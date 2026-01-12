Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Timo Babic
A-Liga: SG Dietzhölztal holt Trio fürs Mittelfeld
KLA DILLENBURG: +++ Fußball-A-Ligist SG Dietzhölztal legt während der Winterpause personell nach. Im Mittelfeld soll ein Trio für mehr Stabilität sorgen. +++
Dietzhölztal. Die SG Dietzhölztal, Zehner der Fußball-A-Liga Dillenburg, bekommt Verstärkung: Im zweiten Saisonteil sollen Cem Kerman (Türkgücü Dillenburg) und Memis Kerman (SSV Dillenburg) für mehr Stabilität sorgen. Bereits Anfang Dezember war der Wechsel von Gökdeniz Karadeniz (SSV Sechshelden) zum A-Ligisten bekannt geworden - ebenfalls ein Mittelfeldspieler. Im Gegenzug hat Mert Cetinkaya die SG Dietzhölztal in Richtung SSV Langenaubach verlassen, meldet das Portal FuPa Dillenburg.