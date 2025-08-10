A-Liga: SG Sandbach siegt im Spitzenspiel

Sandbachs Luca Wirth traf doppelt. (Archiv) Foto: Herbert Krämer

Odenwaldkreis. Die SG Sandbach wurde ihrer Favoritenstellung am Sonntag in der Kreisliga A gerecht: Mit einem souveränen 3:0 schickte die Elf von Trainer Tino Lagator Konkurrent FV Mümling-Grumbach vom Platz. Starke Auftritte auch vom VfL Michelstadt, der im Derby gegen die KSG Vielbrunn siegte und vom SV Hummetroth II, der den Höchstern eine empfindliche Niederlage beibrachte.

Hummetroths Sportlicher Leiter Christopher Nguyen (29.) war es höchstpersönlich, der den Aufsteiger zur Pause in Führung brachte. Gian-Luca Krinke (47.) und Wassillios Temirtzidis (60.) erhöhten kurz nach dem Seitenwechsel. „Wir besaßen auch unsere Chancen, aber letztlich setzte sich die Qualität der Hummetröther durch. Das Ergebnis fiel vielleicht etwas zu hoch aus“, berichtete Jens Krätschmer (TSV). Hummetroth II ging auf Nummer sicher, überließ nichts dem Zufall: Wiederum Krinke, Waios Floros (65., FE, 90.+3) und Spielertrainer Odysseas Floros (78.) klopften das überzeugende 7:0 fest. „Die Offensivqualität des SVH II steht für sich, so kam der Gast zu vielen einfach Toren“, schickte Krätschmer hinterher.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase warf Seckmauern die „Pressingmaschine“ an und erzielte prompt Wirkungstreffer: Benjamin Wüst (29.) sowie Ümit Cetin (45.) brachten die Platzherren mit 2:0 zur Pause in Front. Gabriel Blutbacher brachte die Rothenberger (52.) noch einmal heran, aber anbrennen sollte nichts mehr, auch wenn der TSV die erste Viertelstunde in der zweiten Hälfte verschlief. Nils Volk (57.) glich für die nie aufgebenden Rothenberger aus. „Dennoch siegte am Ende meine Mannschaft hochverdient, weil Ümit Cetin (63.) seine Chance zum 3:2-Erfolg konsequent nutzte“, sagte Eduard Fuchs vom TSV.

Beim Stande von 2:0 abgebrochen, weil die mit nur sieben Spielern angereisten Gäste auch noch Spielertrainer Onur Carbuga durch Verletzung verloren und sich der Schiedsrichter dadurch veranlasst sah, die Begegnung frühzeitig zu beenden. Vorbehaltlich eines Einzelrichterurteils ist mit einer Spielwertung für die Gersprenztaler zu rechnen.

Es fing alles andere als verheißungsvoll für den VfL an: Einmal mehr war es Roman Schiedlowski (2.), der gleich hellwach war und ein Blitztor für die Gäste markierte. „Danach kontrollierten wir die Partie weitestgehend und gingen auch durch Christopher Hörr (17.) und Fabian Hörr (33.) zurecht in Führung“, kommentierte Holger Sievers (VfL) das Schlagerspiel im Heinrich-Ritzel-Stadion. Pech für Vielbrunn, dass der Schiedsrichter Schiedlowskis Ausgleichstreffer (36.) wegen Abseitsstellung nicht anerkannte. Bogdan Ungur (39.) baute den Vorsprung noch vor der Halbzeit auf 3:1 aus. Wiederum Roman Schiedlowski (53.) verkürzte auf 2:3. Die Gäste versäumten es, in der Folgezeit den möglichen Ausgleich anzubringen. Chancen waren vorhanden. Als Fabian Hörr (80.) auf 4:2 stellte, war die Messe gelesen.

Es entwickelte sich schnell ein einseitiges Spiel, in dem der KSV hohe Ballbesitzzeiten und Torchancen besaß. „Wir verteidigten engagiert, aber Reichelsheim trat handlungsschneller auf und kam auch in der 64. Minute durch Thomas Denzel zur Führung“, so Emin Yarkin (Türk). Berdal Kocahal (70.) sowie Esref Bayit (78., Foulelfmeter) machten schließlich die ersten drei Punkte für den KSV perfekt. „Hasan Cur hatte unsere beste Chance, traf aber nur den Pfosten. Verdienter Sieg der Reichelsheimer“, so Emin Yarkin abschließend.

Luca Wirth (9., Kopfball), Altun Gasi (23.) und wiederum Wirth (83., per Volley in den Winkel) schossen die SGS zum Sieg und damit an die Spitze der Kreisliga A. Es war eine überlegene Vorstellung der Sandbacher, die von Beginn an druckvoll und souverän agierten. Vom Gast war nicht wirklich viel zu sehen: In Durchgang eins spielte der FV seine einzige klare Chance heraus. Bester Gästeakteur war Schlussmann Matthias Zatocil, der stark hielt und einen klareren Rückstand verhinderte. Luca Wirth (53.) donnerte die Kugel noch an den Querbalken.