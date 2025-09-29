A-Liga: Schwarz-Weiß Wiesbaden auf Erfolgskurs

Wiesbaden. „Wir waren absolut überlegen“, war Schwarz Weiß-Spielertrainer Florian Schuchardt nach dem Sieg seiner Formation gegen Schierstein 13 rundum zufrieden. Leon Riedel und Vincent Luyckx sorgten mit ihren Treffern bereits nach der ersten Hälfte für klare Verhältnisse im Duell der A-Ligisten, ehe Joshua Eilenstein nach 50 Minuten den 3:0-Endstand erzielte. „Insbesondere unsere erste Halbzeit war extrem überzeugend, wir hatten das Spiel komplett in der Hand. Nach dem 3:0 kam Schierstein nochmal etwas besser ins Spiel, aber auch nicht zwingend“, berichtete Schuchardt.
Der Spielertrainer begleitete den Heimsieg dabei nur an der Linie, fällt der 27-Jährige doch nach einer Knie-OP aus: „Ich werde auf jeden Fall bis Jahresende fehlen. Wie es danach weitergeht, wird sich zeigen.“ An der Zielsetzung ändert der Ausfall der Stürmers nichts. „Wir bleiben nach dem Sieg oben mit dabei und wollen dort weiter mitmischen. Die Liga ist extrem eng. Wenn es nach dem Saisonstart eine Erkenntnis gibt, dann die, dass jeder jeden schlagen kann“, so Schuchardt.
SC Klarenthal 1:0-Sieger nach packendem Spiel
Der SC Klarenthal feierte nach dem Tor von Arbenit Ahmetaj im Topspiel gegen Polonia ein 1:0. „Ein sehr umkämpftes Spiel mit zwei überragenden Torhütern. Durch das Chancenplus ist der Sieg für uns unterm Strich verdient“, sagt SCK-Coach Asmellash Woldemicael mit Blick auf seinen Keeper Ramtin Saiedeh und Polonias Ireneusz Wronski.
Die Partien des Spieltags im Überblick: