Ligabericht
A-Liga: SG Dietzhölztal holt Trio fürs Mittelfeld

KLA DILLENBURG: +++ Fußball-A-Ligist SG Dietzhölztal legt während der Winterpause personell nach. Im Mittelfeld soll ein Trio für mehr Stabilität sorgen. +++

Dietzhölztal. Die SG Dietzhölztal, Zehner der Fußball-A-Liga Dillenburg, bekommt Verstärkung: Im zweiten Saisonteil sollen Cem Kerman (Türkgücü Dillenburg) und Memis Kerman (SSV Dillenburg) für mehr Stabilität sorgen. Bereits Anfang Dezember war der Wechsel von Gökdeniz Karadeniz (SSV Sechshelden) zum A-Ligisten bekannt geworden - ebenfalls ein Mittelfeldspieler. Im Gegenzug hat Mert Cetinkaya die SG Dietzhölztal in Richtung SSV Langenaubach verlassen, meldet das Portal FuPa Dillenburg.

