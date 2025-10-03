A-Liga: SG Leeheim/Wolfskehlen gelingt "Achtungserfolg"

Späte Entscheidung: Dank eines Elfmetertreffers kurz vor dem Abpfiff kommt die SG Leeheim/Wolfskehlen gegen den zweiten der A-Liga, Concordia Gernsheim, doch noch zu einem durchaus verdienten Punkt. – Foto: Norbert Kaus

Gernsheim/Rüsselsheim. Ein Krimi zum Schluss: Bis zur 88. Minute lag die SG Leeheim/Wolfskehlen gegen Concordia Gernsheim 1:0 vorn, kassierte dann durch Mustafa Mirzayar und Benjamin Montino zwei schnelle Tore, kam aber mit einem Strafstoß von Pascal Maier noch zum 2:2-Ausgleich.

Leeheim/Wolfskehlen zeigt Moral "Ein Achtungserfolg gegen den Tabellenzweiten", freute sich SG-Coach David Ulrich über den Punktgewinn am Donnerstagabend, mit dem sich sein Team auf Platz zwölf in der A-Liga verbesserte. "Das vierte Spiel ohne Niederlage. Und wir haben ganz lange das 1:0 gehalten. Dabei hatten wir zwei Lattenschüsse zum 2:0. Auch wenn wir noch zwei Tore kriegen, haben wir Moral gezeigt und das 2:2 gemacht. Marcel Hammann hat einen Elfmeter rausgeholt, und Pascal Maier verwandelt ihn."