach SG Sandbach TSV Seckmauern Seckmauern II 3 1 Abpfiff Die Gäste waren der erwartet starke Gegner, der nach Altin Gasis Führung (29.) nach 39 Minuten durch Ümit Cetin zum Ausgleich traf. Allerdings aus abseitsverdächtiger Position, wie Gerhard Achatzi (SGS) die Situation bewertete. Sebastian Chiriac (43.) markierte noch vor dem Seitenwechsel die erneute und so wichtige Sandbacher Führung. Es hätte auch deutlicher stehen können, doch TSV-Schlussmann Markus Zatocil war der große Rückhalt, der Schlimmeres verhinderte. Die Entscheidung konnte er dennoch nicht verhindern: Kinan Hofmann (54.) machte das vorentscheidende 3:1 und Robin Hallstein (84.) zimmerte das Spielgerät noch einmal an Seckmauerns Querbalken. "Wir waren auch nach dem Seitenwechsel die tonangebende Mannschaft, aber nicht mehr ganz so zwingend."

Ilija Rupcics (FCF) machte deutlich, dass die Chancenverwertung und die individuellen Fehler ursächlich waren, warum die Platzherren nicht über ein 1:1 hinauskamen. Schon in der ersten Hälfte dominierte Finkenbach. Folgerichtig markierte Marcel Jung (20.) den Führungstreffer. Ein Fehler begünstigte den Ausgleichstreffer von Philipp Schwede (40.). "Wir haben unsere Chancen viel zu leichtfertig vergeben", sagte der Finkenbacher Co-Trainer. Auch in der zweiten Hälfte war der FC am Drücker: Patrick Löffler, Stefan Walther und wiederum Marcel Jung besaßen hochkarätige Tormöglichkeiten, aber der Ball wollte nicht mehr ins Höchster fallen.

Spannendes Remis in Breuberg - Spielabsage in Sensbachtal

"Die Erbacher haben das Spiel verdient gewonnen. Wir kamen einfach nicht richtig in die Zweikämpfe. Luka Nardella (38.) glich nach dem 0:1 Rückstand aus, aber die Kreisstädter hatten im Sportpark mehr anzubieten, lieferten die besseren spielerischen Argumente und nutzten vor allem ihre Chancen konsequenter", so Steffen Klinger von der SG Nieder-Kainsbach. Gastgeber FSV Erbach sah sich nicht imstande verwertbare Informationen zu diesem Spiel zu liefern und so ist es uns auch nicht möglich, die Torschützen der FSV zu benennen.

Spielerisch war Vielbrunn eindeutig die bessere Mannschaft: "Wir haben heute recht gut verteidigt und besaßen zumindest in der ersten Hälfte unsere Konterchance, die uns hätte den Ausgleich bescheren können", sagte Emin Yakin (Türk). Ein Doppelschlag von Sebastian Serba (35., 55.) brachte die KSG komfortabel in Front. Vielbrunn hatte mehr den Ball und führte zur Pause auch völlig verdient. Ähnliche Spielverhältnisse in Durchgang zwei: Vielbrunn machte Druck, erhöhte aus 0:2 und geriet danach immer heftiger selbst unter Druck, weil Breuberg seine Chance witterte und mutig nach vorne spielte: Suphi Yilan (58.) sowie Yunus Kilic (60., 62) per Doppelschlag machten aus dem Zweitore-Rückstand eine 3:2-Führung. Kurz vor Schluss gelang Tolga Ceyhan (88.) der Ausgleich. "Der Punkt war verdient, es wäre auch ein Sieg möglich gewesen", meinte Yakin.

kampflos für den TSV. Die Gastgeber informierten darüber, dass die Gäste nicht genug Spieler zusammen bekamen.