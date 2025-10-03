 2025-10-02T08:44:29.515Z

Späte Entscheidung: Dank eines Elfmetertreffers kurz vor dem Abpfiff kommt die SG Leeheim/Wolfskehlen gegen den zweiten der A-Liga, Concordia Gernsheim, doch noch zu einem durchaus verdienten Punkt.
Späte Entscheidung: Dank eines Elfmetertreffers kurz vor dem Abpfiff kommt die SG Leeheim/Wolfskehlen gegen den zweiten der A-Liga, Concordia Gernsheim, doch noch zu einem durchaus verdienten Punkt. – Foto: Norbert Kaus

A-Liga: SG Leeheim/Wolfskehlen gelingt "Achtungserfolg"

Lange in Führung, dann der Rückstand und letztlich doch ein Punkt gegen den A-Liga-Zweiten Concordia

Gernsheim/Rüsselsheim. Ein Krimi zum Schluss: Bis zur 88. Minute lag die SG Leeheim/Wolfskehlen gegen Concordia Gernsheim 1:0 vorn, kassierte dann durch Mustafa Mirzayar und Benjamin Montino zwei schnelle Tore, kam aber mit einem Strafstoß von Pascal Maier noch zum 2:2-Ausgleich.

Gestern, 19:30 Uhr
SV Concordia Gernsheim
SV Concordia GernsheimSV Gernsheim
SG Leeheim/Wolfskehlen
SG Leeheim/WolfskehlenSG Leeheim/Wolfskehlen
2
2
Abpfiff

Leeheim/Wolfskehlen zeigt Moral

"Ein Achtungserfolg gegen den Tabellenzweiten", freute sich SG-Coach David Ulrich über den Punktgewinn am Donnerstagabend, mit dem sich sein Team auf Platz zwölf in der A-Liga verbesserte. "Das vierte Spiel ohne Niederlage. Und wir haben ganz lange das 1:0 gehalten. Dabei hatten wir zwei Lattenschüsse zum 2:0. Auch wenn wir noch zwei Tore kriegen, haben wir Moral gezeigt und das 2:2 gemacht. Marcel Hammann hat einen Elfmeter rausgeholt, und Pascal Maier verwandelt ihn."

A-Ligist Concordia Gernsheim bleibt weiter ungeschlagen

Bei den weiter ungeschlagenen Gernsheimern, die schon eine Woche vorher beim SC Opel Rüsselsheim unentschieden spielten, meinte Trainer Hamza Elezovic: "Leeheim hat gut verteidigt. Wir haben uns schwer getan. Wenn wir 2:1 gewonnen hätten, wäre das ein glücklicher Sieg gewesen." Mit der Entscheidung auf Strafstoß in der Nachspielzeit für die SG haderte er jedoch: "Das war zu wenig für einen Elfmeter." Tore: 1:0 Maier (42.), 1:1 Mirzayar (88.), 1:2 Montino (90.+3), 2:2 Maier (90.+6/FE).

