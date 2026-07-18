A-Liga: Sensbachtal wieder oben dabei?

SENSBACHTAL. Der TSV Sensbachtal war die Überraschungsmannschaft der vergangenen Saison in der Kreisliga A. Mit einer starken ersten Halbserie gelang es der Mannschaft von Trainer Ralf Beisel, die Phalanx der Spitzenteams vorzudringen. Höhepunkt war ein 5:3-Erfolg gegen Aufstiegskandidat VfL Michelstadt. Die Neuzugänge zündeten recht schnell und entwickelten sich zu Leistungsträgern.
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„Wir wären ja auch mit einem Nichtabstiegsplatz zufrieden gewesen“, zeigte sich Karlheinz Neuer vom TSV bescheiden. „Niemand ahnte, dass die Mannschaft unter Trainer Beisel eine derartige Leistungsexplosion hinlegen würde.“ Am Buckelweg präsentierte sich eine fitte Mannschaft. Torjäger Bugra Kocahal fiel allerdings lange wegen eines Kreuzbandrisses aus.
Für Neuer war die Leistungssteigerung klar erkennbar: „Durch die vom Trainer geänderte Taktik war unsere Mannschaft in der Hinrunde nur schwer zu schlagen.“ Am letzten Spieltag vor der Winterpause war sogar der Sprung auf Rang zwei möglich.
Der TSV ließ zu Beginn der Rückrunde dann Punkte liegen. Doch die Beisel-Schützlinge stabilisierten sich schnell wieder und Sensbachtal festigte Rang vier. Verantwortlich dafür war der akribische Trainer Beisel, der die Zügel fest in seiner Hand hielt. Mit dem vierten Rang war der Verein sehr zufrieden, immerhin sechs Punkte vor dem Verfolgerfeld.
Sensbachtal war zum allerersten Mal die beste Mannschaft aus der Oberzent. Auch in der neuen Saison wird der TSV mit einem kleinen Kader auskommen müssen. Leistungsträger Bugra Kocahal ist als Spielertrainer zu Türkspor Beerfelden gewechselt.
Ansonsten bleibt die Mannschaft zusammen. Ganz besonders wichtig ist für Trainer Beisel, dass er auf den engagierten Marcel Baumann zurückgreifen kann und auch sein Mittelfeld mit Dino Topolovic und Noah Felix bleibt. „In der Defensive haben wir eine Kette, die mit hoher Entschlossenheit überzeugte. Und Torwart Colin Karmowski hat uns den ein oder anderen Punkt mit seinen Paraden gerettet.“ Neu im Kader stehen Tolga Ceyhan (SV Beerfelden), Paul Ihrig (SG Rothenberg), Ivan Biljeskovic (TSG Steinbach) und Emil Smajic (SV Affolterbach). „Wenn wir eine gute Vorbereitung absolvieren, ist sicherlich ein Mittelfeldplatz drin“, schätzt Neuer.