A-Liga: Sensbachtal wieder oben dabei? Überraschungsteam der vergangenen Saison will wieder zünden von Thomas Nikella · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Die Spieler aus Sensbachtal beim Einlaufen gegen die SG Nieder-Kainsbach. – Foto: Fabian Daum (Archiv)

SENSBACHTAL. Der TSV Sensbachtal war die Überraschungsmannschaft der vergangenen Saison in der Kreisliga A. Mit einer starken ersten Halbserie gelang es der Mannschaft von Trainer Ralf Beisel, die Phalanx der Spitzenteams vorzudringen. Höhepunkt war ein 5:3-Erfolg gegen Aufstiegskandidat VfL Michelstadt. Die Neuzugänge zündeten recht schnell und entwickelten sich zu Leistungsträgern.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Wir wären ja auch mit einem Nichtabstiegsplatz zufrieden gewesen“, zeigte sich Karlheinz Neuer vom TSV bescheiden. „Niemand ahnte, dass die Mannschaft unter Trainer Beisel eine derartige Leistungsexplosion hinlegen würde.“ Am Buckelweg präsentierte sich eine fitte Mannschaft. Torjäger Bugra Kocahal fiel allerdings lange wegen eines Kreuzbandrisses aus.

Für Neuer war die Leistungssteigerung klar erkennbar: „Durch die vom Trainer geänderte Taktik war unsere Mannschaft in der Hinrunde nur schwer zu schlagen.“ Am letzten Spieltag vor der Winterpause war sogar der Sprung auf Rang zwei möglich. Erstmals beste Mannschaft aus Oberzehnt Der TSV ließ zu Beginn der Rückrunde dann Punkte liegen. Doch die Beisel-Schützlinge stabilisierten sich schnell wieder und Sensbachtal festigte Rang vier. Verantwortlich dafür war der akribische Trainer Beisel, der die Zügel fest in seiner Hand hielt. Mit dem vierten Rang war der Verein sehr zufrieden, immerhin sechs Punkte vor dem Verfolgerfeld.