A-Liga: SG Leeheim/Wolfskehlen gelingt "Achtungserfolg"

Gernsheim/Rüsselsheim. Ein Krimi zum Schluss: Bis zur 88. Minute lag die SG Leeheim/Wolfskehlen gegen Concordia Gernsheim 1:0 vorn, kassierte dann durch Mustafa Mirzayar und Benjamin Montino zwei schnelle Tore, kam aber mit einem Strafstoß von Pascal Maier noch zum 2:2-Ausgleich.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
"Ein Achtungserfolg gegen den Tabellenzweiten", freute sich SG-Coach David Ulrich über den Punktgewinn am Donnerstagabend, mit dem sich sein Team auf Platz zwölf in der A-Liga verbesserte. "Das vierte Spiel ohne Niederlage. Und wir haben ganz lange das 1:0 gehalten. Dabei hatten wir zwei Lattenschüsse zum 2:0. Auch wenn wir noch zwei Tore kriegen, haben wir Moral gezeigt und das 2:2 gemacht. Marcel Hammann hat einen Elfmeter rausgeholt, und Pascal Maier verwandelt ihn."
Bei den weiter ungeschlagenen Gernsheimern, die schon eine Woche vorher beim SC Opel Rüsselsheim unentschieden spielten, meinte Trainer Hamza Elezovic: "Leeheim hat gut verteidigt. Wir haben uns schwer getan. Wenn wir 2:1 gewonnen hätten, wäre das ein glücklicher Sieg gewesen." Mit der Entscheidung auf Strafstoß in der Nachspielzeit für die SG haderte er jedoch: "Das war zu wenig für einen Elfmeter." Tore: 1:0 Maier (42.), 1:1 Mirzayar (88.), 1:2 Montino (90.+3), 2:2 Maier (90.+6/FE).