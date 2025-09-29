 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
DJK Schwarz-Weiß Wiesbaden überzeugte am Wochenende und siegte gegen Schierstein 13, während der SC Polonia dem SC Klarenthal knapp unterlag.
DJK Schwarz-Weiß Wiesbaden überzeugte am Wochenende und siegte gegen Schierstein 13, während der SC Polonia dem SC Klarenthal knapp unterlag. – Foto: rscp Photo (Archiv)

A-Liga: Schwarz-Weiß Wiesbaden auf Erfolgskurs

DJK verkraftet Ausfall des Spielertrainers und besiegt den SV Schierstein 13 +++ Klarenthal siegt knapp im Topspiel

Wiesbaden. „Wir waren absolut überlegen“, war Schwarz Weiß-Spielertrainer Florian Schuchardt nach dem Sieg seiner Formation gegen Schierstein 13 rundum zufrieden. Leon Riedel und Vincent Luyckx sorgten mit ihren Treffern bereits nach der ersten Hälfte für klare Verhältnisse im Duell der A-Ligisten, ehe Joshua Eilenstein nach 50 Minuten den 3:0-Endstand erzielte. „Insbesondere unsere erste Halbzeit war extrem überzeugend, wir hatten das Spiel komplett in der Hand. Nach dem 3:0 kam Schierstein nochmal etwas besser ins Spiel, aber auch nicht zwingend“, berichtete Schuchardt.

Der Spielertrainer begleitete den Heimsieg dabei nur an der Linie, fällt der 27-Jährige doch nach einer Knie-OP aus: „Ich werde auf jeden Fall bis Jahresende fehlen. Wie es danach weitergeht, wird sich zeigen.“ An der Zielsetzung ändert der Ausfall der Stürmers nichts. „Wir bleiben nach dem Sieg oben mit dabei und wollen dort weiter mitmischen. Die Liga ist extrem eng. Wenn es nach dem Saisonstart eine Erkenntnis gibt, dann die, dass jeder jeden schlagen kann“, so Schuchardt.

SC Klarenthal 1:0-Sieger nach packendem Spiel

Der SC Klarenthal feierte nach dem Tor von Arbenit Ahmetaj im Topspiel gegen Polonia ein 1:0. „Ein sehr umkämpftes Spiel mit zwei überragenden Torhütern. Durch das Chancenplus ist der Sieg für uns unterm Strich verdient“, sagt SCK-Coach Asmellash Woldemicael mit Blick auf seinen Keeper Ramtin Saiedeh und Polonias Ireneusz Wronski.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 13:00 Uhr
FC Bierstadt
FC BierstadtBierstadt II
SV Erbenheim
SV ErbenheimErbenheim II
1
2

Gestern, 13:15 Uhr
DJK Schwarz-Weiss Wiesbaden
DJK Schwarz-Weiss WiesbadenSW Wiesbaden
SV Schierstein 13
SV Schierstein 13Schierst. 13
3
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FC Albania Wiesbaden
FC Albania WiesbadenAlbania
FC Freudenberg
FC FreudenbergFreudenberg
3
6
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
1. SC Klarenthal
1. SC KlarenthalKlarenthal
SC Polonia Wiesbaden 2018
SC Polonia Wiesbaden 2018SC Polonia
1
0
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb II
SV Frauenstein
SV FrauensteinFrauenstein II
3
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Hellas Schierstein
FSV Hellas SchiersteinHellas Schi.
SC Meso-Nassau Wiesbaden
SC Meso-Nassau WiesbadenMeso-Nassau
2
4
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SV Niedernhausen
SV NiedernhausenSV Niedernhs II
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg II
5
2
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
C.D. Español Wiesbaden
C.D. Español WiesbadenC.D. Español
1. FC Naurod
1. FC NaurodNaurod II
2
0
Abpfiff

Alexander KnittelAutor