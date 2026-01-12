A-Liga: SG Dietzhölztal holt Trio fürs Mittelfeld

Dietzhölztal. Die SG Dietzhölztal, Zehner der Fußball-A-Liga Dillenburg, bekommt Verstärkung: Im zweiten Saisonteil sollen Cem Kerman (Türkgücü Dillenburg) und Memis Kerman (SSV Dillenburg) für mehr Stabilität sorgen. Bereits Anfang Dezember war der Wechsel von Gökdeniz Karadeniz (SSV Sechshelden) zum A-Ligisten bekannt geworden - ebenfalls ein Mittelfeldspieler. Im Gegenzug hat Mert Cetinkaya die SG Dietzhölztal in Richtung SSV Langenaubach verlassen, meldet das Portal FuPa Dillenburg.