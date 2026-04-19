A-Liga: SG Sandbach siegt im Topspiel Der Tabellenführer steht mit dem Erfolg über den VfL Michelstadt kurz vor dem Aufstieg +++ Der SV Hummetroth II festigt den zweiten Platz +++ Erbach und Finkenbachtal feiern Kantersiege. von Thomas Nikella · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Tim Schadt (SG Sandbach, links) und Leon Gürtler (VFL Michelstadt) im Zweikampf. Die Sandbacher setzten sich am Ende mit 2:0 durch. Foto: Joaquim Ferreira

ODENWALDKREIS. Die Meisterschaft rückt in greifbare Nähe: Auch im Spitzenspiel gegen den VfL Michelstadt behielt die SG Sandbach mit 2:0 die Oberhand. Dem Spitzenreiter fehlen jetzt noch fünf Zähler zur Rückkehr in die Kreisoberliga. Beeindruckend: Der FC Finkenbachtal schießt sechs Tore im Abstiegskampf und kletterte auf den Relegationsplatz.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr FV Mümling-Grumbach Mü.-Grumbach SG Rothenberg Rothenberg 2 2 Abpfiff „Wir haben schnell durch Lukas Gebhardt (6.) geführt, der auch die Chance zum 2:0 auf dem Fuß hatte, diese aber leider vergab“, bedauerte Marcel Winkler (FV). Ein Konter von Nils Schmidt (48.) führte zum 1:1. Mümling-Grumbach war feldüberlegen, geriet aber durch Janis Fink (84.) in Rückstand, ehe Lukas Diehl (78.) per Fallrückzieher doch noch den Ausgleich anbrachte. Rothenberg überzeugte mit einem erneut kampfstarken Auftritt und hatte den Auswärtssieg schon dicht vor den Augen.

„Anfangs war Vielbrunn besser“, räumte Norbert Leist (KSV) ein, denn kein Geringerer als Torjäger Roman Schiedlowski (21.) brachte den Gast in Führung. Edwin Untereiner (36.) und Thomas Denzel (45.+3) drehten die Partie zur Pause, auch deswegen, weil Reichelsheim das Geschehen kontrollierte und zu richtig guten Chancen kam. Nach der Pause war es erneut Schiedlowski (49., Foulelfmeter), der für Kopfzerbrechen bei den Gastgebern sorgte. In einer völlig offenen Partie schoss Leon Kaffenberger (57.) das 3:2, das unterm Strich auch nicht unverdient gewesen sein soll.

„Wir hielten gut mit, waren anfangs aber vielleicht etwas zu defensiv“, berichtete Thomas Gruber (SVG). Die Hessenliga-Reserve war gleich auf Betriebstemperatur und Morten Gräf (18., 34.) brachte den Favoriten folgerichtig in Front. Ganz wichtig für die Spielentwicklung war der Anschlusstreffer von Tom Jahn (45.), noch bevor die Seiten gewechselt wurden. „Bis 20 Minuten vor Spielende bestimmte unsere Mannschaft das Spiel und hatte auch Chancen, nur der Ausgleich wollte nicht gelingen“, übermittelte der Sportliche Leiter. In der Schlussphase waren die Freiensteiner zu offen und kassierten noch zwei Kontertore von Wassilios Temirtzidis (81.) sowie erneut von Gräf (90.).

Für die FSV trafen Nickel (7., 14), Agrimi (28., 56.), Dilhaz (30.), Burgio (51.) und Kizilyar (60.). Gästetore: Kirsch (35.), Mahler (44.) sowie Schwede (65., Foulelfmeter, 68.). „Erbach hatte mehr Ballbesitz, wir lauerten auf Konter. Nach der Pause ließ die FSV konditionell nach und wir waren besser im Spiel, aber wir blieben im Abspiel zu ungenau“, ordnete Oliver Schwarz, Trainer des TSV Höchst II, ein.

„Das Endresultat hätte auch leicht höher ausfallen können“, unterstrich Patrick Löffler (FC) die Dominanz der Platzherren. Er selbst (5.) besorgte dann auch das schnelle 1:0. Nick Weyrauch (25.) legte zur Pause zum 2:0 nach. Von den Gästen war wenig zu sehen. Es lief beim FC: Die Mannschaft kombinierte stark und stand in der Abwehr gut organisiert. Noch zweimal Löffler (68., 73.), Jan Schörling (78.) sowie Daniel Koudele (82.) machten das halbe Dutzend voll.

„Unsere Mannschaft präsentierte sich spielstark, führte schnell durch das Tor von Patrick Haass (9.), während Breuberg kompakt stand und wir dadurch zumindest in der ersten Hälfte wenig Lücken fanden“, befand Fabian Daum (SG). Nach der Pause wurden die Gäste mutiger, und genau in dieser Phase brachten die Kainsbacher die alles entscheidenden Tore durch Dominik Neff (57.) und Simon Adelberger (60.) an, als die Räume größer wurden und die Platzherren sie bespielten. „Die Gäste gaben sich nie auf, aber an unserem Erfolg war nicht mehr zu rütteln, der auch insgesamt in Ordnung ging“, so Daum. Gelb-rote Karte Patrick Haass (42./SG).